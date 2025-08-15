F.P.G «Гавнорок» (переиздание)

Исполнитель: F.P.G, Название: «Гавнорок», Стиль: панк-рок, Год: 2024

В прошлом году нижегородская группа F.P.G отметила 20-летие альбома «Гавнорок» масштабным гастрольным туром, где игрались все песни с этой пластинки. И вот тогда-то стало окончательно ясно, насколько свежо и актуально выглядит этот материал и по сей день. Обычно слово «Г...норок» (запущенное еще в начале 90-х Федором Чистяковым в шуточной песне) принято произносить через губу, костеря на чем свет стоит многострадальный русский рок. Но F.P.G скорее высмеивают таких снобов (недаром в их случае слово написано с намеренной ошибкой — через А, будто с намеком на умников, которые почем зря гавкают на наш рок). Чего в альбоме нет — так это снисходительности и взгляда свысока.

Напротив, именно с «Гавнорока» F.P.G начали убедительно доказывать, что панки могут нести свет, созидательность и показывать, как жить по совести. Бунт же в их понимании — это не крушение всего и вся, а битва за честное и искреннее отношение друг к другу: «Мы бунтари и будем жить, толкая мир на человечность» («Бунтари»). Недаром при создании еще одного концертного хита «Бойцовский клуб» лидер группы Антон «Пух» Павлов вдохновлялся одноименным фильмом, где жизнь рассматривается как поединок, и, чтобы понять, что ты из себя представляешь, нужно принять этот бой. Забавно, что изначально появившиеся для нее строки «сломай себе ноги, сломай себе руки» были придуманы Пухом немного по другому поводу, когда некий роллер настойчиво просил написать его гимн адептов экстремального спорта.

По большому счету, любую песню альбома можно рассматривать с разных точек зрения. «Гавнорок» - это чистый эксперимент, где музыканты точно не ограничивали себя в стилях и средствах выражения. Благодаря широте взглядов участников записи, они явно опережали свое время. Если 2004-м альтернативный рок, по большому счету, только-только начинал входить в России в моду, то F.P.G уже сочиняли на него добрую пародию «Говнометал», где критиковали не столько сам ню метал, сколько нездоровый образ жизни многих его поклонников.

Почти все песни с альбома тяжелы, стремительны и экспрессивны, но отнюдь не примитивны. Так, «Проснулся» из энергичного боевика превратилась в другом проекте F.P.G «Punk Jazz» в атмосферную балладу. В «Джи» группа внезапно отдает дань команде Prodigy, но то, что могло бы теоретически звучать в электронном виде, сыграно вживую да еще и с саксофоном Альберта Родина из группы 7000$. Нельзя не отметить феноменального лаконизма текстов Антона Павлова, вмещающих в себя целую вселенную. В той же «Джи» многогранным смыслом наделяется единственный слог (или даже одна буква, если перевести название в латиницу. «Джи» - это точка, в которой в едином бешеном ритме сходятся две группы — F.P.G и Prodogy, а, в конечном итоге — это персональная субкульрная точка G героини — то, что ее по-настоящему будоражит.

Схожий прием и в песне «...баны», где «У.Е» становится не только аббревиатурой синонима валюты «условная единица», но и часть грубого наименования падких на нее мальчиков-мажоров. И, опять же, эта песня опередила свое время, поскольку, по сути, в ней спрогнозирована очередная волна эмиграции, накрывшая Россию с 2022 года («они ненавидят жить в этой стране, держа наготове свои чемоданы»). Причем удивительным образом даже в этой беспощадной инвективе Антон Павлов умудряется избежать осуждения оппонентов («они не враги мне и не друзья — у всех в голове свои тараканы»).

Неудивительно, что песни с альбома взбудоражили не только рядовых фанатов рока, но и его мэтров. Недаром «П...бал» сам Константин Кинчев назвал в числе своих трех любимых русских песен. Действительно, ее есть, за что любить, потому что этот тяжелый рок-н-ролл учит нестяжательности и умению держать удар, когда остаешься практически без всего. Что же касается таких глубоких философских песен, как «Думай», то это уже был, по сути, пролог к следующему — более зрелому — периоду F.P.G.

В альбом также очень органично вписалась кавер-версия песни группы «Кино» «Ночь». Несмотря на довольно плотное звучание этого варианта, музыканты усилили в нем ощущение камерности и доверительности. Вполне объяснимо, почему «Ночь» прочно утвердилась в концертном репертуаре F.P.G..

К 20-летию альбома вышло его роскошное переиздание на CD. Если оригинал был в стеклянной коробке, то сейчас перед нами уже подарочный глянцевый диджипак с 32-страничным буклетом, вместившим в себя архивные фото и тексты песен. Оформление осталось прежним, а вот дизайн внутренней полиграфии, более продуманный. Например, дружеский шарж на Пуха Варвары Ломуновой, представленный в первом издании фрагментарно, теперь опубликован во всей красе.