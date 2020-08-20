Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию

17:28

Протестные акции в Белоруссии не станут причиной стихийных митингов, поскольку организаторам наплевать на дальнейшую судьбу страны

Таким мнением поделился зампред республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько.

Недавний материал Федерального агентства новостей показал на примере других государств, к чему приводят подобного рода мероприятия. Акция «Женщины в белом» проходила в странах Латинской Америки еще в нулевые - тогда девушки в светлой одежде также выходили на улицы с лозунгами против жестокости силовиков и правоохранителей.

Организация Damas de Blanco устраивала молчаливые марши на улицах в кубинских городах в 2003 году. Впоследствии участниц отметили в Европарламенте и наградили премией Сахарова.

Аналогичные демонстрации проходили в Никарагуа и Венесуэле, где «Дамы в белом» выступали против режима, организовывая акции на деньги США. Примечательно, что, например, в Кубе женщинам за участие платили 15-30 долларов. Причем такая «награда» зачастую превышала месячный доход.

По мнению Шатько, люди, выходящие на акции протеста, не видят, как ими управляют извне. Однако все подобные мирные митинги хорошо организованы. Похожая ситуация разворачивалась на Украине, когда координаторы различных оппозиционных движений смогли на них хорошо заработать.

Сегодня это повторяется в Белоруссии, где пробуются разные подходы и технологии для завлечения масс. Политолог отмечает, что особенно заметно это на примере Гомеля и Могилева, где протестные настроения на редкость сильны.

Член «Белой Руси» отметил, что целью подобных движений является свержение действующей власти. Однако в случае с Белоруссией никаких изменений произойти не может - забастовки только убивают экономику страны. В связи с этим ни о каких положительных изменениях не может быть и речи. Кроме того, люди отказываются работать только на государственных предприятиях, тогда как частные продолжают работать - примечательно, что многие из этих фирм имеют иностранное финансирование.

На данный момент Минск мечется между Западом и Россией, однако Штатам наплевать на интересы Белоруссии - они готовы расколоть общество ради своих целей.

В заключении политолог заявил, что белорусские протесты проходят по украинскому сценарию. Причем блокировка сайтов, в том числе и «Белой Руси», происходит из Польши. Шатько выразил надежду, что никаких жертв ни с той, ни с другой стороны не будет, но для мирного урегулирования вопроса необходимо разговаривать, чего протестующие делать не хотят.

Напомним, «Женщин в белом» в Латинской Америке спонсировал NED («Национальный фонд за демократию») - по информации источников, именно этот фонд закупал цветы для протестного движения на Кубе.