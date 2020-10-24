Выгодно ли рефинансировать кредиты в 2020 году?

16:02 24.10.2020

Возможность быстро и легко получить кредит приводит к тому, что далеко не каждый заемщик способен справиться с долговой нагрузкой

Погашение нескольких займов, взятых на разные нужды, требует внимательности и аккуратности. Облегчить процедуру возврата долгов и снизить сумму платежей позволяет рефинансирование.

Что такое рефинансирование кредитов?



Рефинансирование – это оформление нового кредита для погашения одного или нескольких ранее полученных займов. Целью перекредитования является представление заемщику более удобных условий по возврату денежных средств. Грамотно и своевременно выполненное рефинансирование позволит сохранить безукоризненную кредитную историю, одновременно избавившись от риска наложения штрафных санкций.

Снизить долговую нагрузку позволит:

Пересмотр процентов по кредиту. Увеличение срока действия договора. Возврат неиспользованной части страховки. Объединение нескольких платежей в один.

Рефинансирование используется банками для привлечения новых клиентов и расширения перечня кредитных продуктов. Погасив исходные ссуды заемными средствами, плательщик приобретает долговые обязательства перед новым кредитором, а первоначальные проблемные сделки при этом закрываются.

Какие долги банки готовы рефинансировать?



Каждый банк придерживается собственной политики в отношении рефинансирования кредитов. Программы перекредитования обычно базируются на условиях потребительских либо ипотечных займов. Изредка можно снять обеспечение, превратив ипотеку или автокредит в потребительскую ссуду без залога.

В рамках процедуры перекредитования банки часто предлагают выполнить пролонгацию (продление) сроков погашения и консолидацию (объединение) займов. Эти опции снижают уровень платежной нагрузки.

Фото с сайта Pixabay.com

Общие правила рефинансирования:

Соответствие заемщика требованиям банка и отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам. Нарушение платежной дисциплины повысит риск отклонения заявки. Сумма непогашенного кредита или совокупный размер консолидированной задолженности в пределах установленных лимитов. Как правило, рефинансируются займы от 50 000 до 7 000 000 рублей. Срок действия проблемного договора на момент обращения не менее 3 месяцев. Отсутствие факта рефинансирования по текущим сделкам. Повторное перекредитование в рамках одного договора не допускается. Запрос иногда отклоняется при наличии реструктуризации по займу. Ограниченное число подлежащих рефинансированию кредитов. Консолидировать обычно можно до 5 договоров. Проблемные следки могут быть заключены с разными организациями.

Банки рефинансируют как собственные кредиты, так и ссуды, которые оформлены в других финансовых организациях. Речь идет о задолженностях по кредитным картам, ипотеке, потребительским кредитам, товарным займам и автокредитам. В рамках одной процедуры можно рефинансировать ссуды разного типа.

На каких условиях происходит рефинансирование в 2020 году?



Рекордное снижение ключевой ставки Центральным банком по сравнению с предыдущими периодами позволило коммерческим финансовым учреждениям в 2020 году выдавать кредиты под минимальные проценты. Воспользоваться рефинансированием можно под 6-10% годовых. Эти цифры гораздо ниже установленных ранее ставок, поэтому у заемщиков появляется реальная возможность сэкономить на переплатах по процентам.

Оформление нового кредита для погашения проблемных задолженностей подразумевает предоставление полного комплекта документов. Банки готов сотрудничать с совершеннолетними клиентами, имеющими стабильный доход и хорошую репутацию.

Заемщик обязан предоставить:

• Копию действующего паспорта и второй удостоверяющий личность документ при необходимости.

• Справку о доходах, копию трудовой книжки или иной документ, доказывающий платежеспособность.

• Реквизиты исходных договоров, которые планируется консолидировать в ходе рефинансирования.

• Квитанции, подтверждающие исполнения существующих обязательств по первоначальным ссудам.

Для переоформления ипотечного кредита понадобятся нотариально заверенные документы о залоге. Кроме этого, купленная в ипотеку недвижимость подлежит повторной оценке и страхованию. Владельцу за свой счет понадобится заключить новый полис, по которому выгодоприобретателем станет выполнивший рефинансирование банк.

Фото с сайта Pixabay.com

Как снизить стоимость перекредитования?



За рефинансирование кредитные организации не берут комиссию. Услуга обычно предоставляется бесплатно, но во избежание непредвиденных расходов следует обратить внимание на условия, при которых ставки снижаются к минимальным значениям. В пользу клиентов сыграют любые формы обеспечения. Еще одним веским фактором будет наличие безупречной репутации, незапятнанной просроченными платежами.

Условия снижения процентных ставок по рефинансированию:

Страхование имущества, жизни и здоровья. Участие в зарплатном проекте кредитора. Подтверждение основных и дополнительных доходов. Оформление залога или привлечение поручителя.

Злоупотреблять перекредитованием не рекомендуется. Отклонение от установленных банком требований приведет к повышению процентов и превратит рефинансирование в бессмысленное мероприятие.

Когда следует рефинансировать кредит?



Рефинансирование имеет смысл, если новый кредит позволит заемщику сэкономить деньги. Несмотря на выгодные условия, сама по себе процедура перекредитования требует определенных затрат. Расходы ощутимо повышаются в случае обеспеченных ссуд, по которым требуется повторная оценка залога.

Веские основания для рефинансирования:

• Непредвиденное повышение платежной нагрузки вследствие снижения доходов.

• Стремление пересмотреть процентные ставки, штрафы и комиссии в сторону снижения.

• Необходимость объединить несколько задолженностей посредством консолидации.

• Возможность отказаться от обеспечения и снять обременение с имущества.

• Необходимость снизить ежемесячные платежи в связи с повышением семейных расходов.

• Возможность сменить валюту кредита в условиях колеблющихся обменных курсов.

Для получения реальной пользы от рефинансирования следует выполнить детальный расчет возможных расходов. Если, несмотря на затраты, новые условия кредитования действительно способны принести выгоду, заемщику следует воспользоваться перекредитованием.

Заключение



Рефинансирование будет верным решением в тех случаях, когда нужно объединить несколько кредитов от разных банков для удобства оплаты и снижения финансовой нагрузки. Изменение ключевой ставки ЦБ в 2020 году сделало перекредитование одним из наиболее востребованных банковских продуктов. Заемщики получили шанс пересмотреть заключенные ранее сделки в условия нестабильной экономической ситуации.