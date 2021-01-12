Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых

Сгоревший дом престарелых в Тюменской области ребром поставил вопрос об ответственности людей, сплавляющих своих немощных родственников с глаз долой

По тому, как относятся жители той или иной страны к старикам, можно судить о степени нравственного благополучия государства. О нерадивых детях, сбагривающих своих родителей в случайные руки нелицеприятно высказывается в 15-й главе Евангелия от Матфея Христос: «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». И мы можем вспомнить, что спустя несколько десятилетий после этого Иерусалим был захвачен и разрушен.

Локальные кары за неисполнении заповедей о почитании родителей потихоньку начинают настигать и жителей многострадальной России. Именно так можно трактовать пожар в доме престарелых 9 января наступившего года в поселке Боровский Тюменской области на улице Трактовой. В результате пожара погибли 7 человек - лежачих пенсионеров. Остались в живых хозяйка пансионата и двое стариков.

На поверку дом престарелых был нелегальным - потому что в этом здании была зарегистрирована лишь одна владелица. Судя по тому, что возгорание произошло на улице, таких масштабов разрушения можно было избежать. Позже была обнародована аудиозапись, в которой хозяйка беспокойным голосом спрашивает у собеседника, стоит ли вырубать электроток на втором этаже, раз полыхает баня. Визави беспечно сообщил, что не стоит. Пожарных оперативно не вызвали, драгоценное время было потеряно, печальный итог нам известен…

Трагедия в Тюменской области ребром поставил вопрос об ответственности людей, сплавляющих своих немощных родственников с глаз долой. Тюменский депутат Андрей Зайцев заявил, что государство спустило в какой-то момент тему с приютами для стариков на тормозах, и теперь мы расхлебываем этот недосмотр.

«Я недавно был в одном доме престарелых, когда поздравлял ветерана, - заявил Зайцев Накануне.Ру. - Условия там хорошие. Понятно, что нам всех проблем там, возможно, не рассказали, но тем не менее. Если ситуацию с детскими домами государство смогло как-то решить, то с пенсионерами – нет. Если есть спрос, возникает предложение. Другое дело, мне не ясно, почему дети "сплавляют" своих родителей».

Депутат Тюменской облдумы Ирина Левченко обратила внимание на относительную доступность частных домов престарелых: «Надо по итогу ситуации разобраться, откуда вообще берутся детские дома и приюты. Такие учреждения говорят об определённой социальной обстановке в обществе. Где-то они есть, где-то их нет. Это серьёзная ситуация, которую надо изучить. О каких моральных нормах можно говорить, когда в последние 30 лет вообще никаких нравственных ориентиров нет. На Кавказе же вообще домов престарелых нет, там никогда старого человека не отдадут. С другой стороны, пенсионеру может быть необходима медицинская помощь, которую родные не смогут дать. А об отношении говорят похороны ветерана в мешке».

В России деятельность пансионатов для престарелых не легализована. Любой может их открыть, поэтому они продолжают гореть. Так было и 15 декабря минувшего года в башкирской деревне Ишбулдино, где погибли 11 стариков. «Строго говоря, любой может открыть пансионат или интернат для пенсионеров, - написала в Фейсбуке публицист Анастасия Миронова. - Его легальность будет сводиться к уплате налогов. До введения режима самозанятости у подобных заведений была задача как-то легализовать сам доход, а теперь достаточно платить 4% налога на доход с оказанных частным лицам услуг и всё будет по правилам».

Андрей Зайцев также указал на то, что «Хромая лошадь» нас ничему не научила: «С другой стороны, после "Хромой лошади" сколько шума, определённых действий было? Сколько говорили, что надо менять правила. И что? Потом пошли ограничения из-за коронавируса, запреты проверок. К чему мы пришли? Как детские площадки работали на четвёртых-пятых этажах торговых центров, так и располагаются. Дома престарелых горят, а что-то меняется?»

А пока не извлечены уроки из катаклизма с «Хромой лошадью», мы продолжаем гореть и гибнуть. За примерами далеко ходить не надо: в Екатеринбурге на улице Рассветной в ночь на 12 января в девятиэтажке во время пожара погибли восемь человек, включая девочку 2013 года рождения. По свидетельству соседей, квартира, где произошло возгорание, принадлежала неблагополучной семье. «Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся», - написала мать несчастной девочки, прикрепив к одному из постов фото из задымленной квартиры. Погибли в итоге обе.

После ЧП спасатели сообщили, что погибшие жильцы дома вели себя «в корне неправильно»: спасателей нужно было дожидаться в квартирах и ни в коем случае не выходить в подъезд.