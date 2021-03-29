Творческий гений И.К. Айвазовского

19:15 29.03.2021

Живопись известного русского художника И.К. Айвазовского эмоциональна, его картины грандиозны и не могут оставить зрителя равнодушным.

Он легко передает настроение природы. Бескрайнее море Айвазовского завораживает, а образы, которые талантливо изображает художник, поражают своей мощью и величием. Невероятное сияние солнечных лучей и блеска воды исходит от его работ. Живопись Айвазовского по-настоящему «живая» и реалистичная. Но в этой работе меня будет интересовать не эстетика картин, а философия образов, используемых художником.

Основная часть экспозиции

Просмотрев основную часть произведений Айвазовского, обращу внимание на то, что эти полотна условно можно разделить на два тематических блока. Первая часть - это образы тишины. Спокойствия. У художника много работ, в названиях которых присутствует слово «штиль». Именно состояние затишья, безмятежности и покоя передаются зрителю через эти произведения. К примеру, возьмем «Берег моря. Штиль» 1843 года. Эта картина «дышит». Море спокойно, оно молчит, вода гладкая и прозрачная. Картина выполнена в светлых, теплых, голубых тонах. Она нежна и прекрасна, как состояние жизни и мира.

"Мятежные" произведения творческого гения

Ко второму блоку можно отнести «мятежные» произведения. Борьба со стихией, сила, страх, смерть присутствуют в них. Все это мы можем увидеть в картине «Море». Это не просто образ природной стихии: здесь есть движение и борьба. Корабль несется по пенному морю, волны «избивают» его. Мгновение - и корабль пойдет ко дну. Или наоборот - сможет справиться со стихией. Айвазовский использует не только темную, насыщенную синюю и черную палитру, но привносит теплый желтый цвет. Ему удается создать необычный потрясающий свет над кораблем. Это божественный свет. Место встречи человека и Бога. Человек даже в самые страшные моменты своей жизни не одинок. Вот-вот и он сейчас или покинет этот мир, или заново обретет его. Но в какою бы плоскость он ни ушел, Бог всегда будет с ним.

Философия живописи

Два состояния: мир и война. Спокойствие и борьба. Любовь и ненависть. Верность и предательство. Добро и зло. Жизнь и смерть. Человек живет в противоположностях, и человек есть сам противоположность, он потрясает своей низостью и поражает духовной силой.

Вспомним определение С.Л. Франка: «человек есть не просто двойственное, а двуединое существо: сосуществование и противоборство этих двух природ сочетается с некой их гармонией, с некой интимной их слитностью, и это единство должно быть так же учитано как и двойственность». Человек одновременно природное и трансцендирующее к реальности существо. Для Франка существо человека в трансцендентном, оно заключается за его границами. Мы обретаем себя выходя за пределы (например, через общение или нравственность).

Можно ли вообще изобразить жизнь, смерть или Бога? Айвазовский предпринимает попытку показать нам их при помощи кисти и выходит у него это удивительно прекрасно. Библейский сюжет картины «Всемирный потоп» или трагическая реальная история, лежащая в основе работы «Гибель корабля Лефорт» служат яркими тому примерами. Живописец передает хрупкость человеческого тела, его легкость и уязвимость перед огромной, свирепой, беспощадной стихией. Природа здесь кричит, бьется, выходит наружу. Художнику удается передать и темпоральность: все будто происходит в одно мгновение. Когда смотришь на «Всемирный потоп» кажется, что через секунду все может измениться: волна унесет людей, а море успокоится.

Жизнь и смерть в творчестве Айвазовского

Смерть - это окончание жизни, «конец» или «крайнее духовное страдание», катастрофа или продолжение жизни в другом мире? Почему Платон считал, что «те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей только одним - умиранием и смертью»? Ответ состоит в том, что «философы хотят смерти не из-за страданий, а потому что они хотят ума». Тело - темница души, которая мешает философу, а смерть освобождает душу от тела. Однако в вышеназванных картинах хоть и присутствует катастрофа, борьба, страх перед смертью, в них также есть жизнь. И Бог. Вода уносит тело человека, а его душа стремится к небу. Одновременно со всеохватывающим ужасом в картинах присутствует момент света и надежды. Человек не гибнет, он спасается, очищается от греха, от печалей, от земного благодаря вере. Здесь человек не умирает, так как не умирает Бог, таким образом, человек бесконечен. Вера - самое высокое в нас. Она не требует размышлений, доказательств, ее никогда нельзя отнять. Она парадоксальна. Покидая земной мир, человек переходит в другой. Каков этот потусторонний мир - неизвестно. Возможно наше сознание не способно его помыслить. Но мы знаем, что он есть, и это самое главное.

К. Гельвеций сказал: «Задача искусства - волновать сердца». Живопись Айвазовского не оставляет зрителя равнодушным. Его полотна заставляют что-то в тебе трепетать. Возможно, и не стоит искать глубоких смыслов в некоторых работах. Однако Айвазовский не просто маринист, его произведения необыкновенно богаты силой, свободой и жизнью, в общем всем человеческим. Каждому из нас стоит не только присмотреться, но и прислушаться к картинам И.К. Айвазовского.

