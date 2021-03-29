Экстренная помощь: как отбелить белую скатерть?

15:34 29.03.2021

Для семейных встреч, важных торжеств или праздников обычно накрывают стол элегантной белой скатертью.

К сожалению, со временем ткань может пожелтеть или гости случайно испачкают ее. Однако ничего не потеряно, такой скатерти легко вернуть былую славу. Нет необходимости в дорогих пятновыводителях, содержащих много химикатов. Чтобы отбелить скатерть и удалить с нее стойкие пятна, можно использовать проверенные домашние методы.

Как отбелить скатерть?

Желтая скатерть не очень хорошо смотрится на праздничном столе. Для отбеливания можно использовать пищевую соду и уксус. Скатерть достаточно замочить на ночь в теплой воде с добавлением пищевой соды и уксуса, а затем постирать. Таким образом, вернется белый цвет. Также можно положить в отделение для порошка пакет с пищевой содой, разрыхлителем или лимонной кислотой. Получится аналогичный эффект.

Отбеливание яичной скорлупой

Скатерти также можно отбелить яичной скорлупой. Необходимо положить их в льняной мешок, связать и запустить в стиральную машину вместе со столовым бельем. Выбирать программу с максимальной температурой. Благодаря этому скатерти обесцвечиваются, а их материал не теряет своих свойств.

Как накрахмалить скатерть?

Чтобы скатерть оставалась жесткой и устойчивой к складкам, ее необходимо накрахмаливать. Основа этого процесса – крахмал, поэтому понадобится либо картофельная мука, либо кукурузный крахмал. Нужно налить в банку литр воды (кипяченой или дистиллированной) и добавить одну ложку муки или крахмала. После закрыть банку и встряхивать до растворения крахмала. Затем добавить 3-5 капель эфирного масла и снова встряхнуть банку. Все можно разлить в пульверизатор. Скатерть нужно сбрызнуть тонким слоем крахмала, дать ей пропитаться некоторое время и, наконец, тщательно прогладить ткань.

Пятна от борща

Когда борщ запачкает скатерть, стоит как можно скорее обильно присыпать грязь кухонной солью. Она впитает жидкость. Когда соль изменит цвет, нужно будет вытереть ее и посыпать место новой. Необходимо повторять процедуру, пока соль не впитает весь борщ. Затем нужно вымачивать пятно в холодной воде не менее двух часов и постирать скатерть в стиральной машине. Если пятно от борща успевает высохнуть, можно использовать молоко или спирт, разбавленные водой в соотношении 1:2. Лучше всего смочить жидкостью ватный диск и аккуратно потереть пятно.

Восковые пятна

Свечной воск также может капать на скатерть. Чтобы его удалить, можно нагреть место утюгом и удалить салфеткой или бумажным полотенцем. После нужно расстелить скатерть на гладильной доске, положить под нее хлопчатобумажную ткань, пергамент или серую газету, а второй кусок положить на восковое пятно. Придавить грязь утюгом до тех пор, пока жирные пятна не перестанут появляться на бумаге или ткани. Пятно от воска также можно удалить с помощью серого мыла. Их необходимо развести в воде и постирать в ней грязные скатерти. А потом промыть большим количеством воды.

Винные пятна

Если на скатерть пролито вино, можно посыпать на это место большим количеством соли и действовать как с пятном от борща. Если красное вино пролилось, можно вылить на пятно белое вино или шампанское. Действенным методом также является заливка загрязненного места скатерти 2% перекисью водорода. В этом случае стоит подождать 20 минут и постирать скатерть в стиральной машине.

Жирные пятна

Также желательна быстрая реакция в случае жирного пятна. Необходимо нанести на пятно немного жидкости для мытья посуды, аккуратно растереть и оставить не менее чем на час. Затем постирать скатерть в стиральной машине. Более старое пятно можно обработать картофельной мукой. Высыпать ее на локацию и оставить на несколько минут. По истечении этого времени скатерть почистить щеткой или ополоснуть в воде.

Пятна от кофе и чая

Чтобы избавиться от них, стоит использовать лимонный сок. Вылить его на загрязненное место и оставить на 20 минут. Затем смыть теплой водой. При необходимости действие можно повторить. Также можно обработать пятно от кофе или чая пищевой содой. Просто протереть ею грязь зубной щеткой, дать ей пропитаться и промыть скатерть теплой водой.

