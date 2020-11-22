Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?

10:25 24.11.2020

Судя по тому, как Никол Пашинян раз за разом, простите, позорится, стоит лишь ему заговорить о правовой стороне вопроса по Карабаху, он или за два года не нашёл времени поговорить с юристами, или же юристы оказались не очень квалифицированными

Судя по тому, как Никол Пашинян раз за разом, простите, позорится, стоит лишь ему заговорить о правовой стороне вопроса по Карабаху, он или за два года не нашёл времени поговорить с юристами, или же юристы оказались не очень квалифицированными

Занятное все же это дело — публичная политика Еревана на карабахском направлении. 16 октября в эфире «Дождя» у меня состоялась дискуссия с президентом Армении Арменом Саркисяном. В ходе которой автор этих строк попытался в максимально корректной форме довести до сведения главы Республики Армения, что международное право одно на всех, что соблюдать его тоже должны все и что согласно этому самому международному праву, Нагорный Карабах — это территория Азербайджана.

Не берусь утверждать, совпадение это или нет, но не успел завершиться уикэнд, как о себе напомнил Никол Пашинян. На сей раз он решил призвать мировое сообщество к признанию независимости Нагорного Карабаха и заявил буквально следующее: «Арцах никогда не входил в состав независимого государства Азербайджан, и территориальные претензии последнего не основаны на международном праве».

Данный тезис резко контрастирует с заявлением Владимира Путина, сделанным в эфире телеканала «Россия 1»:

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись, являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики».

Он совершенно прав, дело обстоит именно так. Однако всевозможные эксперты зачастую высказываются в духе заявления Пашиняна, хотя это и противоречит здравому смыслу. В последнее время подобные высказывания стали встречаться часто, поэтому я решил прокомментировать их с точки зрения элементарной логики, которой сегодня ой как не хватает.

Итак, как известно, студентам-гуманитариям, в том числе журналистам, обычно преподают и основы права. Насколько старательно изучал это Никол Пашинян в свои школьные и студенческие годы, мы можем, конечно, только догадываться. Только вот после того, как Никол Воваевич занял кресло премьер-министра, ему стоило бы пригласить в свой кабинет парочку толковых юристов и спросить у них, что там на самом деле прописано в законах по поводу «самоопределения», «выхода НКАО из состава Азербайджана» и т.д.

Но судя по тому, как Никол Пашинян раз за разом, простите, позорится, стоит лишь ему заговорить о правовой стороне вопроса, он или за два года не нашёл времени поговорить с юристами, или же юристы оказались не очень квалифицированными. Поэтому возьмем эту обязанность на себя и проведём для Никола Пашиняна, а в его лице и для некоторых горе-экспертов небольшой «правовой ликбез».

Прежде всего, премьер-министру Армении неплохо было бы посетить сайт ООН, ознакомиться с размещенными там картами Азербайджана и Армении и удостовериться, что Нагорный Карабах мировое сообщество признает частью территории Азербайджана. Более того, на этой самой карте нет никаких «демаркационных линий», «зеленых линий» или «линий соприкосновения». Нет и ни одного подписанного и имеющего правовую силу международного документа, где бы Нагорный Карабах признавался чем-то еще, кроме части территории Азербайджана.

Если уж Николу Воваевичу очень хочется углубиться в историю, то и тут он не найдет ничего утешительного для себя. В феврале 1988 года, когда в Армении и Карабахе начались первые митинги с требованием «миацума», то есть воссоединения Карабаха и Армении, в СССР действовала Конституция в редакции 1977 года. В ней четко и однозначно прописывался статус союзных республик, автономных республик, автономных областей и т.д. При всех недостатках советской системы, писали ее не «путём скандирования на площади», а в тиши кабинетов, причем занимались этим профессиональные юристы, а не митинговые горлопаны.

