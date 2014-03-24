Елена Темникова: «Я всегда права!»

Эту жгучую брюнетку без преувеличения можно назвать самой яркой представительницей группы «Серебро»

Именно она – звезда любого клипа группы. Именно ее жизнь окружает огромное количество сплетен, и именно с ее легкой руки стиль одежды солисток «Серебра» изменился в пользу более сексуальных вещей.

Будущая певица родилась 18 апреля 1985 года в Кургане. С десяти лет Лена занялась музыкой и побеждала в массе конкурсов. Оставив музыкальную школу, она пришла в вокальную студию Валерия Чигинцева. Руководитель сразу оценил голос девочки и написал для нее песни в стиле русских баллад. Когда Лена исполняла их на региональных конкурсах, конца аплодисментам просто не было.

В 2002-м, как победитель регионального конкурса, она была отправлена в Москву на всероссийский конкурс и завоевала Гран-при. Стало очевидно, что петь - ее судьба.

После «Фабрики» – в «Серебро»

Чтобы выбрать, как настаивали родители, «хлебную специальность», девушка поехала в Москву присмотреть себе подходящий вуз. Но, увидев объявление о «Фабрике Звезд-2», она пошла на кастинг, спела две песни Чигинцева и сразу была зачислена в проект.

Началась работа с Максимом Фадеевым, состоялся финал проекта Фабрика звёзд-2, последовали гастроли. Фадеев продолжал репетировать с Леной и записывать новые песни.

Наконец, в 2006-м, продюсер решил создать проект «Серебро», но «ничего специально не придумывал, просто хотелось сделать это в кайф». Он придирчиво отбирал молоденьких певиц: кроме вокальных данных, они должны были иметь яркую внешность и естественно держаться на сцене. В «Серебро» вошли Лена Темникова, Оля Серябкина и Марина Лизоркина.

Неожиданно для всех, проект сразу «выстрелил» – на «Евровидении» девушки заняли третье место, и на группу в считанные дни обрушилась популярность. Хиты «Дыши», «Опиум», «Скажи не молчи» приносили награды и признание публики.

Фото пользвателя Flickr Lauri Rantala

«Работа – на первом плане!»

«У меня личной жизни толком не было, – призналась Темникова. - Изредка возникали какие-то отношения, но работа всегда стояла на первом плане. Я не раз и не два выбирала между группой и парнями и всегда предпочитала «Серебро».

Еще на «Фабрике Звезд» певица влюбилась в участника проекта Алексея Семенова. Через год они поженились. Но Алексею предложили работу на Украине, он уехал, и в итоге брак распался.

Темникова утверждает, что это был «псевдобрак». «Мы действительно очень дружили с ним на «Фабрике звезд». Но не более! Два года, пока мы колесили с гастролями по России, были вместе. Все были как одна семья, делили друг с другом и радости, и горести. Затем Леша решил уехать жить на Украину, – рассказывала певица. – Но после «Евровидения» он появился, как чертик из табакерки. Стал раздавать интервью о нашей якобы совместной жизни. Видимо, ему нужен был пиар, и он использовал для этого меня».

Затем Лена встречалась с дрессировщиком Эдгаром Запашным, как она сама говорит, под прицелом фотокамер, – но недолго.

Ходили слухи и о нетрадиционной ориентации певицы. Поводом послужили страстные поцелуи солисток Лены и Оли на глазах зрителей, пришедших на фотосессию «Серебра». Девушек давно связывают тесные отношения – они столько лет вместе работают. Но все же столь откровенные объятия многих привели в недоумение.

Скандал и девичья фамилия

В 2009 году возникли слухи, что Темникова покидает «Серебро». Причиной ухода стал роман с композитором Артемом Фадеевым, братом продюсера Максима Фадеева. Лена решила уйти, она надеялась выйти за Артема замуж. В итоге между Леной и Максом Фадеевым разразился настоящий конфликт, на сайте группы был объявлен кастинг на место вокалистки.

«Рано или поздно Максим услышит нас», – надеялась Темникова. Но чуда не произошло. Конфликт с Фадеевым ужасно расстраивал Лену, а условие, которое ей поставил продюсер, она назвала «очень жестоким».

Артем же отлично знал старшего брата, ему понятна была его реакция. Ведь Максим Фадеев – настоящий семьянин, для него жена и дети – главное в жизни. И он просто не мог представить будущую семью Лены и Артема, где жена-певица месяцами гастролирует.

