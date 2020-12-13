Обзор автомобиля Audi A6 в кузове С5

20:01 13.12.2020

Хотя модель сменило уже 2 новых поколения, Audi A6 C5 сложно назвать устаревшей

История

1997, февраль – презентация Audi A6 С5 в Женеве.

1997, май – начало выпуска в Германии.

2002 – фейслифтинг модели: небольшие изменения решетки радиатора и нижней части заднего бампера.

2004 прекращения выпуска модели A6 С5, на смену которой пришла новая – третья – модель A6 С6.

Экстерьер

Audi A6 впервые увидела свет в кузове седан, однако уже через год появился универсал. Дизайн этой модели оказался очень успешным и позже перешел во все остальные модели Ауди. Он выполнен в стиле «фастбек», благодаря чему автомобиль имеет более просторный салон и очень низкий коэффициент лобового сопротивления. Ауди A6 С5 и сегодня может похвастаться приличным видом, хотя ее сменило уже 2 модели – A6 С6 и A6 С7. Кузов автомобиля построен на платформе Volkswagen Group C5. Он отличается повышенным качеством, имеет оцинкованный кузов и алюминиевый капот, и крышку багажника. По классу машина является прямым конкурентом BMW 5-Series і Mercedes-Benz E-Class.

Интерьер



Интерьер автомобиля оформлен не менее удачно, чем он выглядит внешне. Материалы качественные, отлично подогнаны и не скрипят. Места в салоне более чем достаточно: комфортная поездка гарантирована даже для 5 человек. Не менее просторный багажник, один из наибольших в своем классе, объемом 550 л.

Дополнительного оборудования даже больше, чем в некоторых современных новых автомобилях. Уже базовая комплектация имеет передний электропривод стекол и зеркал, регулируемую рулевую колонку, раздельный климат-контроль и др. Все системы работают отлично. Проблемные места – это климат-контроль и иммобилайзер, которые иногда могут работать со сбоями по причины повышенной влаги в салоне.

Двигатель



Количество вариантов двигателей, которые ставились на А6, очень большое: 9 – бензиновых и 2 – дизельных. Самые слабые моторы, которыми комплектовались эти машины – четырехцилиндровые на 1.8 л., мощностью 125 л.с. В паре с турбиной, этот же мотор выдает 150 л.с., однако имеет небольшой недостаток: необходимо каждые 30 тыс. км. заменять масляную трубку турбины. К линейке 4-х цилиндровых относится также двигатель объемом 2 литра и мощностью 131 л.с.

Двигатели V6 имели объем от 2,4 до 3 литров, а мощность от 165 до 220 л. с. Также есть более мощные моторы V8 на 4.2 литра и мощностью 300-480 л.с. Ими комплектовались полноприводные Audi A6, а также «прокачанная» версия машины – RS6. Проблема моторов V6 – частые течи из-под крышки клапана и сальникового уплотнителя коленвала. Линейка дизелей представлена турбированными четырехцилиндровыми на 1.9 литра, мощностью 110-131 л.с. и шестицилиндровыми двигателями на 2.5 л., мощностью 150-179 л.с. Первые являются наиболее экономичными по расходу топлива.

Ресурс турбины – около 150-200 тыс. км. пробега. Не нужно забывать о правилах эксплуатации таких двигателей: благодаря этому можно существенно продлить срок их службы. Стоит следить за температурой, поскольку часто случаются перегревы мотора из-за забивки радиатора. Часто выходят из строя датчики воздуха, температуры и топлива. Каждые 120 тыс. км. нужно менять ремень ГРМ, ролики и водяной насос. Стоимость замены – не из самых низких.

Трансмиссия



Не менее широкий выбор коробок передач, которые ставились на А6. Это 5-ти и 6-ти ступенчатые механические, 5-ти ступенчатые автоматические и с типтроником (возможность ручного переключения), а также бесступенчатые вариаторы – Multitronic. КПП очень надежные, единственный недостаток – появления люфта в механизме переключения, который легко устранить, заменив втулки переключения передач.

При обслуживании коробок предусмотрена замена масла: каждые 150 тыс. км. для механических и 60 тыс. км. – для автоматических КПП. В авто с механической коробкой очень надежное сцепление, которое при грамотном использовании может прослужить 200 тыс. км. пробега. Меняют сцепление вместе с маховиком.

