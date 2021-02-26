Тридцать лет назад не стало Советского Союза. Кто в этом виноват?

Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – «крысы». Те самые персонажи, жизненным кредо которых было «крысятничество» – обворовывание своего народа и страны

Предсмертной агонией великой страны стал так называемый августовский «путч», но на заклание СССР был обречен задолго до этого новой властной формацией «перестройщиков»

До сих пор не утихают споры о том, почему погиб Советский Союз в 1991 году, что стало причиной развала великой страны, сумевшей за свою семидесятилетнюю историю героически противостоять таким вызовам, с какими всего пару раз сталкивалась Россия за всю тысячелетнюю историю.

Кто-то винит во всем горбачевские антиреформы, кто-то считает причиной гибели якобы неэффективную советскую экономику, кто-то все стрелки переводит на компрадорскую партноменклатуру, но никто и никогда не пытался рассмотреть человеческие качества тех людей, кто обосновался на властном Олимпе в 1985 году. И кто не просто довел страну до пропасти, но и толкнул ее туда.

Говоря о «прорабах перестройки», почему-то никто и никогда не пытался дать оценку именно их моральным качествам и понять, что же за люди возглавили страну после 1985 года. И можно ли их называть людьми, после всего сделанного ими за годы «перестройки» и после неё?

Если по окончании гражданской войны в России в 1922 году победу праздновали большевики, то кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты?

Нет – крысы. Вернее, «крысы».

Те самые персонажи, жизненным кредо которых было «крысятничество» – обворовывание своего народа и страны. Причем они не гнушались ничем – ни взятками и воровством в особо крупных размерах, ни «прихватизацией», ни выворачиванием карманов стариков и инвалидов.

Одно слово – «крысы».

Чтобы лучше понять, что означает этот термин, имеет смысл процитировать фрагмент одного романа российского писателя, публикующегося под псевдонимом Беркем аль-Атоми. Его стоит прочитать потому, что он в наиболее доходчивой форме дает представление о том, что собой представляют «крысы» и к каким последствиям их победа всегда приводит:

«Если спроса нет и люди знают, что не будет, то самый твердый человек станет воровать. Может не сразу, через время, но станет. Внутри крови у нас подляна сидит, её не денешь никуда… Ты, я, все – в крысиную сторону наклон имеем, от природы так. А вот будешь ты крысой или человеком – от тебя уже идёт… Хочешь человеком – тогда надо гасить её всю жизнь, по башке бить, чтобы не могла…рыло своё из грязи вытащить. И само по себе воровство, полбеды. Крыса – всегда означает кровь. Когда ты выбираешь крысиную дорожку, она кончится кровью, без вариантов. Хорошо, когда только крысячьей – поймают, на железа поднимут. В этом беды нет, одна польза – когда крыс режут, люди радуются, а крысы бояться, пределы знают. Хуже когда крыса людей жрать начинает. Если крысу вовремя не замочить, она вырастет, пределы забудет и начнёт у людей жизнь крысить, мочить всех начнёт. Это суть крысы – она рядом с собой людей не терпит».

Так уж к несчастью для всех нас сложилось, что «крысы» стали подрастать в большом количестве ещё при дорогом Леониде Ильиче. Росту их популяции, как ни странно, способствовал и глава КГБ СССР Ю.В. Андропов, без протекции которого в Москву не перебрались бы многие региональные «перспективные работники», чуть позже ставшие «прорабами перестройки».

Остается только удивляться, как многоопытный чекист Андропов, так и не менее опытные другие «ответственные товарищи», стоявшие у руля управления страной, не сумели разглядеть крысиную суть этой новой властной формации.

В частности, из Ставрополя в Москву перебрался М.С. Горбачёв, который ещё задолго до переезда в столицу имел негласное прозвище «Миша-конвертик». Расшифровывать это прозвище особой нужды нет, так как все прекрасно понимают, о каком именно конвертике шла речь.

То есть ещё в Ставрополе будущий генсек-президент осознанно выбрал вполне конкретный путь, и неудивительно, что прошло всего несколько лет, как старший помощник Генерального прокурора СССР В.И. Илюхин записал в своих мемуарах:

«В апреле 1991 года Горбачев получил от бывшего президента Южной Кореи Ро Дэ У чек на сумму 100 тыс. американских долларов, которые были изъяты в августе 1991 года следователями прокуратуры при осмотре его кабинета в резиденции президента. Моя оценка – это ничто иное, как взятка».

А в 1990 году Горбачев и его единомышленник-перестройщик Эдуард Шеварднадзе проявили удивительную покладистость, в результате чего США получили 51 000 кв. километров богатых ресурсами вод Берингова моря, ранее принадлежащих СССР.

Наверное, надо быть совсем наивным дурачком, чтобы не понимать, что за красивые глаза такие царские подарки другой стране – да ещё главному вероятному противнику – не делаются. У СССР в открытую скрысили огромную водную акваторию, богатую рыбой и прочими ресурсами и… ничего. Тишина.

