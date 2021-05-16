Как максимально быстро увлажнить сухую кожу в зависимости от ее потребностей?

14:18 16.05.2021

Мы советуем и рекомендуем лучшую увлажняющую дермокосметику из портфолио Vichy, чтобы помочь вам выбрать правильный уход.

Не существует одного идеального крема для сухой кожи. Увлажняющий уход должен учитывать все потребности кожи, связанные, среди прочего, с:

- образом жизни и возрастом,

- в увлажняющем уходе также важна защита от внешних факторов - это основная причина сухости кожи,

- другой увлажняющий крем нужен для молодой, чувствительной, зрелой кожи или кожи с симптомами фоторезкости,

- косметика, богатая липидами, укрепляющая защитный слой эпидермиса, быстро улучшит увлажнение кожи.



Сухая кожа может иметь разные потребности в зависимости от степени сухости, реактивности, возраста или влияния внешних факторов. Их стоит учитывать при выборе подходящих препаратов для ежедневного ухода. Косметика для увлажнения кожи основана на 3 механизмах и типах ингредиентов:

- удерживают воду в эпидермисе (гигроскопический эффект) - в основном это связано с гиалуроновой кислотой и естественным увлажняющим фактором (NMF), который включает аминокислоты, пироглутаминовую кислоту (PCA), мочевину, креатинин, соли молочной кислоты, микроэлементы и другие,

- восстанавливают и закрывают защитный барьер кожи - здесь особую роль играют липиды, например церамиды и жирные кислоты, которые встроены в межклеточный цемент,

- они обладают окклюзионным эффектом, создавая физический водонепроницаемый барьер, например, растительные воски.

Вода в эпидермисе поступает из дермы, поэтому увлажняющий уход направлен на предотвращение ее чрезмерного выхода и испарения.

Как выбрать увлажняющий крем с учетом потребностей кожи?

Сухая и чувствительная кожа лица

Сухая кожа обычно тонкая и часто имеет характеристики чувствительной кожи, быстро реагируя раздражением на внешние факторы, стресс или неподходящую косметику. В этом случае следует выбирать дерматокосметические средства, которые не только укрепляют защитный барьер кожи и удерживают в ней влагу в течение многих часов, но также успокаивают и защищают ее.

Здесь бесспорным бестселлером является линейка Aqualia Thermal с гиалуроновой кислотой - кремы этой линии содержат 97% ингредиентов натурального происхождения, увлажняют, наполняют и регенерируют кожу, восстанавливая ее гидролипидный баланс. В ассортимент также входит инновационный Aqualia Thermal Extrasensitive - успокаивающее средство против покраснений и раздражений, предназначенное для очень чувствительной кожи.

Сухая кожа лица, подверженная загрязнению

Экспозиты - это все факторы, которым наша кожа подвергается на протяжении всей своей жизни. Ее обезвоживанию в основном способствует загрязнение и воздействие ультрафиолетовых лучей. И особенно опасно сочетание этих факторов - лучи UVA также усиливают вредное воздействие микрочастиц пыли на кожу - тогда возникает сильный окислительный стресс и образование так называемого синглетного кислорода - агрессивная молекула, которая приводит к окислению липидов, отвечающих за правильное функционирование гидролипидной оболочки кожи. Кожа становится сухой.

Чтобы защитить кожу от внешних воздействий, компания Vichy разработала серию Minral 89, эффективность которого подтверждена исследованиями. Особым продуктом является усиливающий и увлажняющий усилитель с гиалуроновой кислотой и термальной водой Vichy в концентрации 89%. Его ежедневное использование повышает эластичность кожи, придает ей сияние, делает ее более мягкой, однородной и упругой. Уже через час после использования бустера увлажнение кожи улучшается, а через 8 часов увеличивается на 21,3%. Линейку Minral 89 дополняют Booster Eyes и укрепляющая и регенерирующая маска в виде простыни.

Booster лучше всего использовать под ежедневный крем.

Очень сухая и обезвоженная кожа лица

Это кожа с симптомами сухости - такими как жжение, ощущение стянутости и даже легкое шелушение. Кожа может периодически обезвоживаться - например, летом или зимой из-за неправильного ухода. В этом случае стоит обратиться к кремам, богатым липидами, то есть ингредиентам, которые помогают восстановить упругость гидролипидного слоя кожи и, таким образом, предотвращают утечку воды из эпидермиса. Они быстро приносят комфорт, снимают зуд и покраснение, уменьшают шероховатость, ощущение напряжения и стягивания сухой кожи.

В этом случае мы особенно рекомендуем кремы из популярной линейки Nutrilogie на основе термальной воды и сфинголипидов. Кремы действуют как повязка для сухой кожи, мгновенно увлажняя ее, смазывая и повышая комфорт с первого применения. На выбор предлагается два крема: Nutrilogie 1 для сухой кожи и Nutrilogie 2 для очень сухой кожи. Их эффективность подтверждена тестами самооценки: сухость кожи уменьшается на 65%, подтяжка - на 72%, а комфорт, связанный с улучшением состояния кожи, увеличивается на 81% и более.

