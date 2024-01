Кто виноват в трагедии ИЛ-76 и можно ли было ее избежать?

Итак, очередная трагедия в российском небе. Очередные жертвы страшного и бесконечного противостояния. И что теперь делать? И вообще – какой резон был Зеленскому сбивать транспортник с украинскими же пленными?

Прямой. Пошли по пунктам.

Первое. Слишком часто украинцы в последнее время стали сдаваться к русским в плен. Ишь взяли моду! Им надо в фарш перерабатываться и в удобрения, а они норовят живыми остаться. Нет, так не пойдет. Доктор Зло сказал в морг – значит, в морг. А кто ослушался – того и в российском небе образцово-показательно достанем. Другим наука будет. Глядишь, сдаваться перестанут.

Второе. Совершенно очевидно, что руку на пульсе событий держал сам Верховный. А у него, как известно, скоро выборы. И народ вроде как за него собирается голосовать. И обмен пленными ему перед выборами ну очень бы не помешал. И все узнали бы, что Верховный лично спас несколько сот русских мужиков и с той, и с другой стороны (кстати, более половины погибших в ИЛ-76 носили русские фамилии). И кому и когда мешали лавры спасителя и миротворца? Особенно накануне собственных выборов? Ну, так надо подпортить ему имидж. Пусть народ озлобится. Долбанем-ка мы по пленным. Там все равно русские летят – так что не жалко. Это все из той же «предвыборной» серии, что и удары по Белгороду и так далее.

Третье. За пару дней до этого российские ракеты вроде как разнесли штаб французов под Харьковом. Вот под Белгородом «ответочка» и прилетела. Тоже вариант.

Четвертое. Как ни крути, а те, кто вел переговоры (а они велись на самом высоком уровне, и для простоты восприятия участников с нашей стороны назовем «кремлевскими), в очередной раз выставлены идиотами в глазах всей страны. И всего мира. Судя по всему, им мало было Минска-1, Минска-2, стамбульских переговоров, где их, по выражению Путина, «водили за нос». Ну вот, ожидаемо провели в очередной раз. В очередной раз наступили на одни и те же грабли. Необучаемые, что с них взять.

Пятое. Раз были пленные, значит, были и переговоры. И речь на них шла не только о пленных. Может, и не столько. Уж не о заморозке ли конфликта – до следующей Большой войны? А обмен пленными был первым жестом и шагом доброй воли в преддверии мирного соглашения? Классно договорились, нечего сказать. Лучше не придумаешь. Жест доброй воли «горе-миротворцев» стал похоронной мелодией для десятков мужиков.

Шестое. Какова одна из магистральных целей этой бойни? Утилизация славянского населения. В обеих странах. Голубая мечта Запада. Уже полмиллиона славян стали жертвами украинского капкана, в который «западнюги», по словам того же Путина, «втащили Россию». Острые на язык блогеры уже прозвали этот конфликт «управляемым славянорезом» и «славянским самогеноцидом». Но бесолюдям-западоидам этого мало. И если у них появится возможность увеличить число русских потерь запуском одной ракеты – они этим мгновенно воспользуются. Что и произошло в небе над Белгородом. Итог: в России копают могильные ямы, а на Набережной Аллена, 85 (штаб-квартира МИ-6) сверлят дырки на кителях для очередных наград и обмывают очередные премиальные.

Седьмое. Сам киевский «кокаиновый фюрер» на Западе уже изрядно поднадоел операторам процесса. Надо бы поменять. Это можно было сделать вполне по-западному, типа цивилизованно, с помощью выборов (а их Зел стопроцентно проиграл бы тому же Залужному). Но «кокаиновый», почуяв трепетными ноздрями неладное, выборы отменил. Остается военный переворот и силовой захват власти. Но для него не помешал бы очень хороший повод. И теперь он есть.

Надо отдать должное англам – комбинация по-своему красивая. Изящная такая трехходовочка. Сначала Зеленский получает приказ из Лондона расстрелять самолет с пленными. Что и делает. Потом его охрана (батальон английских коммандос) из того же адресата получает приказ покинуть «охраняемое лицо». После чего Залужный с ротой солдат заходит «на Банковую» (или куда там еще) и убивает коко-фюрера. И берет власть в свои руки.

Что от этого выиграет Россия? Решительно ничего. Это все равно что маньяка Чикатило на лондонского потрошителя поменять. Но миллионы украинских хуторян в очередной раз будут надеяться на некое улучшение своего положения. Может, даже возликуют. Это все равно что свинье, которую везут на мясокомбинат, перед смертью морковку дать. Путь потешится, пока холодцом не стала.

Восьмое. Чисто военно-технический момент. Нашим военным в очередной раз дали понять, что небо для них закрыто. Теперь уже не только над Украиной.

Теперь другой вопрос. Можно ли было всего этого избежать? Разумеется. Но для этого «горе-миротворцам» надо было выполнить два принципиальных условия. Первое. Понять, наконец, с какими бесолюдьми они имеют дело в этой схватке. Складывается впечатление, что до «кремлевских» это так и не дошло – несмотря на два года бойни, реки крови и горы трупов. Вся суть бесолюдей с берегов туманного Альбиона (и не только оттуда) хорошо укладывается в знаменитую «формулу белого сахиба» (The of the white Master), которую в английских спецшколах учат с младых ногтей: «Если у вас нет плетки, чтобы вас выпороть, мы вам ее продадим». Вот и свистит до сих пор английская плетка над полушариями кремлевских переговорщиков…

И второе. Англосаксы, как известно, геополитические шулеры с тысячелетним опытом. А можно ли выиграть в карты у шулера? Можно. Но только в трех случаях. Первое. Самому быть игроком по классу подготовки покруче шулера. Но это точно не про наших «преферансистов». Их то «за нос водят», то в войну «втаскивают», как борова в свинарник. Второе. Не садиться с ним играть. От слова «совсем». У наших по каким-то причинам это тоже не получается. Третье. Набить шулеру морду и размазать карты по его наглой физиономии. Но это точно не про «кремлевских». Они даже про тактическое ядерное оружие слышать не хотят – не то что про какие-то «межконтинентальные стратеги».

Если бы они это усвоили – сообразили бы, что бриты обязательно приготовят им «another election surprise» (очередной предвыборный сюрприз).

Ну что ж, ничего нового. Выдающиеся аналитики из-за зубчатых стен в очередной раз наступили на английские грабли. На этот раз – в небе над Белгородом.