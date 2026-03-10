Clockwork Times «CWT»

Исполнитель: Clockwork Times, Название: «Big Beat 83», Стиль: ска-панк, Год: 2025

Clockwork Times играют по-хорошему зубастую музыку, которую так не хватает многим неформалам в наши рафинированные и лицемерные времена тотальных запретов и ограничений. Околофутбол, ска-панк, запредельно тяжелый саунд — всего этого с лихвой в новом альбоме группы, который получил броское и лаконичное название «CWT» - по официальному сокращению от словосочетания Clockwork Times.

Одним из главных организующих начал альбома становятся бесконечные выезды футбольных фанатов на матчи с участием любимых команд. Открывашка «Хулиганы низших лиг» предлагает слабонервным держаться подальше от означенной категории граждан, которые при случае могут постоять за себя — причем «даже если ты игрок своей команды». Однако пафос песни далек от бессмысленной агрессии. Недаром в соцсетях фанаты, узнавшие в героях песни себя, обстоятельно написали, что они могут не только «насовать», но и избавить любимых игроков от последствий злоупотреблений, провести им психоаналитический сеанс и просто (ой, непросто!) сделать так, чтобы они победили в ближайшем матче.

Боевик «Хулиганы низших лиг» звучит в мясистом ска-панке. Совсем другой расклад — в «Регби», где речь идет о более жестком виде спорта, чем футбол, поэтому и дудки здесь уступают место ураганному панк-хардкору. С изрядной долей юмора описана узнаваемая ситуация пребывания подобного фаната «На концерте». Домой он возвращается преждевременно выгнанным с площадки и без зуба, но самокритично не винит в этом никого, кроме себя, с горечью признавая, что даже пиво на гиге было довольно доступным. В целом, песня выглядит своего рода антитезой хиту «Голоса Америки» «Клуб г...но и пиво дорогое».

В песне «А у нас в Асбесте» поднимается тема глухой российской провинции, куда в определенный момент заносит героев альбома. Об этом городке много пел и рассказывал родившийся там Глеб Самойлов из «Агаты Кристи». По его словам Асбест практически вымер. Но, если верить лидеру CWT Вячеславу Ширинкину, город буквально кишит задиристыми гопниками, которые не щадят там даже невест.

При всей своей экстремальности, герой альбома мыслит здраво и предлагает сугубо созидательную программу действий. В «Замещении» есть призыв к постоянным тренировкам, чтобы, при необходимости, дать отпор обидчикам. Идеал же Вячеслав Ширинкин видит не в любимом многими неформалами 2007-м, а в 2002-м, когда было больше возможностей для разгула молодецкой силушки и объединения здравых сил для противостояния врагам России. В «Некуда бежать» с горечью поется о нынешнем разобщении неравнодушных людей, но при этом дан достойный ответ на фразу Виктора Цоя «весь мир идет на меня войной»: «Будем побеждать!» Абсолютно четкий посыл в песнях «Если вам здесь так плохо» и «Что же будет»: музыканты справедливо возмущены засильем диктующих свои условия мигрантов и спекуляциями недобросовестных политиков на патриотических лозунгах. В этих песнях ощутима искренняя тревога Clockwork Times за судьбу России»!

CD-издание альбома, примечательно не только черно-бело-оранжевым диджипаком и пестрящим граффити буклетом с текстами песен, но и бонус-треком — кавер-версией песни «Фраер» Михаила Круга. Начинаясь с акустического шансона, она быстро разгоняется до адреналинового ска-панка. Однако текст CWT изрядно сократили, оставив в нем, по сути, только то, что касается одной из главных тем альбома — подмены понятий.