Выше было сказано, что «крыса вырастет, пределы забудет и начнет у людей жизнь крысить». Ни о каких «пределах» в 1990 году речь уже не шла, никто перестроечным крысам, взявшим курс на личное обогащение любой ценой, в том числе и ценой сдачи страны, слова сказать уже не мог.

Последний глава КГБ СССР В.А. Крючков был назначен на свой пост Горбачёвым и вряд ли мог пойти против своего благодетеля. Также сложно было представить, чтобы на горбачевскую дачу Барвиха-4 заявились следователи ОБХСС и поинтересовались бы, кто разрешил тратить огромные бюджетные средства на отделку дачи итальянским мрамором и покупку итальянской мебели? Молчало и «отформатированное» Горбачевым «под себя» Политбюро.

Правда, оставалась ещё армия, крайне недовольная пацифистским угаром «минерального секретаря», явно наносящим ущерб обороноспособности страны. Однако с армией вопрос был решен очень быстро – весьма кстати на Красную площадь приземлился немецкий турист Матиас Руст, после чего всю армейскую верхушку «зачистили» так лихо и основательно, что против Горбачева больше никто пикнуть не смел.

И теперь уже ничего не мешало перестроечным крысам начать крысить жизнь у людей: отнимая и обесценивая их накопления, лишая перспектив и в прямом смысле обрекая на выживание. Ну а так как крысы – это всегда кровь, то она и полилась... Сначала небольшими струйками, а потом хлестанула полноводной рекой – Сумгаит, Кировабад, Ош, Баку, Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Таджикистан, Москва, Чечня.

Даже спустя тридцать лет с момента уничтожения СССР кровь продолжает литься ручьями – вспомним недавнюю войну в Карабахе с сотнями жертв и состояние «ни войны ни мира» в Донбассе. Хотя и без войн на разросшиеся, уходящие за горизонт, постсоветские кладбища смотреть страшно.

Перестроечные крысы рады бы откреститься от большинства этих событий, дескать, а при чем здесь мы? Какие к нам вопросы после развала СССР? Так развал этот и случился, потому что одни крысы сидели в Москве и молча наблюдали, как три другие крысы в глухом, полночном беловежском лесу до смерти загрызли Советский Союз. После чего московским крысам осталось только освободить место сменщикам, предварительно поторговавшись за куски пожирнее, чтобы было чего жрать самим долгие годы и их потомству. Тоже долгие годы, то есть – всегда.

Сталина можно любить, а можно ненавидеть до зубовного скрежета, но даже самые непримиримые ненавистники вождя признают, что он был кем угодно, но только не крысой.

У своей страны и народа он не скрысил ни рубля, наоборот, заплатил за страну жизнью своего сына. Не были крысами и его преемники – Хрущев, Брежнев и Андропов. Они не только отдали гражданский долг стране и народу во время войны, подорвав здоровье, но при всех их плюсах и минусах, никто из них лично никогда не взял бы даже один доллар у главы другого государства.

А вот Горбачев, если верить Илюхину, не считал чем-то зазорным брать немалые деньги у корейского президента. И это только один эпизод, тот, который стал широко известен. А сколько эпизодов осталось «за кадром», ведь наивно думать, что за демонтаж советской системы «прорабов перестройки» никто не благодарил. Причем вряд ли устно.

Маловероятно что генсек-президент и его подельники были знакомы с высказыванием Талейрана «Главное – не быть бедным», но они это прекрасно поняли и без него. Личное благосостояние стало для них целью и смыслом жизни и единственным светом в окошке. Началось все с конвертиков, а закончилось взятками на международном уровне и пожизненными фондами, с неиссякаемыми деньгами, видимо, «из тумбочки».

Ведь не зря тот же Талейран говорил, что: «Для того чтобы иметь много денег, не надо иметь много ума, а надо не иметь совести». Глядя на то, что случилось со страной после 1985 года, можно быть уверенным, что такое понятие как «совесть» перестройщикам и их сменщикам было совершенно неведомо.

«Вот уже и нет даже понятия, что была когда-то Страна, что туча людей строила, жила в ней, отмахивала Страну от врагов… А ведь тогда ещё, за столько лет всё ясно было! Ну что мешало-то, а?... Даже армия какая-никакая, а была ведь… и всю эту п…, тащившую нас под молотки, можно было вымести из нашей, нашей Страны, в один день. Как мы забыли, что это наша Страна, а не всей этой московско-америкосовской п…».

Несмотря на то, что Беркем аль-Атоми описывает в своих книгах жуткую, постапокалиптическую Россию, где всем заправляют структуры стран НАТО, некоторые фрагменты как будто списаны с натуры.

Массовое вымирание населения, западные кураторы, тотальная распродажа ресурсов и секретов, развалившаяся армия – это не постапокалиптическое будущее, это картина маслом ельцинской России. Страны, где полную и безоговорочную победу одержали крысы, сдавшие западным «партнерам» практически все секреты, вывезшие из страны огромные запасы сырья, включая стратегическое, где даже Конституцию 1993 года писали под диктовку американцев.