В итоге, несмотря на радужные планы на будущее, которые строили Артем Фадеев и Лена Темникова, они расстались. Оно и понятно, ведь продюсер «Серебра» Максим Фадеев выдвинул условие оплатить огромную неустойку в случае ухода Лены из проекта. Его легко понять – без Темниковой «Серебро» явно потеряло бы весомую часть своего завораживающего мерцания. В любом случае, средств для оплаты запрошенной Максимом неустойки, у пары не нашлось. И Лена продолжила трудиться в «Серебре». Всё шло по-старому, песня выходила за песней.

Фото с официальной страницы Вконтакте

Бунтарство без макияжа

Много шума, в частности, наделала песня «Mама Люба». Откровенный клип группы на эту песню не обсуждал только ленивый. Звездой видео, как всегда, стала Темникова. Именно она умеет завести публику так, что отголоски слышны еще долгое время. В чем секрет? В стопроцентной отдаче работе? В бунтарстве, которое проглядывает в ее лукавых глазах? Видимо, во всём сразу.

Сценический образ Лена продвигает и в обычной жизни. Говорят, после того, как она сделала выбор между любовью и карьерой в пользу последней, певица стала вести себя гораздо развязнее. Она вполне может позволить себе бранное слово в интервью или неприличный жест на камеру.

Иногда она появляется на людях без макияжа. Певица призналась, что редко позволяет себе такой look, – яркий макияж помогает скрывать истинные чувства, а ей это и нужно Между тем, мягкая женственность ей больше к лицу, чем агрессивная сексуальность на грани фола.

В любом случае, у певицы всегда найдется в запасе нечто, чем она сможет всех удивить. В феврале Темникова сделала сенсационное сообщение прессе о том, что 3 декабря 2014 года у неё заканчивается контракт с центром Максима Фадеева, а после она намерена покинуть «Серебро».

Черное и белое

Поскольку Лена – ярко выраженная брюнетка, ей к лицу черный цвет. Черную одежду можно наблюдать на певице как на сцене, так и на ковровых дорожках музыкальных премий. Ей изумительно подходят строгие брючные костюмы, как черные, так и белые. Понятно, что это отчасти стиль группы, и неизвестно, как будет одеваться Темникова, когда она покинет «Серебро». В любом случае, черные и белые наряды выглядят на Лене сногсшибательно, добавляя ей сексуальности, которой у певицы и без того через край. Она великолепно смотрится в кружевных блузках и русалочьих платьях в пол.

По словам певицы, у нее два основных предпочтения в одежде: либо что-то женственное – высокая шпилька и подчеркивающие фигуру наряды, либо casual – джинсы и толстовки.

Фото с официальной страницы Вконтакте

«Ванны красоты» с травами

Темникова регулярно посещает косметолога, а самые любимые ее процедуры – это сауна и баня. Что касается декоративной косметики, здесь фаворит певицы – плотный тональный крем. Она любит косметику Mac, Bobby Brown и Chanel.

Чаще всего певица выделяет глаза, а губы красит более нюдовыми оттенками. Хотя с яркой помадой девушка тоже была замечена. И всё же именно серый смоки-айс либо агрессивная черная подводка стали ее «визитной карточкой».

Несколько раз в неделю Лена принимает ванны с настоями трав и эфирными маслами – у нее есть большая аптечка из травяных сборов. Рецепт прост: нужно заварить на водяной бане упаковку аптечной травы и добавить настой в ванну.

Помыть посуду и... открыть библиотеку!

На фотографиях Темникова всегда выглядит отлично. В свое время Лена набрала вес из-за стрессов, а потом увлеклась жесткими диетами. Сбросить вес ей удалось, но повторять этот опыт она не хочет.

Певица полностью исключила из жизни никотин и алкоголь, а медицинская энциклопедия всерьез обосновалась на ее прикроватной тумбочке. В еде она старается придерживаться правильного питания и совсем не ест мяса. Зато обожает итальянскую кухню, а ее любимый напиток – томатно-сельдереевый фреш с соусом табаско.

В свободное время Лена предпочитает просто побыть дома. Самый большой кайф она получает, ка кни странно, от уборки, мытья посуды и бытовых хлопот. В свободный день она просто читает, поскольку очень любит русскую классику. Настолько, что даже мечтает открыть собственную библиотеку. А вот чего певица не выносит, так это глупости.

Цитата: «Пункт первый — я всегда права, а если я не права, то смотри пункт первый».