Сухая и тусклая кожа лица

Поверхность сухой кожи тусклая и шероховатая, что делает лицо серым, желтоватым и лишенным сияющего блеска. Поэтому интенсивное увлажнение обычно также улучшает цвет и эффект сияния кожи. Вы можете дополнительно поддержать этот эффект, используя дерматокосметические средства, которые не только увлажняют, но и выравнивают тон кожи и придают ей сияние. Для сухой кожи мы особенно рекомендуем активизирующий разглаживающий крем Idalia с сияющим черным чаем и экстрактом аденозина и полифенолами с сильными антиоксидантными свойствами, обогащенный маслом ши, которое укрепляет защитный барьер кожи и увлажняет ее.

Сухая кожа лица с симптомами фотостарения

Фотостарение - это не что иное, как старение кожи в результате пребывания на солнце, и его симптомы накапливаются с годами. Такая кожа характеризуется морщинами, потерей упругости, обесцвечиванием, гиперкератозом и сухостью. Ультрафиолетовые лучи также являются основной причиной окислительного стресса, который, помимо прочего, является причиной ускоренной потери коллагена, что с возрастом вызывает коллапс тканей, потерю объема и упругости.

Если ваша кожа стала сухой в результате фотостарения, вам определенно следует не только увлажнять ее (например, используя диапазоны Nutrilogie или Aqualia Thermal), но также для сильной регенерации и ремонта повреждений. Кожа восстанавливается ночью - и этим стоит воспользоваться, используя ночные кремы, подобранные в соответствии с потребностями кожи и тяжестью симптомов, а также сывороточные процедуры (например, с витамином С и гиалуроновой кислотой). В течение дня защищайте кожу от солнца - мы рекомендуем, например, крем Collagen Specialist SPF 25, богатый компонентами против морщин и увлажняющими ингредиентами (например, пептидами, витамином С, резорцином, гиалуроновой кислотой).

Сухая кожа лица при климаксе

Считается, что проблема сухой кожи - в большей или меньшей степени - затрагивает почти 100% населения старше 60 лет. Это связано с происходящими с возрастом изменениями в структуре природных липидов (в основном церамидов), отвечающими за защитные функции рогового слоя эпидермиса, с гиперкератозом эпидермиса и снижением секреции кожного сала и пота (у женщин на более чем 50%), который ослабляет защитную мантию кожи и делает ее сухой. Снижение уровня эстрогенов также играет огромную роль - их дефицит вызывает снижение активности кератиноцитов и истончение эпидермиса, что особенно заметно на лице, где много рецепторов эстрогенов. Увеличивается трансэпидермальная потеря воды, ухудшается структура липидной оболочки, снижается сопротивляемость кожи внешним факторам.

Какую дерматокосметику выбрать для ежедневного ухода за кожей в период менопаузы, когда на коже проявляются сильные симптомы сухости?

Мы рекомендуем линейку Neovadiol - восстанавливающий крем для сухой кожи - на основе активного ингредиента про-ксилана (стимулирующего выработку коллагена) и гиалуроновой кислоты. Его действие усилит сыворотки из того же диапазона.

SOS увлажнение

Если ваша кожа периодически нуждается в интенсивном увлажнении, например, после полета в самолете, после пребывания в сухом (например, с кондиционером, обогревом) помещении или когда вы неухаживали за ней должным образом (например, использовали слишком агрессивные очищающие косметические средства), стоит сосредоточиться на мгновенные SOS-процедуры:

- маска - самый быстрый способ улучшить увлажнение кожи, бренд Vichy предлагает увлажняющую минеральную маску с термальной водой, богатой 15 минералами и витамином B3, а также укрепляющую и регенерирующую листовую маску из линейки Minral 89, которая благодаря сочетанию 89% вулканической воды с кислой гиалуроновой кислотой в течение 10 минут укрепляет защитный барьер кожи и обеспечивает коже 24-часовое увлажнение;

- сыворотка - используйте ее даже два раза в день, пока она нужна вашей коже; для сухой кожи мы особенно рекомендуем интенсивно увлажняющую сыворотку из линейки Aqualia Thermal, формула которой основана на изотоническом растворе; делает кожу быстро увлажненной и гладкой (благодаря натуральной гиалуроновой кислоте), усиливается защитная барьерная функция эпидермиса, а эффект увлажнения сохраняется до 48 часов;

- липидный крем - вы можете использовать его в виде успокаивающей и увлажняющей маски, просто нанесите на кожу более толстым слоем, чем обычно, и оставьте на 15-20 минут, затем соберите его излишки чистым ватным диском или салфеткой (излишки, которые не впитались); такая мини-терапия быстро увлажнит кожу, снимет чувство стянутости и жжения, снимет покраснение;

- термальная вода-спрей - настоящее SOS дерматокосметика для сухой и чувствительной кожи; позволяет освежить и увлажнить кожу даже в течение дня - на работе или в дороге; она очень проста в использовании - достаточно распылить ее на кожу с расстояния примерно 30 см и аккуратно высушить лицо салфеткой (важно, иначе влага испарится с эпидермиса и высушит кожу); термальная вода уменьшает чувство стянутости и жжения, уменьшает сухость, покраснение и шероховатость кожи.

