Советы начинающим водителям

20:58 30.01.2021

Окончив курсы, вы наконец-то стали счастливым обладателем заветной пластиковой карточки с вашей фотографией, дающей право самостоятельно ездить по дорогам

Остались в прошлом лекции теории, первые поездки с инструктором, сдача экзаменов в ГИБДД, и теперь вы полны надежд и стремлений применить на практике все полученные знания. В этой статье мы попробуем предостеречь вас от возможных ошибок, совершаемых большинством новичков, ознакомившись с этими материалами, вы получите знания, которые помогут вам не только в теории, но и на практике.

Прежде всего, вам необходимо знать о том, что выезжая на дорогу, необходимо быть уверенным в техническом состоянии вашего автомобиля, поэтому обязательно проверьте пространство под капотом. Вы должны убедиться в том, что все нужные жидкости имеются в положенных объемах, загляните под машину, не капает там ничего? Проверьте давление в шинах и только после этого можете удобно устраиваться за рулем.

Помните, как вас учили в автошколе? Садясь в автомобиль, отрегулируйте руль и поставьте так сиденье, чтобы вам было удобно, настройте зеркала и обязательно пристегните ремень.

Перед тем как выехать на дорогу, обязательно проверьте наличие документов на машину, водительское удостоверение, страховой полис ОСАГО, который должен иметь каждый водитель. Вам, как начинающему, безусловно, лучше в дополнение к этой обязательной страховке, оформить еще и КАСКО, что поможет вам чувствовать себя более уверенно на дороге. Есть смысл разместить на заднем стекле своей автомашины, знак «У», который расскажет другим, что вы начинающий водитель и позволит им, сохраняя достаточную дистанцию избежать возможных неприятностей.

Нет ничего постыдного в том, что вы нет давно за рулем автомобиля. Все когда то в первый раз сели за руль и впервые самостоятельно преодолели свои первые несколько километров. Поэтому не стесняйтесь сообщить всем, об этом, вас поймут, не сомневайтесь.

Опыта вам придется набираться еще долго и продолжать учится даже после автошколы. Обучаясь, вы получили самый минимум навыков вождения, все остальное только впереди, и на практике вы обязательно постигнете еще очень многое.

Фото с сайта pixabay.com

Прежде, чем вы научитесь грамотно вести себя на дороге и держаться в общем потоке пройдет немало времени, но еще до этого, вам необходимо привыкнуть к собственному автомобилю. Ни для кого не секрет, что даже у опытного водителя иногда возникают проблемы, при освоении нового автомобиля. Будет неплохо, если первые свои «шаги» вы сделаете на пустынных улицах с редким транспортом, а если при этом с вами рядом будет сидеть инструктор или просто водитель со стажем, который сможет подсказать действия в той или иной ситуации, то такой опыт станет для вас очень полезным.

Страх перед первой поездкой есть у всех, попробуйте попросить вашего знакомого покататься с вами несколько раз. При этом в первый раз пусть он сидит на переднем сидении и подсказывает, во второй пусть говорит, что делать только в самых экстренных случаях, а потом вообще пусть пересядет на заднее сиденье и не подсказывает. Самой последней стадией такой помощи может стать движение вашего друга на своем автомобиле сзади вас, после чего нужно произвести, что называется «разбор полетов», то есть обсудите какие ошибки, вы допустили. и как нужно было себя вести правильно. Поверьте, с каждым километром ваш страх будет все меньше, а со временем пройдет совсем.

Если вы предполагаете ездить на машине на работу, то вам обязательно нужно несколько раз проехать по маршруту, отмечая все особенности данной дороги, тогда это не вызовет у вас никаких проблем.

Бывает и другая крайность, которая в корне отличается от того, что мы здесь описывали, а именно, иногда только что закончившие школу ученики начинают вести себя излишне самоуверенно. Такие люди даже не задумываются о том, что подвергают себя и остальных участников движения еще большей опасности, чем те, кто возможно, излишне перестраховывается. Часто такое чувство возникает у новичков, которые за рулем уже порядка шести месяцев, пробег их составляет от пяти до десяти тысяч и самооценка начинает расти с каждым километром все выше и выше.

