«Полезный идиот» и «день дурака» в Грузии

Дирижеры этой акции, судя по всему, сидят не в Тбилиси. «Яйцепад» имени Познера заказан по другую сторону океана. Причем не исключено, что это те же самые парни, которые платят Познеру зарплату или двигают его по служебной лестнице

Гуру современной журналистики, работник пера и топора Владимир Познер по иронии судьбы родился в день дурака. И решил в очередной раз отпраздновать свой день рождения в духовно и ментально близкой ему Грузии.

Современная Грузия, как известно, «вывеска и оплот» демократии в Закавказье. И каждый раз, когда речь заходит о России и русских, ее демократы захлебываются ядовитой лимфой. Собственно, как и сам Познер.

Казалось бы, ребята одного «минного поля ягодка». Как говорится, свои в доску. В гробовую.

Ан нет. В день дурака в этой взаимной симпатии произошел какой-то досадный сбой. И на самом деле, он был запрограммирован. Только старина Познер этого не просчитал. Что ж, не всегда мудрость приходит с возрастом. Иногда возраст приходит в одиночку.

А начиналось все «акулюторно»: ресторан, гостиница, фуршет-банкет, «гамарджоба, генацвале!», тосты, лезгинка, лобызанья взасос и в десны…Гости горели желанием слиться в экстазе праздника жизни, но слияние внезапно было прервано толпой разъяренных местных нацистов. Они принадлежали к партии Мишико Саакашвили и горели желанием набить морду как самому Познеру, так и всей честной компании.

Лобызания пришлось отложить. Непрошенных «гостей» сумела остановить местная полиция. После чего на отель обрушился шквал тухлых яиц и помидоров. «День рождения – грустный праздник…» – бормотал светоч журналистики, уворачиваясь от летящих в него «праздничных цветов» в виде куриных яиц. В итоге имениннику и всей его камарилье пришлось резко ретироваться из отеля на автобусах под охраной полиции. Не все Познеру Грузия.

А все потому, что тремя годами ранее именинник неосмотрительно публично обронил фразу о том, что возвращение Абхазии в лоно «дружественной» Грузии невозможно. А дружбы нардов, о которой с маниакальным упорством куковали идеологи времен, в реале не было никогда и в помине (с чем лично я солидарен полностью). Но из искры возгорелось пламя ненависти. Пришлось не лобызаться, а резко тикать.

Из тбилисского яйцеметания «в день дурака и Познера» следует целый ряд выводов.

Первое. Вся «цитрусовая демократия», «шпротный суверенитет» и прочая «гамсахурдия» всех государств на территории СНГ замешаны и построены на густопсовой русофобии и местечковом национализме. И от них до фашизма со всем набором его прелестей – от газовых камер до массовых расстрелов – один шаг. И дрейф в эту сторону у этих «госфейков» идет семимильными шагами. В той же Прибалтике чудом выжившие динозавры-эсэсовцы строем ходят. На Украине сорвавшиеся с цепи «нацики» регулярно убивают донбасских детей и стариков. В Карабахе аборигены энергично кошмарят друг друга тысячами…

Звереют наши бывшие соотечественники. На глазах в папуасов превращаются. За одно неосторожное слово чуть было духовно близкого старика Познера не уконтрапупили.

Второе. В глазах российского туриста, обожающего отдыхать в гостеприимной «Сакартвело», миф о традиционном грузинском гостеприимстве окончательно разорван в клочья. То, что случилось с гражданином Америки Познером, может в любую секунду случиться на отдыхе с любым россиянином. Одна неосторожная фраза – и тбилисская «гамсахурдия» может повториться. «Дорогого гостя» начнет рвать на части шобла набежавших откуда-то местных нациков.

Третье. Развеян и миф о традиционном грузинском уважении к сединам. Все-таки Познер – не молодой ретивый джигит, чтобы бросаться на него всем табуном. Могли бы просто вежливо попросить выражаться поаккуратнее. Но толерантность и демократия в современной Грузии – понятия из параллельных Галактик. Мочить – и все дела.

Четвертое. Приходится признать, что в Грузии местные националисты и стоящие за ними политики (в данном случае — Михаил Саакашвили и его кураторы) по-прежнему задают повестку дня. И власти вынуждены идти им на уступки. Например, штрафовать отель, в котором проходило мероприятие, якобы за «несоблюдение карантинных мер».

Пятое. Пресловутой дружбы народов не было в СССР и в более мирное время. Тут я с Познером согласен совершенно. Было более-менее мирное сосуществование. И то не везде. На том же Кавказе местные джигиты всегда горели желанием устроить соседям другой национальности геноцид по этническому признаку. И когда Союз рухнул, они, засучив рукава, взялись, наконец, за дело. И кошмарят другу друга до сих пор.

Шестое. И в СССР, и в России не было как дружбы народов, так и национальной политики – которая была, между прочим, в царской России. Антинациональная, антирусская – были. И есть. Иначе чем объяснить бесплатное раздаривание исконно русских территорий всем национальным окраинам и искусственное замещение коренного населения инокультурными и агрессивными мигрантами? И Познер в Тбилиси на своей шкуре испытал послевкусие и «дружбы народов», и «продуманной» нацполитики.

И, наконец, последнее. Дирижеры этой акции, судя по всему, сидят не в Тбилиси. «Яйцепад» имени Познера заказан по другую сторону океана. Причем не исключено, что это те же самые парни, которые платят Познеру зарплату или двигают его по служебной лестнице. Они же были в курсе его визита, правильно? Для них «старина Поз» явно проходит по категории «полезных идиотов». А идиот – это всегда «расходник». Им можно и пожертвовать. Главное – оторвать Грузию от России еще на несколько лет. Чтоб и мысли ни у кого не возникало – ни в Кремле, ни в Тбилиси - о возобновлении каких-то дипломатических отношений.

Смета была просчитана мгновенно. Цена вопроса – УАЗИк протухших яиц и по десятке «бакинских рублей» на рыло каждому метальщику. При местной нищете на такой флеш-моб пол-Тбилиси подпишутся. Вообще ни о чем, как говорится. Американцы – они умеют мыслить и действовать прагматично. Особенно в отношениях с нищими папуасами.