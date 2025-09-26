Тоскарабочегокласса feat. Я. СГОРЕЛ. ДВАЖДЫ «И наплевать» (интернет-сингл)

Исполнитель: Тоскарабочегокласса feat. Я. СГОРЕЛ. ДВАЖДЫ, Название: «И наплевать», Стиль: постпанк; Год: 2025

Баба с возу — кобыле легче. Эту поговорку могли бы взять на вооружение различные циничные неформалы при описании ситуации, когда тебе твоя же женщина дает от ворот поворот. Но отнестись к ситуации настолько запросто им мешает тянущая вниз свинцовым грузом экзистенция. В итоге размышления грязного и оборванного панка о несчастной любви превращается чуть ли не в философский трактат.

Именно это произошло в новой совместной песне саратовских постпанков «тоскарабочегокласса» и «Я. СГОРЕЛ. ДВАЖДЫ». Начинается песня с фразы, которой можно посвятить целую диссертацию: «Пытаешься забыть меня, не зная, кто я». В этом и проблема, что люди не пытаются проникнуть в суть друг друга, а скользят по поверхности, сжигая мосты при первых же проблемах. Отсюда — ноющая душевная боль, которая подменяет собой настоящую жизнь. Причем, если «тоскарабочегокласса» пытается философствовать, то «Я. СГОРЕЛ. ДВАЖДЫ» уже натурально жестит, дерзко предлагая любимой воплотить в жизнь то, что он делает не так и ознакомиться с его неотправленными ей заблеванными письмами. А все потому, что как истинные русские люди музыканты пытаются замкнуть собой два полюса — и у них это иногда даже получается…

