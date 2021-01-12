Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых
По тому, как относятся жители той или иной страны к старикам, можно судить о степени нравственного благополучия государства. О нерадивых детях, сбагривающих своих родителей в случайные руки нелицеприятно высказывается в 15-й главе Евангелия от Матфея Христос: «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим». И мы можем вспомнить, что спустя несколько десятилетий после этого Иерусалим был захвачен и разрушен.
Локальные кары за неисполнении заповедей о почитании родителей потихоньку начинают настигать и жителей многострадальной России. Именно так можно трактовать пожар в доме престарелых 9 января наступившего года в поселке Боровский Тюменской области на улице Трактовой. В результате пожара погибли 7 человек - лежачих пенсионеров. Остались в живых хозяйка пансионата и двое стариков.
На поверку дом престарелых был нелегальным - потому что в этом здании была зарегистрирована лишь одна владелица. Судя по тому, что возгорание произошло на улице, таких масштабов разрушения можно было избежать. Позже была обнародована аудиозапись, в которой хозяйка беспокойным голосом спрашивает у собеседника, стоит ли вырубать электроток на втором этаже, раз полыхает баня. Визави беспечно сообщил, что не стоит. Пожарных оперативно не вызвали, драгоценное время было потеряно, печальный итог нам известен…
Трагедия в Тюменской области ребром поставил вопрос об ответственности людей, сплавляющих своих немощных родственников с глаз долой. Тюменский депутат Андрей Зайцев заявил, что государство спустило в какой-то момент тему с приютами для стариков на тормозах, и теперь мы расхлебываем этот недосмотр.
«Я недавно был в одном доме престарелых, когда поздравлял ветерана, - заявил Зайцев Накануне.Ру. - Условия там хорошие. Понятно, что нам всех проблем там, возможно, не рассказали, но тем не менее. Если ситуацию с детскими домами государство смогло как-то решить, то с пенсионерами – нет. Если есть спрос, возникает предложение. Другое дело, мне не ясно, почему дети "сплавляют" своих родителей».
Депутат Тюменской облдумы Ирина Левченко обратила внимание на относительную доступность частных домов престарелых: «Надо по итогу ситуации разобраться, откуда вообще берутся детские дома и приюты. Такие учреждения говорят об определённой социальной обстановке в обществе. Где-то они есть, где-то их нет. Это серьёзная ситуация, которую надо изучить. О каких моральных нормах можно говорить, когда в последние 30 лет вообще никаких нравственных ориентиров нет. На Кавказе же вообще домов престарелых нет, там никогда старого человека не отдадут. С другой стороны, пенсионеру может быть необходима медицинская помощь, которую родные не смогут дать. А об отношении говорят похороны ветерана в мешке».
В России деятельность пансионатов для престарелых не легализована. Любой может их открыть, поэтому они продолжают гореть. Так было и 15 декабря минувшего года в башкирской деревне Ишбулдино, где погибли 11 стариков. «Строго говоря, любой может открыть пансионат или интернат для пенсионеров, - написала в Фейсбуке публицист Анастасия Миронова. - Его легальность будет сводиться к уплате налогов. До введения режима самозанятости у подобных заведений была задача как-то легализовать сам доход, а теперь достаточно платить 4% налога на доход с оказанных частным лицам услуг и всё будет по правилам».
Андрей Зайцев также указал на то, что «Хромая лошадь» нас ничему не научила: «С другой стороны, после "Хромой лошади" сколько шума, определённых действий было? Сколько говорили, что надо менять правила. И что? Потом пошли ограничения из-за коронавируса, запреты проверок. К чему мы пришли? Как детские площадки работали на четвёртых-пятых этажах торговых центров, так и располагаются. Дома престарелых горят, а что-то меняется?»
А пока не извлечены уроки из катаклизма с «Хромой лошадью», мы продолжаем гореть и гибнуть. За примерами далеко ходить не надо: в Екатеринбурге на улице Рассветной в ночь на 12 января в девятиэтажке во время пожара погибли восемь человек, включая девочку 2013 года рождения. По свидетельству соседей, квартира, где произошло возгорание, принадлежала неблагополучной семье. «Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся», - написала мать несчастной девочки, прикрепив к одному из постов фото из задымленной квартиры. Погибли в итоге обе.
