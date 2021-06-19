Кинопремьера «Паркет»: танец на краю ядерного реактора

Драма Александра Миндадзе «Паркет» вышла на цифровых платформах 17 июня

Вечеринка у некоего большого туза. Импозантные джентльмены, спесивые дамы, услужливые лакеи, снующие меж ними с тарелками канапе и бокалами шампанского. Эксцентричный танцор по прозвищу Какаду, порхает от гостя к гостя, ищет кого-то, волнуется, заливает внутренний жар игристым напитком, но ничуть не пьянеет из-за сильнейшего волнения.

И вот цель достигнута. Бывшая жена, которую так мучительно он искал, обнаружена, но расслабиться не дает, демонстрируя ноль внимания, фунт презрения. А вот и любовница (то же, впрочем, с приставкой экс-) – нелепая чудачка, умеющая также выпускать коготки в дело и без. Когда-то их всех связывало нечто большее – танго втроем. И вот они вновь надеются тряхнуть стариной на корпоративе, не подозревая, что, возможно за ближайшей портьерой их поджидает сама смерть.

Александр Миндадзе обессмертил себя фильмом десятилетней давности «В субботу» - лучшей лентой о Чернобыльской катастрофе. «Паркет» кажется его логическим продолжением, только там все непрестанно бегут, а здесь - танцуют. Те же крупные планы, стремительно скользящая камера и горячечные диалоги, бьющие наповал очередями из кратких словосочетаний с инверсиями (типа «твоя, считай»).

Героям нет места в этом мире, сгорающем в геенне огненной и обороняющемся пресными фразами, типа "мы же не ксенофобы", и они пытаются обойти его стороной, не замечая, что летят в камин, как бумажная балерина из «Оловянного солдатика». Но трагедии в том нет ни на йоту. Потому то их хореографические потуги, оказываются, длятся весь фильм за импровизированной сцене, за которой наблюдают из комфортабельной ложи члены их семейств.

У каждого из героев «Паркета» есть свои скелеты в шкафу. Танго позволяет не скрыть их, а, напротив, нарастить на них мясо и шерсть, превратив в необузданных зверей. И подзарядиться этой животной энергией, прежде, чем они окончательно рухнут в горящее жерло ядерного реактора.

Кадры с сайта kino-teatr.ru