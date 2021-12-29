Грета и Чубайс одобряют: правительство разрешило губернаторам вводить «социальную норму» на электричество

18:21 29.12.2021

Залезть в карманы к населению во время повышения цен на все и скандального законопроекта о QR-сегрегации – похоже на выстрел в ногу и сознательную провокацию

Пока внешнеполитический блок готовит ответ НАТО и Украине на границе, сама Украина, вместе с «зеленой повесточкой», Гретой и Чубайсом, тихой сапой зашла к нам через правительство РФ, которое реформирует тарифы на электроэнергию для населения.

Да, правительство «государственника» Мишустина решило сделать ровно то же самое, на что в свое время не решился «Денег нет» Медведев – ввести в стране, которая экспортирует электричество, ту самую «социальную норму» для своего населения, которую Дмитрий Анатольевич побоялся вводить. Притом, официальный повод нашли уже просто анекдотичный – наказывать будут всех за то, что кто-то ворует.

Как откопал «Коммерсант», соответствующие поправки к постановлению правительства 1178 опубликованы на сайте pravo.gov.ru. Согласно ним, регионы получили право самостоятельно определять предельный объем потребления электроэнергии по «льготным тарифам», рассчитывая его по методике, которую еще предстоит разработать.

Граждане, не уложившиеся в этот объем, видимо, должны будут платить за электричество по более высокому тарифу. Притом и тут они поступили по-иезуитски, скинув ответственность на регионы.

Согласно документу, субъект РФ при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения.

До сих пор постановление 1178 разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе, где минимум льготного потребления - 150 кВт/ч в месяц.

В 2021 году в Крыму по льготному тарифу - 3,3 руб. за 1 кВт•ч - можно потреблять только 150 кВт•ч в месяц, при потреблении до 800 кВт•ч тариф составлял 4,2 руб., при большем объеме - 5,53 руб.

Регулировать нормативы будет ФАС на основе «методических указаний». Правда, их еще никто в глаза не видел – они будут разработаны в течение двух месяцев. Естественно, в Минэнерго сразу заявили, что это не приведет к росту тарифов. Иного там и сказать не могли.

«Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития», - отметили в Минэнерго.

Правда, кому как не им знать про «правдивость» российской статистики, согласно которой мы в этом году рекордно разбогатели сразу на 4% (после смены двух методик расчетов в Росстате за год). А уж в регионах покажут, как у них народ зажрался, дабы «забрать излишки» за электричество.

Поводом для изменений стали жалобы энергетиков и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на бурное развитие ферм по майнингу криптовалюты, которые маскируются под жилые дома и покупают электроэнергию по низким тарифам населения (тариф в регионе - 0,86 руб. за 1 кВт/ч при средних тарифах населения в РФ в 4,25 руб.).

На самом деле данная проблема – не проблема. Энергетики проверяют счетчики и потери электричества, если его воруют. Согласны – воровать не хорошо. Но тут вполне логично было бы направить налоговые органы с проверкой потребления, которое не влезает ни в какие разумные пределы.

Вместо этого власти решили наказать вообще все население страны, а в первую очередь молодых мам, которые вынуждены постоянно стирать и гладить пеленки, а потому потребляют электричество выше нормы, воплотив в жизнь скандальную идею Медведева 2013 года.

Да, это та самая «социальная норма» Медведева для нищебродов в 96 кВт/ч, которую тот не смог протянуть, так как народ ее высмеял и пообещал бузить.

Зато теперь для правительства Мишустина – реально. А главное, если что, то он не виноват, виноваты ФАС и губернаторы, а он только бюджет пополняет. Впрочем, про демографию у нас как всегда не подумали. Тем более, что лоббировали данный документ люди от народа и рождаемости далекие - а если точнее, олигархи, владельцы наших электростанций.

В «Совете рынка» (куда входят все крупнейшие компании – производители электричества) заявили, что поддерживают решение, о его целесообразности ассоциация неоднократно говорила.

Отметим, что среди яростно поддержавших эту идею и один из членов «Совета» – компания ПАО «Т Плюс» хорошего друга Анатолия Чубайса – олигарха Виктора Вексельберга, которого 15 декабря сего года все та же ФАС обвинила в искусственном завышении заявки на рынке на сутки вперед (РСВ) до двух раз, что могло привести к росту стоимости электроэнергии во всей первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал).