В автоматических коробках проблемным местом является типтроник. Также могут возникать проблемы с включением передачи заднего хода и сальниковым уплотнителем хвостовика, который может подтекать. Не рекомендуется покупать б/у авто Ауди А6 с мультитроником, поскольку со временем могут возникать сбои в работе электроники управления, или вообще выйти из строя.

Большинство моделей переднеприводные. Есть варианты и с полным приводом – quattro – гордость компании. Такие машины оснащены механическим дифференциалом повышенного трения Torsen, который распределяет крутящий момент между осями. Полноприводные А6 оснащены системой имитации блокировки заднего дифференциала: пробуксовывающее колесо притормаживается, а крутящий момент передается на то, у которого лучшее сцепление с дорожным покрытием.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Ходовая часть



Спереди колеса крепятся рычагами (по два снизу и сверху), каждый из которых имеет свою шаровую опору. Сзади у полноприводных – двухрычажная подвеска, у переднеприводных – П-образная полунезависимая. Все это обеспечивает автомобилю высокий комфорт и отличную управляемость, но также и большие расходы на обслуживание. Автомобили, выпущенные после фейслифтинга (2002 год), изменились не только внешне: была произведена замена шаровых пальцев в стойках стабилизатора более надежными сайлент-блоками.

Каждые 50 тыс. км пробега требуют замены передние алюминиевые рычаги, которые нельзя купить отдельно от шаровых опор. Передние амортизаторные стойки служат около 80 тыс. км, ступичные подшипники – примерно 100 тыс. км. Компоненты задней подвески более долговечны: сайлент-блоки и амортизаторы могут прослужить более 150 тыс. км. Что касается рулевого управления, то стоит следить за своевременной заменой масла, иначе может выйти из строя насос. Часто придется менять и тормозные шланги, особенно учитывая качество дорожного покрытия.

Безопасность и комфорт



Машины более высокого класса всегда предлагают своим владельцам повышенный уровень безопасности. Стандартная комплектация А6 включает четыре подушки безопасности, системы ABS и ESP, галогенные фары, иммобилайзер. Более богатые комплектации включают также антипробуксовочную систему ASR, систему стабилизации движения ESP и систему Brake Assistant («дотормаживатель»). В испытаниях безопасности EuroNcap машина получила четыре звезды (один бал сняли из-за вероятности травмирования ног водителя).

Также базовая комплектация включает кондиционер, автоматический подогрев зеркал, передние стеклоподъемники, противотуманные фары. Поскольку новыми в нашу страну А6 редко приезжали в минимальной комплектации, то часто можно встретить более укомплектованные авто, при этом на цену это существенно не влияет.

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Обслуживание



Обслуживание и стоимость запчастей для Ауди А6 – не дешевое удовольствие. Это связано и со сложность конструкции машины, и с ее классом: дорогая машина требует соответствующего ухода. Взамен она дает безопасность, комфорт и хорошую управляемость. Можно сэкономить, покупая не оригинальные запчасти, но это индивидуальный выбор и риск автовладельца.

Сильные стороны:

Динамика и скорость

Отличная курсовая устойчивость

Хорошая шумоизоляция

Комфортный и эргономичный салон

Широкий выбор вариантов двигателей и КПП

Слабые стороны:

Высокая стоимость обслуживания

Малый клиренс (12 см)

Повышенный расход масла

Слабое освещение дороги

Плохо считываются данные бортового компьютера

Итог



Несмотря на высокую стоимость обслуживания, на вторичном рынке Audi A6 ценятся довольно высоко. Она обладает потребительскими качествами и надежностью в сравнении с некоторыми автомобилями того же класса. Но, кроме этого, обладание этой машиной дает статус обладателя одной из самых престижных моделей марки Audi. Широкий перечень вариантов комплектации позволяет выбрать А6 каждому на свой вкус: более мощную и менее экономную или экономную, но не такую динамичную, с долговечной механической КПП или более прихотливой автоматической. Дополнительных опций в этом авто иногда даже больше, чем в современных бюджетных машинах, которым сложно соревноваться по качеству и надежности с А6.

Хотя модель сменило уже 2 новых поколения, Audi A6 C5 сложно назвать устаревшей: она по-прежнему красивая и такая же выносливая. Поскольку машина обладает сложной конструкцией, перед покупкой нужно обязательно провести диагностику на независимом СТО. Это позволить избежать многих проблем позже.