Так вот, согласно статье 78 Конституции СССР, «Территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия. Границы между союзными республиками могут изменяться по взаимному соглашению соответствующих республик, которое подлежит утверждению Союзом ССР». То есть в облсовете НКАО могли собраться депутаты-армяне и в отсутствие кворума, без представителей азербайджанской общины, дружно поднять руки и поддержать некую бумажку, именуемую «решением о выходе из состава Азербайджана», а Верховный Совет Армении так же дружно постановить, что отныне Карабах — это их территория, но правовой силы все эти телодвижения не имели и не имеют.

Еще раз: без согласия властей Азербайджанской ССР Нагорно-Карабахская автономная область никуда «выйти» и ни к кому, в том числе к Армении, присоединиться не могла. Никакого «права на выход» ни за автономными республиками, ни тем более за автономными областями Конституция СССР не предусматривала. А уж «право народов на самоопределение» в ней и вовсе не прописывалось.

На выход из состава СССР Николу Воваевичу тоже лучше не ссылаться. Прежде всего, согласно статье 72 этой Конституции, «За каждой союзной республикой сохраняется право СВОБОДНОГО выхода из СССР». Где опять-таки не прописывалось, что в этом случае автономным республикам или еще кому-то будет предоставлено право проявить свое «особое мнение».

Это, к слову, пыталась объяснить партактиву НКАО моментально через два дня, еще 23 февраля 1988 г., высокопоставленная делегация, прибывшая из Москвы, во главе с секретарем ЦК КПСС Разумовским, который предупреждал, что законы эти кровью писаны, т.е. столь грубое их нарушение чревато большой кровью. Так оно и случилось, только тогда высокопоставленной делегации пришлось «делать ноги», поскольку уже в зале они почувствовали, что Нагорный Карабах перешел под власть террористов.

Отмечу, что на совещании сидели два будущих президента Армении, Кочарян и Саргсян (Саркисян), которые через три года примут участие в геноциде в Ходжалы. Именно Саргсян в интервью Томасу де Ваалу сказал следующее: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]».

Куда могли привести Армению такие деятели за 20 лет своего правления? Конечно же, только к сегодняшнему краху.

Продолжим. В сегодняшней политической «тусовке» Армении любят ссылаться не на саму Конституцию, а на другой документ — закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», принятый уже в то время, когда Союз трещал по швам. Но и тут ссылка не работает. В идеальном случае этот закон должен был вступать в действие, если из существующего СССР выходила бы отдельная республика. Но ни Азербайджан, ни какая-либо другая республика из Союза не выходили. СССР, который был договорной федерацией, просто распался. Закон, на который ссылаются в Армении, так и не «сработал». И самое главное, его положения прямо и грубо противоречили советской же Конституции, то есть он был антиконституционным.

Наконец, уже в 1989 году Азербайджан принял свой Конституционный закон о суверенитете, так что «закон о выходе» мог вступить в действие в Азербайджане только после его ратификации азербайджанским же парламентом. Чего опять-таки не было.

Самое смешное, так называемый «референдум о независимости Нагорного Карабаха» был проведен через день после Беловежского соглашения, т.е., поняв, что СССР уже не существует, карабахские армяне попытались продекларировать о своей независимости от Азербайджана, причем вновь не спросив у азербайджанцев, которые, к слову, после этнических чисток остались на тот момент проживать в 3-4 населенных пунктах из более, чем 50-ти.

И, наконец, к весне 1992 года бывшие союзные республики были признаны мировым сообществом в их существующих границах и приняты в ООН. В случае с Азербайджаном эти границы, еще раз, включают Нагорный Карабах. И надо думать, что в ООН тоже сидят вполне квалифицированные люди, способные разобраться, где бумажка и митинговое горлопанство, а где правовые документы.

А для самообразования Николу Воваевичу неплохо было бы проштудировать еще и Кюрекчайский договор. И Туркманчайский тоже. Чтобы иметь представление, когда именно в Карабах переселились армяне. Если, конечно, у него на это хватит времени.

Автор: Фуад Ахундов, заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана

