Наша пехота – лучше всех: Россия лидировала в конкурсе «Морской десант»

12:06 25.08.2021

Российская команда установила рекорд трассы в первый же день состязаний

Международный конкурс «Морской десант» в рамках Армейских международных игр стартовал 22 августа во Владивостоке. На этапе «Эстафета» рекордные результаты показала команда России, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Состязания взводов морской пехоты проводятся в рамках седьмых Армейских международных игр в три этапа. На первом команды преодолевали полосу препятствий протяженностью 1200 метров. Российская команда прошла ее за 1 час 8 минут 33 секунды, взяв первенство и установив рекорд.

С нашими пехотинцами состязались команды из КНР, Боливарианской Республики Венесуэла, Исламской Республики Иран, также впервые в конкурсе участвовали военнослужащие Абхазии и Южной Осетии. Всех иностранных гостей на время мероприятий разместили с комфортом в военных общежитиях, так что они также смогли познакомиться с бытом российских солдат и условиями службы.

В нынешней российской армии бытовым условиям в армии уделяют особое внимание. Солдаты-срочники проживают в так называемых «умных казармах», оборудованных с учетом всех бытовых нужд. В корпусах есть душевые, бытовые и чайные комнаты, спортзалы, учебные помещения, зоны отдыха и столовые с современными линиями раздачи.

Питание, которое на сегодня организовано по системе «шведский стол» опытными поварами профильных комбинатов, особенно впечатляет зарубежных участников. Раньше рацион российских военнослужащих был хоть и сытным, но очень скудным. В армиях многих стран он и сегодня такой. Зато сейчас наши бойцы ежедневно получают разнообразное полезное питание, включая блюда из мяса и рыбы, молочную продукцию, свежие сезонные фрукты, овощи и зелень. Причем, к каждому приему пищи предлагается несколько вариантов супов, гарниров и горячего, а также широкий ассортимент закусок и соусов в «салат-баре». Помимо обилия и разнообразия иностранным военным нравится вкус российской национальной кухни.

После отдыха от первого этапа участников «Морского десанта» ждут «Полоса препятствий» и «Тропа выживания», которые пройдут на полигоне «Горностай» 25 и 27 августа. Всего же в рамках АрМИ пройдет 31 конкурс на полигонах 11 стран. Завершатся соревнования 4 сентября.

