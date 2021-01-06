Перед смертью генерал Ратников рассказал о природе коронавируса и экстрасенсах в ФСО

22:53 6.01.2021

В 1990 годы Ратников занимался вопросами обеспечения безопасности высших должностных лиц, в том числе, с применением биотехнологий

В декабре прошлого года ушел из жизни генерал-майор ФСО Борис Ратников - один из создателей группы экстрасенсов и парапсихологов при Главном Управлении Охраны РФ.

Борис Ратников* является соавтором книг: «За гранью познанного» 1 и 2 части; «Картина мира в представлении спецслужб»; «Пси-войны России и Америки». В начале декабря Борис Ратников перестал отвечать на звонки и электронные письма, через несколько дней стало известно об его уходе. У автора "НИ" осталось неопубликованное интервью с ним.

- Борис Константинович, простите, за любопытство – какую пенсию получает генерал-майор ФСО?

- 57 тысяч рублей – моя пенсия. Я – вдовец, особых расходов у меня нет. Кормлю своих котов и еще подкармливаю четырех «бомжиков» из подвала. Котики – мой камертон на гармоничное состояние внутри. А внутренняя гармония и равновесие – это высокая частота нашей энергетики, которая убивает все вирусы и микробы.

- Хотите сказать, что с высокой частотой энергетики не страшны эпидемии и вирусы? Тогда почему физик Никола Тесла, который, как утверждается, брал свои идеи из космоса, подключаясь к энергетическому полю Вселенной, как черт ладана боялся микробов? Наверняка, вы знаете, что Тесле приписывают и изобретение «машины времени»...

- Тесла черпал информацию из энергоинформационного поля Земли - и был осведомлен о различных событиях. Но он не учел, что знание о будущем оплачивается непрожитым - поэтому многие его идеи не были реализованы. Машина времени была и есть. Просто Тесла первым сказал о ней публично. С помощью нашего сознания мы можем быть как в прошлом, так и в будущем.

- Неужели каждый человек может путешествовать во времени и в пространстве?

- Это очень опасно для человека. В нашем Главном управлении была группа операторов информационных каналов. Это всего лишь несколько подготовленных людей, которые подключались к энергоинформационному полю, к Высшему разуму. Это наши агенты. Мы их искали, обучали вместе с генералом Георгием Рогозиным.

- Правда, что операторы или агенты с сверхестественных способностей и методов беседовали с Рейганом, с Бушем, и что у вас есть записи этих бесед? Возможно, в этих беседах есть ответы на происхождение коронавируса? По одной из версий, коронавирус – это «изобретение» спецслужб США?

- Основными идеологами мировых конфликтов, в которую входят эпидемии, являются лидеры США. В 1992 год наш агент – информационный оператор - получил сведения от посла Соединенных Штатов Америки в СССР (последнего посла США в СССР и первого посла в РФ) господина Роберта Страуса, в которых есть предположения и по поводу нынешней эпидемии.

Страус рассказывает, что «мир стал тесен, что запасов топлива хватит на небольшое количество людей» и разрабатываются проекты, которые позволят определить номинальное число людей для пребывания на Земле.

Дословно он сказал, что это «не расовая теория германского национал-социализма, но она имеет под собой довольно существенные расчёты и ограничения». Согласной этой теории надо было «свернуть беспорядочный хаос демографии Японии, Китая, Африки, Восточной Европы».

- И как планировалось сокращать население планеты?

- С помощью страха.

Уже в начале 90-х была поставлена задача остановить процесс спонтанного деторождения, нерегулируемого появления огромного количества ничем не обеспеченных людей на территориях больших континентов, таких, как Азия, Восточная Европа, Африка, Индокитай, Индия и Латинская Америка. И эти процессы вполне реально должны быть остановлены фактически на генном уровне.

В условиях различных запретов и ограничений, тотального страха перед настоящим и будущим на уровне подсознания людей включаются механизмы, затрагивающие регуляцию деторождения, которые приведут к свёртыванию естественным внешним путём процесса деторождения. Согласитесь, когда молодые люди не могут планировать свое будущее, то и дело находясь в режиме карантинов, на социальных дистанциях и "удаленках", то создавать новые семьи и рожать детей - задача не из простых. В онлайне, как известно, дети не рождаются.