В такие моменты человек уже привык к автомобилю, попривык к знакам, пешеходам и к тому, что на дороге и другие автомобили тоже попадаются. И тогда, считая себя превосходным гонщиком, такой новичок начинает подражать другим неразумным автомобилистам, которые резко перестраиваются и подрезают других. В один из таких моментов может случиться самое страшное.

Это самый опасный момент в жизни начинающего автомобилиста и, если подобное происходит с вами, скорее опускайтесь с высот Олимпа к нам, простым смертным и продолжайте совершенствовать свои навыки вождения. Как говорит статистика, подобный всплеск необоснованной самоуверенности происходит и у водителей достигших двухлетнего стажа. По вине таких водителей чаще всего и случаются самые сложные аварии, часто со смертельными случаями.

Поэтому в любой момент старайтесь быть наиболее адекватным и не теряйте спокойствия. Полный контроль над эмоциями – лучшее качество водителя, которое должно воспитываться и постоянно лелеяться в каждом шофере. Будьте внимательны и спокойны, если вдруг кто-то посигналил вам светом фар или клаксоном. Не надо метаться из стороны в сторону и делать резких маневров. Также не нужно никак реагировать, если другой водитель что-то крикнул вам или показал обидный жест, помните дорога очень опасна, а ваша жизнь дороже пустой перепалки и бездумных гонок.

Вождение автомобиля очень ответственный процесс во время него не желательно разговаривать даже и по беспроводной связи, не то, что по обычному сотовому телефону. Запомните, если у вас важный разговор, лучше остановитесь на обочине, решите все проблемы и только после этого продолжайте путь. Невнимательность, вызванная выполнением двух дел одновременно, обязательно приведет к негативным последствиям, а то и к ДТП.

По той же причине не стоит брать с собой пассажиров в первые свои самостоятельные поездки, часто людям сложно объяснить, что различные разговоры могут отвлекать вас от управления автомобилем и легко могут спровоцировать возникновение непредвиденной ситуации.

Старайтесь меньше перестраиваться на улицах, имеющих многорядное движение и плотный поток, заняв один ряд, следуйте в нем как можно долго. Если необходимо повернуть через несколько рядов, оставайтесь в своей полосе движения, не смещаясь ни вправо, ни влево. Любой маневр должен быть обозначен включением поворотного сигнала и при полной уверенности, что никаких негативных последствий это не вызовет.

Не нужно подражать тем водителям, которые при перестроении или слиянии полос выказывают упрямство, помните, вежливость – залог решения многих проблем, в том числе и на дорогах. Если вам уступили дорогу, будьте благодарны, многие это показывают морганием «аварийки», а в следующий раз уступите, кому то вы и вам тоже будет приятно увидеть такое «спасибо».

Кроме всего этого, часто начинающим водителям бывает сложно правильно припарковаться. Здесь важно учитывать такие моменты как пешеходные тропики, которые свидетельствуют о том, что здесь постоянно ходят люди, преграждать им дорогу не стоит, иначе может пострадать ваша машина. Также не следует забывать и о другом автотранспорте и ставить машину так, чтобы она не только не мешала проезду, но и не преграждала выезд тем машинам, которые уже стоят.

Фото с сайта pixabay.com

Отдельная тема нашего разговора, это пешеходы. Несмотря на то, что каждый из нас время от времени бывает и тем и другим, почему то конфликты между этими двумя ипостасями никогда не прекратятся. При этом пешеходам можно многое простить, потому что они нигде не учились (те, у кого нет прав) и потому не знают правил дорожного движения, мы же, водители, обязаны думать не только за себя, но и за них.

Многие люди, передвигающиеся пешком, просто не осознают всю опасность, которую несет в себе автомобиль, они не знают, что остановить его гораздо труднее, чем человека. Все это обязательно нужно учитывать, потому предвидя скорое сближение с человеком, начните заранее снижать скорость и посигнальте ему светом фар, или даже клаксоном. При этом нельзя забывать, что человек может страдать глухотой или слепотой, потому будьте внимательны к его движениям и всегда очень осторожны.