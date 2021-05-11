Рекорд Оркестр «Мир самых добрых людей»

Исполнитель: Рекорд Оркестр, Название: «Мир самых добрых людей», Стиль: рок, Год: 2021

Через программу «Голос» прошло множество музыкантов-однодневок, которые получили свои пять минут славы и были благополучно забыты уже на следующий день после выбывания из конкурса. Тимофей Копылов к их разряду не относится. Есть ощущение, что этот певец с отменными вокальными способностями пришел всерьез и надолго и удивит нас еще не раз, совершенно не пытаясь это сделать искусственно и нарочито.

Вероятно, залог творческой силы Копылова еще и в том, что его группа «Рекорд Оркестр» - полноценный организм, а не «фронтмен + безликие статисты». Все аранжировки вокалист делает в тесном сотрудничестве с гитаристом коллектива Алексеем Барышевым. Но и остальные участники команды без дела не сидят, внося свои краски в общую звуковую картину.

Альбом «Мир самых добрых людей», несмотря на свой скромный получасовой хронометраж, получился концептуальным. Для тех, кто привык к разудалому веселью от «РО» (благодаря таким песням, как «Без трусов», «Застрелись» и «Лезгино Балкано») процесс прослушивания диска будет сопровождаться непрестанным удивлением, надеемся — приятным. Планомерного «жги-гуляй» здесь не сыскать днем с огнем. Песни получились размеренные и порою загружающие, но неизменно — с искоркой надежды.

Последнего удалось достичь благодаря партиям таблы и ситара, пронизывающим весь альбом. Во многом они звучат контрапунктом основному настроению диска, которое далеко от благостного. Аналогичный эффект, помнится, достигался в альбоме «Аквариума» «Снежный лев» в 1996-м, и сейчас эта пластинка не теряет своей злободевности — вспомним, как умело использовал песни оттуда недавно Григорий Константинопольский в осовремененной экранизации «Мертвых душ» Николая Гоголя.

Бьющийся в виски пульс современности ощутим и в «Мире самых добрых людей», название которого, конечно, же отдает сарказмом. В «Полифеме» Копилов прекрасным литературным языком излагает современную страшилку о циклопе, питающемся ядом наших душ. Впрочем, не такая уж это и страшилка, ибо страшного конца герои песни ждут… с нетерпением. К финалу песня разгоняется, давая понять, что запалу у музыкантов хватает даже в таком забубенном материале.

«Деньги» - вывернутый наизнанку блюз о ненасытности жителей мегаполисов. Если, например, Чиж в блюзовой «Ветер вырывает из рук последние деньги» пел о расставании с материальными благами без тени сожаления, то в песне «РО» молитва одна — дай нам, Господи, побольше денег. В песню мастерски вплетены церковные реалии — например, слову «бизнес» подобрана оригинальнейшая рифма «кафизма» (раздел Псалтыри).

Подлинная сила возвращается этим реалиям в дуэте с Настей Полевой «Больше не будет горя и слез», когда цитируется Псалом 90 и связанный с ним стих из Евангелия от Луки об искушении Христа дьяволом. В этот смысловой ряд прекрасно вписался кавер «Рекорд оркестра» на «Встречу» ДДТ из альбома «Иначе» (2011), которая обрела теперь какой-то поистине богослужебный размах.

Альбом об искушениях и их непреткновенном прохождении, о профанации веры и возвращении на путь истинный, о милосердии пули и порочности пресловутого лозунга «кругом враги». Говорить можно до бесконечности, но на проще ли включить, послушать и проникнуться? И не один раз, делая все новые открытия...