На юге Ирана не менее 60 детей погибли при ударе по школе

17:35 28.02.2026

Не менее 60 учеников погибли при попадании ракеты по начальной школе для девочек на юге Ирана, заявил официальный представитель Министерства здравоохранения исламской республики Хосейн Керманпур.

"Шестьдесят малолетних детей погибли, 80 пострадали, неизвестно, сколько еще тел достанут из-под завалов", — написал он в соцсети X.

Школа "Шаджаре Тайебе" находится в округе Минаб в провинции Хормозган, пишет РИА Новости.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Как заявили в Тель-Авиве, ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.