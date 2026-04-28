Русский бунт: Фермеры гонят с Владимирской земли Маска-старшего за «сатанизм» и губернатора Авдеева в придачу

До 1 млн гектаров российской земли якобы уже находится в собственности «таких, как Эррол Маск». Крестьяне подозревают иностранных переселенцев в намерении устроить в России голод

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев должен уйти в отставку за лоббирование интересов отца Илона Маска, который планирует переселить в регион 50 семей белых фермеров из ЮАР. С таким требованием к федеральным и региональным властям обратились активисты общественной инициативной группы «Аграрный Совет».

Напомним, 79-летний бизнесмен Эррол Маск недавно провёл переговоры с губернатором Авдеевым в деревне Крутово Петушинского района — во владениях фермера-переселенца из Британии Джона Кописки. Там обсуждалось выделение африканерам 500 гектаров (700 стандартных футбольных полей) земли в аренду с правом выкупа. По 10 гектар на семью.

Узнав об этом, фермеры из «Аграрного Совета», работающие, в том числе во Владимирской области, приехали в Москву, где передали в приемную президента (АП), Генпрокуратуру, Следственный комитет и другие органы власти своё обращение, в котором заселение России иностранцами назвали «предательством» интересов коренных жителей.

После подачи обращения, инициативная группа записала у входа в АП видеообращение. Представитель Владимирской области рассказала, что у них смертность в 2,6 раза превышает рождаемость, регион вымирает. И эту пустоту заполняют иностранцы, которые при поддержке властей получают землю в аренду, а затем и в собственность.

По мнению владимирцев, аргумент о необходимости завоза иностранцев для развития пустующих сельскохозяйственных земель (на первое полугодие 2025 года, во Владимирской области простаивали 320 тысяч гектаров пахотных земель) несостоятелен, так как сельское хозяйство до упадка довело «управление» чиновников.

А кроме того…

«Во Владимирской области очень много святынь, древних храмов, монастырей. Неужели мы допустим, чтобы рядом с нашими святынями оказались непонятные люди с конкретно сатанинскими* наклонностями, а про это свидетельствуют файлы Эпштейна? Эррол Маск принадлежит к мировой элите», — указала женщина на корень зла.

Другая активистка разъяснила, что передача земли в собственность иностранцам происходит без учёта мнения народа. До 1 млн гектаров российской земли якобы уже находится в собственности «таких, как Эррол Маск». Между тем, скупив нашу землю, иностранцы могут устроить «саботаж» — вывести пашню из сельхозоборота, и тогда в стране начнётся голод.

По словам членов группы «Аграрный Совет», они передали властям свыше 7 тысяч подписей в поддержку своей позиции.

При этом сбор подписей продолжается на странице группы в ВК. В документе, предложенном на подпись, сказано, что в своей деятельности «Аграрный Совет» опирается на закон «Об основах общественного контроля в РФ».

Ссылка на правомерность общественного контроля «в целях защиты прав и свободы граждан», включая право направлять обращения в любые органы и требовать проведения проверок, показывает высокую степень юридической подготовленности тружеников села, а также их «зубастость» — редкое в эпоху общественной стагнации явление.

(Обращает на себя внимание наименование «Совета» — с большой буквы. Нет ли тут отсылки к историческим советам, от которых пошла советская власть. Совпадение? Причем обращение в АП было подано 22 апреля — в день рождения Ленина. Тоже? Эти обстоятельства в сочетании с энергичной волей селян заставляют вспомнить большевиков).

Апелляция «Аграрного Совета» к теме Эпштейна демонстрирует широкий кругозор борцов за русскую землю, а их упрёк Маску-старшему в «сатанизме» — политическую практичность. Несмотря на фантазийный характер этого явления, оно теперь включено в российскую юридическую систему, а значит, игнорировать непотребство чиновникам будет трудно.

«Он был ужасным человеком, — говорил Илон Маск. — У моего отца есть тщательно продуманный план зла. Вы даже не представляете, насколько это ужасно. Он совершил почти все преступления, все злодеяния, которые только можно себе вообразить». Жесткая характеристика с учётом обвинений Эррола Маска в растлении малолетних (недоказанных).

Поэтому тот водопад славословий, который вылили на него российские СМИ в последний приезд (третий по счёту), не может не удивлять: «Эррол Маск готов установить себе мессенджер МАХ», «Институт Генплана поблагодарил отца Илона Маска за добрые слова о московских дорогах и чистоте», «Отец Илона Маска очаровался красотой россиян» и т. п.

В преддверии пасхальной службы в Храме Христа Спасителя, куда был приглашён Эррол Маск, ему единственному из всех присутствующих позволили дожидаться президента Владимира Путина сидя на стуле. Остальные стояли. А ведь контингент там был самый серьёзный — всё высшее начальство. Они что, пыль по ногами «белого господина» из ЮАР?

При этом СМИ пишут о существовании неформальных расценок на общение с Маском-старшим. Час якобы стоит 1,9 млн рублей. Если оптом — два-три человека на два часа — то 5 млн рублей. За 500 тысяч можно сделать с ним несколько фотографий и пообщаться лично до 8 минут. Сколько платил Маску губернатор Авдеев и платил ли вообще — неизвестно.

Инфоцыганство, приписываемое Эрролу Маску, бросает тень на его проект переселения фермеров из ЮАР. Что если это всё хлестаковщина, на которую купились владимирские власти? Имя сына самого богатого человека планеты наверняка действует магически на провинциалов. Хочется услужить. Чего изволите-с?

Решение по выделению африканским фермерам земельных наделов на территории Владимирской области пока не принято, ответила на запрос СМИ администрация губернатора Авдеева. При этом там подчеркнули, что господдержка по развитию агропрома в приоритетном порядке оказывается гражданам России.

На субъективный взгляд, подобный ответ ни в коем случае не говорит об отказе помогать Маску.

Медленно мелет мельница богов… и уж тем более российских чиновников. У Авдеева в регионе столько хлопот и настолько слабая команда (во всяком случае в сфере здравоохранения), что африканеры подождут.

Длительную процедуру получения российского гражданства стандартным порядком не трудно обойти. В исключительных случаях, к коим наверняка относится и случай фермеров из ЮАР, всё можно оформить быстро — за считанные месяцы (подобная схема уже опробована при выдачи гражданства РФ иностранцам, готовым идти на СВО).

Для этого требуется мотивированное обращение губернатора Авдеева к президенту Путину, в котором будет сказано, например, что профессия переселенцев представляет значительный интерес для региона. После рутинной проверки спецслужб указом президента гражданство будет предоставлено. А пока его нет, землю можно арендовать, а не покупать.

В пользу такого варианта развития событий говорит решение о том, что губернатор Авдеев возглавит рабочую группу по адаптации иностранцев в России в рамках Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Появление конкретной бюрократической структуры с чётким функционалом — лучшее доказательство.

Не зря Эррол Маск во время своих поездок по России пел дифирамбы Владимиру Путину. Политическая «крыша» для подобного рода проектов в нашей стране — самое главное. Уловив сигнал свыше вся вертикаль немедленно выстроится в нужном направлении, как железные опилки под действием магнита, и станет помогать «пришельцу».

А как же возражения «Аграрного Совета»? Их, скорее всего, проигнорируют. Если на верху что-то решили, отмены не будет. И это ещё не самый худший вариант.

Фермеров-правдорубов из Владимира могут начать «воспитывать» всей мощью государства. Ведь помимо прожекта Маска, они активно себя проявили и во время забоя скота в Сибири.

Более того, фермеры связали забой скота с отключениями интернета — ходили с петицией в новосибирский РКН. В оптике чиновников и правоохранителей столь широкий спектр активности аграриев выглядит признаком бунта — русского бунта, с которым по нынешним временам станут бороться самыми жёсткими мерами.

Не исключено, что со временем в стране сформируется «фронт», на одной стороне которого выстроится отечественная бюрократия, «органы», президент и Эррол Маск, а на другой столпятся нестройными рядами русские крестьяне — фермеры, лишенные скота и земли и даже возможности подать жалобу через Сеть, не то что получить защиту государства.

«Белым потомкам голландцев (африканерам) — преференции и личное соучастие высшего начальства, чумазым сибирским пейзанам — нож ветеринара и отступные копейки. А будут возмущаться и бунтовать — в кутузку за измену Родине», — предвидела «СП» развитие событий в первом материале о планах Эррола Маска на Владимирской земле.

С тех пор прогноз не изменился.

* Международное движение сатанистов запрещено в РФ.