- Наверняка, в этом процессе остановки деторождения отводилась большая роль новым технологиям?

- Посол ответил нашему оператору, что он не вдавался в те прожекты, которые существуют с точки зрения применения новых технологий для того, чтобы смоделировать процессы программного управления огромными массами людей и свёртыванием программ развития, заложенных в подсознание каждой нации. Но, вместе с тем, эти программы вполне приемлемы, и они тоже имеют место в идеологии транснациональных корпораций.

- Неужели в конце 20 века посол мог «вещать» о бесчеловечных мерах по сокращению численности населения? Наверняка, для каждой «лишней страны» - свои методы?

- Для одних народов – это легализация наркомании, алкоголизм, для других – голод, для третьих – страх за будущее... Посол отметил, что есть народы, которые не воспринимают эти сигналы цивилизованного мира и продолжают бесконтрольно поедать не принадлежащие им продукты и безвозмездно пользоваться теми энергетическими ресурсами, которые находятся в теле планеты. Для этих народов разрабатывались уже в 80-х годах специальные программы, включая особые вирусы.

- Какова роль России в борьбе с эпидемией?

- Россия более других стран выпячивает свои раны и слишком эмоционально, по сравнению с другими, относится к тем трагедиям духовной, политической и социальной жизни. России не стоит всё время подчёркивать своё уникальное положение в этом мире, даже уникальное в смысле трагедии своего существования. Другие народы, включая Китай, не кричат на весь мир о своем горе, а все усилия тратят на то, чтобы перешагнуть через эти испытания, сделать свою нацию более сильной, дружной, собранной. Повторяю, что Россия со всем миром проходит через общие испытания.

- И что будет, по вашему, с Россией после окончания эпидемии?

- На этот вопрос однозначного ответа нет. Разумеется, наш отдел заглядывал за горизонт, но то, что мы там увидели оптимизма не внушает.

В 2030 году целостного государства Россия мы не увидели. В мировом энергетическом пространстве целостной России – нет. Но мир меняется ежесекундно. Повторяю, что каждый из нас своими мыслями и частотами создает будущий мир.

При прогнозах не может учитываться разумная составляющая людей, то есть их мысли. Мозг человека мысли не генерирует – он их только принимает. Мысли генерирует только душа человека и своими полевыми вибрациями их притягивает к мозгу. Надо всем нам чистить душу. Тогда и мысли будут достойные, и мы спасем не только свою страну, но и мир.

Краткий алгоритм нашей судьбы: мысль – слова – действия – привычки – характер. Всю эту цепочку нужно тщательно контролировать. Сейчас – время очищения земли и каждой души.

- А что это за Доктрина планетарной безопасности, которую вы и ваш Первый отдел разработали в начале 90-х?

- Как бы это парадоксально ни звучало, но о Доктрине нас предупредили «братья по разуму» еще в начале 90-х. Мы тогда написали совместно с ЦРУ книгу «Пси – войны». Главная мысль Доктрины о том, что необходимо помнить о метеоритных дождях, о всемирном потопе, о безрассудном использовании ядерной энергии, о вирусах. Доктрина о том, что из-за катаклизмов мы не можем построить бронированный щит вокруг всей планеты, и каждый раз сталкиваемся с тем, что Земля становится полигоном для испытания самых разнообразных вирусных колоний, посещающих нашу планету. И это только внешние факторы, включая подчас совершенно не регулируемую солнечную радиацию, поступающую на Землю.

- Давайте уточним, что, на ваш взгляд, должно измениться в каждом конкретном человеке, чтобы противостоять новым угрозам?

- Эгоизм всегда был очень тревожным явлением для многих людей, проживающих на планете Земля. Этот процесс наживы за счет эпидемии плохо контролируем. Так было во все века.

Каждый человек, борясь за кусок хлеба, совсем забывает о том, что нужно постоянно оценивать развитие всего живого, биологического, имеющегося на Земле. Высший разум говорит, что человек, который ведет себя безнравственно во время судьбоносного испытания, должен быть отторгнут от цивилизации.

Сейчас мудрые и дальновидные олигархи, имеющие связь с тайными знаниями, делают все, чтобы быть нравственными. Во всем мире богатые люди жертвуют миллионы и миллиарды для борьбы с эпидемией. Они делают это неспроста...

Беседовала: Анжелика Заозерская

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