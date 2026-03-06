Охота на Батьку: ГУР и СБУ примеряют сценарий Трампа, чтобы обезглавить Белоруссию

11:01 6.03.2026

Появляется всё больше признаков, что Киев готовит неожиданный ход и планирует одним ударом обезглавить Белоруссию. Трамп и Нетаньяху подали дурной пример, масштабировать опыт готовятся ГУР и СБУ

После распада СССР американцы сами себя убедили, что отныне только они устанавливают правила. Это стало понятно ещё в 1999 году, когда без санкции Совбеза ООН Штаты напали на Югославию. В течение 78 дней они бомбили сербов, выпустив 2,5 тыс. ракет, 20 тыс. тяжёлых авиационных бомб, 37 тыс. кассетных бомб и так далее. Откровенный геноцид прикрывался патетическими фразами о демократии и правах человека.

Спустя 27 лет Штаты внезапно перестали говорить о демократии. Они просто похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, потом возили его по Нью-Йорку в открытом фургоне, как обезьянку. Формальная причина больше походила на издевательство – якобы Мадуро контролировал наркотрафик в США.

Не прошло и двух месяцев, как Белый дом так же спокойно и без затей санкционировал убийство лидера Ирана Али Хаменеи вместе с его ближайшими родственниками. Повод ещё абсурднее: Трампу показалось (!), будто Тегеран планирует ударить первым.

"У Трампа было ощущение, снова основанное на фактах, что Иран собирался нанести удар по США", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Международное право – "всё"



И вот в Сети уже шутят: мол, а ведь в вузах России сейчас кто-то сдаёт зачёты и экзамены по международному праву. И правда смешно, ведь с января 2026 года все эти "великие принципы", резолюции международных организаций и прочие "священные коровы" уходящего миропорядка превратились в дым.

А значит, ничто не мешает тому же Зеленскому устранить одного из своих врагов. До Путина у него добраться не получается, но под боком Александр Лукашенко – тоже противник киевского режима. Всё-таки именно с территории Белоруссии русские части заходили на Украину в феврале 2022 года.

Политолог Семён Уралов уверен, что Зеленский может готовить операцию по ликвидации президента соседней республики. Не случайно из нафталина извлекли Светлану Тихановскую – и сейчас вокруг неё попытаются сплотить оппозицию, разбежавшуюся после неудачного "майдана" 2020 года.

"Меня сейчас беспокоит, что активизировалась киевская ОПГ именно конкретно на белорусском направлении. Как бы не начались прицельные удары по белорусскому начальству с целью как раз вывести на новый уровень эскалацию. Тем более что Киеву нужно срочно перетягивать на себя внимание. А Лукашенко когда-то говорил, что относился к Зеленскому как к сыну", – отмечает Уралов.

Зеленский готовится напасть на Белоруссию



Многие заметили, что в последнее время Зеленский слишком много внимания уделяет белорусскому направлению. Он встретился с Тихановской в Вильнюсе, подчеркнул, что Россия якобы разместила на территории Белоруссии систему ретрансляторов для управления ударными дронами (а значит, ВСУ "имеют право" нанести удар по соседям), и через свою говорящую голову – советника главы офиса президента Михаила Подоляка – намекнул, что от войны с Украиной Минск может спасти лишь свержение Батьки.

"Человек (Лукашенко. – Ред.) всё делает, чтобы втянуть белорусов в войну. И если белорусы, не задумываясь, продолжат слушать этого ушлого "юношу", то для них наступит чёткий юридический статус – соучастник массового убийства, военного преступления. Вот почему наш президент говорит белорусам: смотрите, к чему вас ведёт человек с дивной фамилией Лукашенко", – сказал Подоляк.

Надо сказать, что Белоруссия действительно находится в непростом положении. Она с трёх сторон окружена враждебными государствами: на севере её поджимают прибалты, на юге – украинцы, на западе – поляки.

И везде на низком старте сидят фанатичные оппозиционеры, жаждущие реванша после неудачного бунта шесть лет назад. Нельзя недооценивать и ГУР с СБУ, работающих под чутким руководством британцев.

Как это будет выглядеть?



Если им удастся ликвидировать или арестовать Лукашенко, то следующие события нетрудно предугадать. В приграничные районы Белоруссии с территории "Незалежной" врываются экстремистские военизированные соединения.

Как раз под этот план все последние годы готовили полк имени Кастуся Калиновского*. Они, как и предатели из РДК*, напрямую подчиняются украинскому ГУР. В его составе – идейные нацики и релоканты-"змагары", улизнувшие в ЕС после неудавшегося "Минского майдана". Большинство, конечно же, с белорусскими паспортами.

Не исключено, что вторжение будут осуществлять по "курскому образцу", который на раннем этапе оказался более-менее эффективным.

Воспользовавшись хаосом из-за обезглавливания руководства республики, мобильные бригады "калиновцев"* пробивают границу, врываются в Белоруссию вместе с роями дронов, а со стороны Украины "белорусских рейнджеров" поддерживают высокоточным натовским оружием.

Задача будет, как и в случае с Курской областью, прорваться как можно глубже на территорию республики и создать соответствующий информационный фон. И далеко не факт, что в хаосе найдётся человек, способный отдать приказ ударить по Киеву "Орешником", размещённым на территории республики.

Далее – всё как по нотам: на "престол" восходит "кронпринцесса" Тихановская, которая своим указом санкционирует вход в государство войск НАТО. Что будет при данном сценарии с русским ядерным оружием, остаётся только догадываться.

В чём суть?



Для России силовой сценарий смены власти в Белоруссии подобен катастрофе. Даже если там не сменится власть в одночасье, а вспыхнет гражданская война, это вполне устроит авторов операции, ведь "теория управляемого хаоса" родилась именно в западных мозговых центрах.

Мы не только потеряем одного из немногих союзников, но и получим ещё одну кровоточащую рану у своих границ, и нет сомнений, что этим дело не ограничится. Не исключено, что операцию попытаются синхронизировать с пожаром в Закавказье, благо начавшаяся война на Ближнем Востоке этому только способствует.

* Полк имени Кастуся Калиновского и РДК ("Русский добровольческий корпус") – террористические организации, деятельность которых запрещена на территории России.

Автор: Андрей Ревнивцев