«Пока ФАС в рамках административного дела решает, каким будет штраф, участники рынка заявляют, что манипуляции с заявками могут обойтись компании в миллиарды рублей. Впрочем, "Т Плюс", вероятнее всего, будет оспаривать все претензии антимонопольщиков в суде, что потребует долгих разбирательств», - сообщает издание «Накануне».

И если Вексельбергу удастся затянуть процесс, а правительство введет новые нормы, то очень может выйти, что он не особо-то и завышал, а то и занижал цены, благодетель наш.

Впрочем, времен, когда олигархи просили цены уменьшить, еще не было, а вот увеличить – это всегда. Так что только их лоббированием дело не объяснишь.

Второй причиной можно смело ставить «святые» для наших правительственных чиновников и ЦБ рекомендации вашингтонского МВФ. Именно там, в рамках не менее «святой» для глобалистов «зеленой повестки», давно рекомендуют России ввести соцнормы для народа.

Ранее это удалось им вполне реализовать на Украине, где согласно постановлению их Кабмина до 30 апреля 2022 года действует следующий тариф на электроэнергию: 1,44 (3,87 рубля) грн/кВт-час - для потребления до 250 кВт в месяц и 1,68 (4,52 рубля) грн/кВт-час - для потребления свыше этого объема. К слову, их минимальный тариф ниже, не только, чем в Крыму, но и соседней Белгородской области, где сейчас платят 4,33 рубля за кВт-час, а в 2022 году догонят Украину.

Смешно не очень – электричество продавала до недавнего времени как раз Россия. Вот только, если губернаторы получат право вводить соцнормы и решать свои проблемы с бюджетом напрямую из карманов населения, то Украину мы точно обгоним.

Впрочем, даже просьбы олигархов и МВФ вряд ли могли подтолкнуть правительство к явно непопулярным в народе мерам. На наш взгляд, главную роль здесь сыграл Чубайс и тот же Вексельберг с их планами по переходу к «возобновляемым источникам энергии» (ВЭИ).

Так, еще в марте этого года «Российская газета» рассказала о планах выделить Чубайсу и его друзьям 350 млрд рублей на развитие «зеленой повестки», которая заведомо дороже традиционных источников.

Новая программа поддержки развития Возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так называемая ДПМ ВИЭ 2.0, составит 350 млрд рублей, на период с 2025 до 2035 года. За этот срок планируется введение порядка 6,7 ГВт мощностей на ВИЭ. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.

В случае с поддержкой ВИЭ, речь идет не о выделяемых из бюджета средствах, а об увеличении нагрузки на потребителей электроэнергии, так называемом, перекрестном субсидировании. И вот тут как раз все складывается очень красиво – правительство будет выполнять прихоти лоббируемые Чубайсом и Байденом из карманов народа, через введение соцнормы.

Понятное дело, сразу рубить не будут, но идея собрать деньги на ВЭИ из карманов, а заодно удовлетворить МВФ и Запад с нашими олигархами, видится там практически идеальной.

Почему нужны эти деньги и новые тарифы, понятно. Там надо построить ВЭИ, а затем приучить население, к тому что они будут платить больше. Расчет, согласно которому у нас формируются цены на инфографике показала «Российская газета».

Так что при любом раскладе, энергопереход -это дело дорогое и, как цитируют Вексельберга «Ведомомсти», может привести к социальному кризису, к чему необходимо относиться с особой осторожностью.

«Но альтернативы энергопереходу не существует: последствия, вызванные отказом от изменений, непредсказуемы. Они могут обернуться настоящей климатической катастрофой», – подчеркнул он.

Одним из возможных стимулов для ускорения декарбонизации может быть модель ДПМ (договор о предоставлении мощностей, который позволяет снизить инвестиционные риски генерирующих компаний. – «Ведомости»), и развитие всех альтернативных генераций, считает Вексельберг. Эти сферы регулируются государством через тарифы. Ранее про необходимость введения «углеродного налога» говорил и Чубайс. Еще в 2019 году он предлагал «сбалансировать цены на электроэнергию в России, которые вдвое ниже среднемировых». Впоследствии, этот же гражданин предлагал ввести «углеродный налог».

Само собой, такой радикальный подход правительство вводить не стало. А потому отправили это на откуп регионов. Вот только в правительстве забыли, что именно повышение цен на бензин и электричество во Франции привели к появлению движения «Желтых жилетов». И это было в доковидные и гораздо менее злые времена.

«Наши» же решились делать это во времена повышения цен на все, скандала с QR и противостояния с Западом. То же, что планируют сегодня в правительстве вообще похоже на выстрел в ногу и сознательную провокацию населения.