И не надо забывать, что крыса – всегда означает кровь. Можно вспомнить кровавый московский октябрь 1993 года и ещё более кровавое наведение «конституционного порядка» в Чечне. В то время как сотни российских солдат погибали на улицах Грозного, многочисленные крысы имели с этого неплохой гешефт. Кому война, а крысам всегда мать родна.

Они имели гешефт с абсолютно любой беды страны и чем невыносимее становилось жить народу, тем все больше жирели крысы.

С конца восьмидесятых годов они умудрились сожрать практически всю экономику, всю науку, почти весь военно-промышленный комплекс, они обглодали армию и флот, благодаря им в «святые» девяностые годы старики остались без копейки и просили милостыню в переходах и электричках, инженеры, ранее создававшие космические корабли, возили из Турции и Китая дешевый ширпотреб, в то время как собственная легкая промышленность неотвратимо умирала.

Крысы породили многомиллионную армию безработных, бездомных и беспризорников, к которым вскоре добавились тысячи калек чеченской войны. Многократно выросла смертность от алкоголя, наркотиков, поддельных лекарств, криминальных разборок, на Кавказе возродилась работорговля, ветеранов грабили и убивали за ордена, чуть ли не ежедневно грабители выносили из церквей иконы и над всем этим царила новая постсоветская религия – поклонение «Золотому тельцу».

Пожалуй, единственная отрасль, показывавшая стабильный рост в постперестроечной России – это ритуальные услуги. Разумеется, не оставшиеся без внимания крыс, вот почему и помереть то в России – удовольствие не из дешевых.

Когда в начале девяностых годов в стране произошла реставрация буржуазии, многие задавались вопросом – а какая теперь наша национальная идея? От социализма отказались, что взамен?

Вопрос ставился категорически неправильно. Потому что национальная идея – это для людей, понимающих что такое идея и способных пожертвовать собой во имя идеи. А тотальная и безоговорочная победа крыс не предусматривала никакой иной идеи, кроме как вымирания «тридцати миллионов, не вписавшихся в рынок», то есть, в новые крысиные реалии.

«Это суть крысы – она рядом с собой людей не терпит» – с этим невозможно не согласиться, глядя на «святые девяностые».

Поэтому не надо ломать голову извечным русским вопросом «кто виноват» в том, что в 1991 году получилось так, как получилось. Виноваты все мы. Все люди, допустившие крыс встать над нами и вполне заслуженно получивших всё то, что произошло со страной после 1985 года.

«Мы все жили в огромной Стране, сильной и богатой. И мы про…ли её, как последние позорные бараны. Знаешь, где мы лоханулись? Мы согласились терпеть рядом крыс. Да пусть живут, чай, тоже люди. Когда хавки много и никто не прессует, человек становится тупой и ленивый, он перестает понимать, где живет и почему ещё жив. Он забывает, что крыса рядом – это смерть и спокойно ходит рядом с крысами, и сам станет крысой».

В справедливости этих слов Беркема аль-Атоми каждый раз убеждаешься, когда слышишь довольный крысиный писк из норы, выстланной двухслойной туалетной бумагой и заваленной объедками колбасы разных сортов. Таких нор после 1991 года появилось очень много и это можно считать приговором стране, окончательным и бесповоротным.

А ведь История предлагала нам покорять безграничную Вселенную, быть среди мировых лидеров в разных областях и своими достижениями заслужить уважение других народов. Но победили сторонники крысиных нор и любители зеленых американских фантиков, колбасы и туалетной бумаги.

Именно ради всего этого была предана и продана великая страна, которой больше никогда не будет. И История второго шанса больше не даст. Да он и не нужен тем, кто быть крысой не стесняется, а наоборот считает, что ей быть престижно. Теперь это вызывает не презрение, а чуть ли не уважение – человек умеет жить, как его не уважать?

В свое время упомянутый выше Талейран произнес такую фразу: «Это не новое начало – это начало конца». Вот именно это и произошло в 1991 году, несмотря на все уверения победивших крыс, что теперь мы заживем богато и счастливо, и станем частью единой европейской семьи.

К несчастью для всех нас, они забыли уточнить, что под словом «мы» они подразумевали только самих себя. Именно они интегрировали в «европейскую семью» свои семьи, раскидали по европейским банкам свои деньги и скупили европейскую недвижимость. Ради этого они кинулись жрать страну в конце восьмидесятых и ради этого пролили реки крови.

И если во всем мире празднуют то год быка, то год тигра или дракона, в России время остановилось – каждый год, начиная с 1985-го – это год крысы.

Так что когда в августе текущего года будет вспоминаться тридцатилетие опереточного ГКЧП и говорящие головы в телевизоре традиционно будут нести околесицу про «победу демократии» и про «уничтожение тоталитарного строя», над всем этим можно будет только невесело посмеяться. Потому что в августе 1991 года демократы не победили, а коммунисты не проиграли. И те и другие – а вместе с ними народ и страна – проиграли ещё в 1985 году новой властной формации – крысам.

«Когда человеку дают украсть, то остановится он не может, он будет красть всегда. Он другим станет, гнилухой. И гнильё в нем растет, остановиться не может оно, пока весь человек в оконцове не станет крысой». (Беркем аль-Атоми).