«Запрещенные барабанщики» отметили 100-летие Патриса Лумумбы

00:21 15.07.2025

Концерт группы «Запрещенные барабанщики» состоялся в «Рюмочной Зюзино» 4 июля 2025 года. Нечасто концерты стартуют с душевной фразы «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но в этот раз было именно так, а лидер «ЗБ» Виктор Пивторыпавло сразу предупредил, что концерт будет больше напоминать встречу старых друзей, которые давно не виделись. К этому располагали недавние гастроли коллектива по Екатеринбургу и Тюмени. От жителей этих славных российских городов Виктор Пивторыпавло передал посетителям Рюмочной пламенный привет.

Концерт группы «Запрещенные барабанщики» состоялся в «Рюмочной Зюзино» 4 июля 2025 года.

Нечасто концерты стартуют с душевной фразы «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но в этот раз было именно так, а лидер «ЗБ» Виктор Пивторыпавло сразу предупредил, что концерт будет больше напоминать встречу старых друзей, которые давно не виделись. К этому располагали недавние гастроли коллектива по Екатеринбургу и Тюмени. От жителей этих славных российских городов Виктор Пивторыпавло передал посетителям Рюмочной пламенный привет.

Под впечатлением от тура «Запрещенные барабанщики» исполнили «Силу Урала» - кавер-версию песни «Маркшейдер кунст». Даже участвуя в недавнем трибьюте скончавшегося в прошлом году основателя питерской команды Сергея Ефременко, они записывали другую песню - «Вот так», поэтому москвичей ждал полный эксклюзив. Не забыли музыканты и о собственной Родине — Ростове-на-Дону, сыграв «Ростов-город, Ростов-Дон».

Как обычно, география «Запрещенных барабанщиков» простиралась гораздо дальше Российской Федерации. Это была и Куба, причем в различных измерениях - «Куба рядом» самих «ЗБ» и советская «Куба — любовь моя», и «маленький остров в Карибском бассейне» в «Мама Зузу». Виктор Пивторыпавло помянул даже Патриса Лумумбу, столетие со дня рождения которого отмечалось парой дней раньше. Естественно, в честь невинно убиенного Первого премьер-министра Демократической Республики Конго прозвучала «Убили негра».

Во время «Котовского» зал охватило настоящее танцевальное безумие, причем девушки давали сто очков вперед парням. Последние пытались за ними тянуться, но попадали порою в драматичные ситуации. Некий кавалер пригласил на танец одну бойко отплясывавшую даму, лихо ее закружив. Потом вновь обратился к ней с тою же инициативой — и еще раз… В итоге во время грустной песни «Жил в Ростове Витя Черевичкин» между ними произошло какое-то объяснение, после которого он был вынужден досрочно прервать танец, обнять ее по-дружески на прощание и понуро отойти. Видимо, барышня включила режим динамо, решив следовать сценарию сыгранной ранее «Девушки в платье из ситца».

Но не все было так запущенно. Под «Рок у аптеки» публика азартно отплясывала летку-енку. А «Москва-Махачкала» дала музыкантам повод разыграть целое представление. Барабанщик Виталий Иванченко именно на этот номер надел объемную пушистую папаху, перевоплотившись в того самого «старичка», который навел шороху в злосчастном поезде «северо-кавказского ЖД». После такого демарша зрителям больше ничего не оставалось, кроме как танцевать лезгинку.

«Как всегда было круто. По-другому не бывает, - подвел Виктор Пивторыпавло итог -концерту после «Черного Бэтмена».- Пусть близкие радуются вашему присутствию рядом с ними а вы радуетесь из улыбкам». Сыгранный напоследок «Ангел» группы «Пекин Роу-Роу» был тому лучшим поручителем.