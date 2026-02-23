Погромы и охота за американцами: что происходит в Мексике после ликвидации главы наркокартеля

12:11 23.02.2026

После ликвидации лидера картеля CJNG Эль Менчо в Мексике начались беспорядки. Власти ввели усиленные меры безопасности, временно закрыты аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты

В Мексике в ходе операции спецслужб был ликвидирован Немесио Осегера Сервантес, также известный как Эль Менчо — лидер наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Об этом сообщает портал Mexico News Daily.

Операция прошла в муниципалитете Тапальпа в мексиканском штате Халиско, ее проведение подтвердил губернатор региона Пабло Лемус Наварро.

В результате столкновения мексиканских силовиков с боевиками CJNG были убиты семеро преступников, среди которых был и Эль Менчо, сообщили в правоохранительных органах страны. Позднее будет проведена официальная процедура опознания тела Сервантеса. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что подробности сообщит Комитет по безопасности, курирующий борьбу с организованной преступностью.

© State Department/Handout via Reuters

Картель «Новое поколение Халиско» (CJNG) — одна из самых мощных и быстрорастущих преступных группировок Мексики, возникшая в начале 2010-х годов. Организация занимается производством и поставками кокаина и синтетических наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, на рынок США.

В сентябре 2025 года мексиканское издание Milenio сообщило, что боевики CJNG были замечены на Украине, где они принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ и обучались управлению беспилотниками.

Беспорядки в Мескике



После известий о ликвидации Эль Менчо в штате Халиско и других регионах сраны начались беспорядки, в которых участвуют члены и сторонники CJNG.

Погромщики перекрывают дороги, поджигают автомобили и общественный транспорт, а также грабят и поджигают супермаркеты.

Основная часть столкновений сконцентрирована в Халиско, однако мексиканские СМИ сообщают о беспорядках в штатах Мичоакан, Колима, Герреро, Агуаскальентес, Гуанахуато, Наярит, Сакатекас и Тамаулипас.

По указанию губернатора штата Халиско экстренно собран комитет по безопасности с участием представителей всех уровней власти и введен режим «красного кода» для защиты жителей. В столице региона — Гвадалахаре — перекрыты дороги, аэропорты Гвадалахары и Пуэрто-Вальярты временно приостановили прием рейсов.

Губернатор соседнего Мичоакана Альфредо Бедолья сообщил о происшествиях в 13 муниципалитетах. По данным газеты Milenio, напряженность также фиксируется в Веракрусе, Гуанахуато, Колиме, Тамаулипасе, Агуаскальентесе и Герреро. Федеральное министерство безопасности Мексики заявило, что предпринимает меры для стабилизации ситуации и защиты населения.

При этом президент Клаудия Шейнбаум в соцсети X опубликовала заявление, в котором утверждается, что на большей территории Мексиски ситуация «протекает в обычном режиме».

Охота на американцев



Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США сообщило, что в устранении Эль Менчо якобы принимала участие новая межведомственная группа Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, созданная администрацией Трампа в 2026 году для борьбы с мексиканскими картелями.

Замглавы Госдепа США Кристофер Ландау в соцсети X назвал устранение лидера CJNG «великим событием».

При этом в Мексике опровергли причастность американских сил к операции. Посольство страны в США публиковало заявление, в котором отмечалось что акция по устранению Эль Менчо была проведена и спланирована исключительно мексиканским спецназом.

Позднее в соцсетях сообщили, что члены картеля CJNG разыскивают американских граждан, находящихся в стране. В частности, с таким утверждением в соцсети X выступил американский блогер Итан Ральф, проживающий в Месксике.

На фоне этих сообщений посольство США в Мехико рекомендовало своим гражданам, находящимся в Халиско (включая Пуэрто-Вальярту, Чапалу и Гвадалахару), а также в штатах Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон, оставаться в укрытиях и не выходить без необходимости.

В курортном Пуэрто-Вальярте над городом поднимаются столбы черного дыма: по сообщениям СМИ, в разных районах подожжены более десяти автомобилей. Общественный транспорт в курортной зоне остановлен, отели просят гостей не покидать номера, часть заведений временно закрыта. Жителей предупреждают через районные чаты с призывом отказаться от поездок и оставаться дома.

Россияне в Мексике



Глава консульского отдела посольства РФ в Мексике Яков Федоров сообщил РИА Новости, что обращений или просьб о помощи от граждан России на фоне беспорядков пока не поступало.

«У нас обращений пока не было, но, видимо, будут. Я увидел, что пишут, что какие-то наши туристы застряли в аэропорту Гвадалахары, сейчас будем выяснять», — сказал дипломат.

В тоже время посольство РФ в Мексике призвало россиян отложить поездки в штат Халиско на фоне продолжающихся беспорядков.

«В связи с беспорядками, происходящими в штате Халиско после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско», призываем росграждан отложить поездки в указанный регион, а тем, кто находится там, принять меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и объектов потенциального нападения, без необходимости не выходить на улицу», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

По данным Российского союза туриндустрии, сейчас в Мексике могут находится от 3,5 тыс до 5 тыс туристов из России.

Автор: Александр Карпов