Инженерные решения Германа Цоя: цифры вместо слов

20:50

Группа ГМС является комплексным поставщиком продуктов, услуг и решений для предприятий базовых отраслей экономики

Один из основных акционеров — московский бизнесмен Герман Цой — не любит быть на виду, и о нем мало что известно, поэтому пусть вместо него говорят цифры и факты.

Как развивался холдинг «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Группу компаний основали в 1993 в форме закрытого акционерного общества со специализацией — купля-продажа насосов на постсоветском пространстве. К 1995 общество превратилось в крупнейшего комплектного поставщика насосов для энергетического, газового секторов, а также жилых зданий, коммунальных структур.

Герман Цой: «Со дня создания Группы до 1996 г. работал гендиректором, затем на других руководящих должностях. Сейчас являюсь одним из мажоритарных акционеров».

За 2003−2013 гг. Проектно-производственная группа стала одной из ведущих в СНГ по машиностроению. Приобрела активы крупных производителей насосов, компрессоров и блочно-модульной техники, а также проектные организации, строительные, инжиниринговые и сервисные предприятия.

Герман Цой: «В данный момент холдинг действует через 17 дочерних и 1 зависимую компанию, которые находятся в РФ, Германии и других странах. В штате более 13 тысяч человек, из которых более 200 специалистов заняты научной работой. Доход в 2019 г. — 51 млрд рублей. Мы единственная машиностроительная компания РФ, которая разместила ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже».

Важные направления работы Группы ГМС

Водное хозяйство

Специализация холдинга — разработка, производство и комплектные поставки насосного и сопутствующего оборудования для водозабора, водоподготовки, водоснабжения, водоотведения и водоочистки, поиск оптимальных решений сложных задач совместно с водоканалами, промышленными предприятиями. Дополнительно группа проектирует, строит и вводит в эксплуатацию объекты водоснабжения и водоочистки. Производит более 20 видов промышленных и бытовых насосов, станций управления для них, измерительного оборудования для предприятий водоснабжения. Весь комплекс инжиниринговых услуг под ключ для предприятий водного хозяйства.

Горно-обогатительные комбинаты и металлургия

Поставки общепромышленного и специализированного насосного и пневматического оборудования для удаления окалины в сталеплавильном и прокатном производстве, гидровыгрузки кокса, подавления угольной пыли, снабжения сжатым воздухом в горнодобывающей промышленности.

Химическая и бумажная промышленность

Поставка насосов для перекачки водных растворов моно- или диэтаноламинов; горючих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей; реагентов; полимеров, каучука, масел, красок, моющих средств и др.

Выпуск компрессоров и холодильных агрегатов для воздуха и газов при различных технологических процессах химической промышленности.

Производство насосов для перекачивания древесноволокнистых полуфабрикатов и суспензии каучука в воде для целлюлозно-бумажных и картонных комбинатов.

Судостроение

Производство и поставка насосов для судов, верфей и портовой инфраструктуры: шестеренчатые, 1-, 2- и 3-винтовые.

Пищевая отрасль

Производство обычных и универсальных пищевых насосов в сахарной и молочной промышленности.

По словам Германа Цоя, бизнес Группы поделен на три специализации — промышленные насосы, компрессоры, техническое оборудование и инжиниринг. В каждую из них входят предприятия и подразделения по проектированию и конструированию, производству и монтажу оборудования, а также последующему сервису и доставке запчастей. Группа ГМС внедряет комплексные решения в насосном, компрессорном оборудовании, добыче и переработке углеводородов, водном секторе.