Зачем включать в рацион хрен?

08:42 21.03.2021

Хрен - это высокая трава, корень которой известен своим острым вкусом и ароматом.

Благодаря этим свойствам его уже использовали наши предки для лечения простуды и гриппа. Хрен также оказывает положительное влияние на иммунную систему благодаря содержанию витамина С, который также поддерживает нормальную функцию нервной системы, а также обладает способностью подавлять признаки усталости и истощения. Нельзя пренебрегать количеством содержащихся в нем минералов, от железа, магния, калия, кальция до фосфора.

Но острое чудо может сделать гораздо больше, чем просто поддержать иммунитет — помимо вышеупомянутой простуды, оно также лечит инфекции мочевыводящих путей, поскольку обладает мочегонным действием. Хрен также поддерживает пищеварение и рекомендуется после лечения антибиотиками, которые помогают естественным образом восстановить микрофлору кишечника. А также он полезен астматикам и ревматикам.

Противопоказания

Как и любая культура, у хрена есть свои противопоказания. Его нельзя использовать при диарее или хронических заболеваниях почек, а также он запрещен для людей, страдающих язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Использование на кухне

Из хрена можно приготовить несколько лакомств. Однако по возможности всегда выбирайте свежее масло, из которого при терке выделяется эфирное масло горчицы, что придает ему типичный резкий вкус. Например, можно приготовить вкусную пасту из хрена.

Паста из хрена с творогом

1 упаковка мягкого творога

100 г хрена

2 столовые ложки майонеза

соль и перец

чеснок

Промытый хрен очистить и мелко натереть. Далее в миске смешать творог с майонезом и добавить 2-3 столовые ложки натертого хрена. Хорошо перемешать и приправить солью и перцем. Намажьте пасту на ломтики хлеба и украсьте нарезанным чесноком.

Совет: для более здорового варианта замените майонез таким же количеством сметаны.

Салат из капусты с хреном и свеклой

250 г белокочанной капусты

2 моркови поменьше

100 г хрена

1 крупное яблоко

50 мл масла

сок половинки лимона

соль и сахар

Промытую капусту нарезать тонкой соломкой и добавить к тертой моркови, хрену и нарезанному кубиками яблоку. Хорошо перемешать, добавить сок лимона, соль, сахар, сбрызнуть маслом и снова перемешать.

Лечебные рецепты из хрена

Также можно использовать хрен как лекарство и готовить из него сиропы, настойки или компрессы.

Хреновый мед при кашле и насморке

Рецепт очень прост — смешайте одну столовую ложку тертого хрена с тремя столовыми ложками меда и одной чайной ложкой смеси 3 раза в день.

Блинчик с хреном

Блин с хреном используют не только при пневмонии, но и в качестве повязки при ревматических коленях или других больных конечностях.

200 г сырого картофеля

3 столовые ложки тертого имбиря

Натереть сырой картофель, отжать из него воду и смешать с пятью столовыми ложками тертого хрена. Заворачиваем смесь в марлю и прикладываем к больному месту, которое предварительно смазали салом. Оставьте на 15-20 минут. Блины с хреном прикладываем каждый нечетный день максимум две недели.

