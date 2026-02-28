На юге Ирана не менее 60 детей погибли при ударе по школе
Не менее 60 учеников погибли при попадании ракеты по начальной школе для девочек на юге Ирана, заявил официальный представитель Министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.
"Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, неизвестно, сколько еще тел достанут из-под завалов", — написал он в соцсети X.
Школа "Шаджаре Тайебе" находится в округе Минаб в провинции Хормозган, пишет РИА Новости.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
И после таких ударов США и Израиль надеются на то, что население Ирана выступит против своих властей. Такие удары скорее консолидируют народ и власти Ирана.
за детей нужно мстить долго и жестоко.
Очевидно очередной Пурим скоро...
МИД РФ уже громыхнул мощным заявлением: «Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок». Самим-то не стало страшно от собственной смелости? Европа тоже будет «следить за развитием событий». Реальный расизм во всей красе. Шестьдесят иранских детей для них не стоят одного европейского мизинца. Митинговать будут одиночки. Зато Израиль после Газы в очередной раз подтвердил, что утратил всякое моральное право даже заикаться о Холокосте. Никто не сравнится с евреями в нагнетании антисемитизма.
После массовых убиств детей и женщин в Газе вечнонивчемневиноватых это не трогает вообще никак - тем более что все преступления всегда сходят с рук..