После ЧП спасатели сообщили, что погибшие жильцы дома вели себя «в корне неправильно»: спасателей нужно было дожидаться в квартирах и ни в коем случае не выходить в подъезд.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хлебом не корми , но дай порассждать о демократии в США , о Кубе о чем угодно , только не о том что у себя под носом. Горят и взрывются от газа дома , угорают дети и пенсионеры. Хромая лошадь , Зимняя вишня...Перефирия в нищите и запущенности. Работы нет , перспектив никаких. Какие там пенсионеры , самим бы выжить. Везде хамство и равнодушие , но кичимся свой "русской самоидентичностью" перед "бездуховным западом". По болтологии впереди всех , нац проекты , стратегии , совещания , выхлоп 0. При такой жизни никакая Америка не страшна, сами вымрем как динозавры.
А чего мы хотим? Это малоприбыльный бизнес, соответственно, риски будут большими...
Отец ветеран ВОВ, жил в отдельной квартире. Если бы с нами, то наверно мы бы оба раньше него сдохли. Сплошные капризы, истерики. Каждую неделю возили ему еду, жена так 2-3 раза в неделю ездила, ибо успела в 55 выйти на пенсию. И то, спину надорвала, после того, как упал, сломал шейку бедра, на себе таскала. Говорят, с таким переломом живут 2-3 месяца. Нам так и говорили врачи. Так он 1,5 года после этого прожил, умер в 92 года.
Ему, как ветерану ВОВ, от государства была положена сиделка. Пока ходил, отказывался, мы ухаживали. На последний год, как слёг, смогли организовать. Но у неё 8 часовой рабочий день, а остальное - ваши проблемы.
Сейчас тесть, тоже ветеран, 96 лет, сначала дочка с ним жила ухаживала, в этом году живёт с нами, тянем. Этот тихий, смирный, беспокойства мало. А вот с моим ужиться было невозможно.
Вот так, как-то.
Просто современные люди почему-то считают, что все в этой жизни можно купить - даже спасение. Ну они же как бы не выбросили этих стариков на улицу, а нашли им приют за деньги. Вроде как долг исполнен и совесть не мучает. А надо сделать так, чтобы мучила. Чтобы они понимали, что обязательно ответят за это. У меня сейчас с энергией немного дисбаланс получается - в смысле я использую её меньше, чем получаю - так что есть возможность поэкспериментировать. К примеру, из свеженького. Недавно я ключи попросила у одной придурочной, которая почему-то возомнила себя большим авторитетом в нашем доме. Ну в конце-концов мне дверь открыли и без нее - лично глава ОСББ, чем и опустила её тогда ниже плинтуса. Но как оказалось этим унижением все для неё не закончилось. Вообщем на Новый год ей двери пришлось менять - типа бронированные. И это после ремонта, а двери у нее и так почти новые были - даже лучше смотрелись, чем эти - новые. Я точно не знаю причины, но скорей всего дело было в замке, поскольку у этой нищебродки лишних пару тысяч но новые двери точно не нашлось бы. Тем более старые ещё почти как новые были - зачем их было вообще менять в канун праздников. К тому же весь ремонт в подъезде испоганила. Совпадение? Не думаю. После того, как эта тварь открыла на меня свою пасть - она ещё легко отделалась. В смысле вы хотите платить за свои грехи - это вполне можно устроить...
Да-а, в Швеции по другому. Там государство полностью заботится о стариках. А почему? А потому, что по закону у них нет детей. Т.е. достиг ребёнок совершеннолетия, он ОБЯЗАН покинуть родительский дом, начало начал, и начинать самостоятельную жизнь. ВСЁ! По закону у него больше нет родителей. А у родителей нет детей. Пару лет назад был публикация про шведскую гражданку российского происхождения, которая привезла свою 80 летнюю мать, чтобы за ней ухаживать. После того как кончилась виза её попытались выдворить. То что она мать никого не интересовало, ибо в шведском законе такое понятие отсутствовало. Полгода жили взаперти, чем кончилось не знаю.