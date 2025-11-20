Фрау Крэк «Акустик + Бонус электроверсии»

Фрау Крэк «Акустик + Бонус электроверсии»

Исполнитель: Фрау Крэк, Название: «Акустик + Бонус электроверсии», Стиль: акустик-рок, Год: 2025

Для тех, кто опрометчиво думал, что знает о сибирском олдскудьном андегаунде все, предназначен этот релиз. Группа «Фрау Крэк» из Новосибирска точно не на слуху, хотя образовалась еще в 1996-м и каким-то чудом дотянула до 2016-го, хотя ее существование верно названо в сопроводительных материалах к этому CD от «Выргорода» «мерцающим». Пикантность коллективу придает тот факт, что его возглавляет женщина — Анна Колькина, которую, опять же, вопреки стереотипам, как-то совершенно не тянет сравнивать с Янкой Дягилевой.

Грубо говоря, манера «Фрау Крэк» представляет собой нечто среднее между Умкой и «Аукцыоном». От первой — интерес к «обэриутам» и лихая бесшабашность. От вторых — тоже интерес к «обэриутам», забубенные вокализы и общая ассоциативность текстов с текучими и переменчивыми смыслами. К тому же Анюта Колькина поет обычно от лица мужчины, что тоже автоматически снимает с нее ответственность за содеянное героями.

В основу компиляции вошли акустические сессии 2005 года. Героиня песен Колькиной — предельно недружелюбна к нам всем. Игра словами начинается с первой же песни «Сутра», которая к тому же аккумулирует впечатления, которые накрывают обычно нас с утра. Позитивного тут мало, и небо кажется с овчинку. В песне «Плохой» подтверждается старая истина, что взгляд на мир зависит от нашего душевного устроения, и грязному все грязно.

Покой песням «Фрау Крэк» не свойствен вообще. Даже при описании медитативного пейзажа в «Зиме» героиню не покидает мечта о ржавом ноже. При этом желание оторваться от Земли доминирует во многих песнях, и лучшей диспозицией оказывается хождение «По потолкам». Но, опять же, и участь насекомых для «Фрау Крэк» не является эталонной, потому что в песне «Недо трогал» несчастный мотылек оказывается под колесами поезда. Не менее страшная участь ждет и «Собаку».

Мало добавляют к пониманию «Фрау Крэк» жанровые песни. «Диско» больше напоминает «Шизгару», а «Блюз» предельно далек классической формулы «хорошему человеку плохо». Несколько песен звучат в релизе в электрическом или электронном виде, но все равно их фактура остается при этом акустической. Термин хит к песням «Фрау Крэк» совершенно не применим, лишь «Игрушки» более-менее доступна для понимания. Или она таковой только кажется?..  

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на Евросоюз
Гладко было на бумаге: инициатива о блокировке SIM-карт вернувшихся из-за границы россиян создаст множество проблем
Избранное
«Национализация - единственный мирный язык, доступный "коллективному Западу". Активы из фирм и крупные активы их физлиц, находящиеся в России, должны быть конфискованы»
Сергей Летов «Музыкальная топография Москвы»
«О "бункерном" сознании в свете новых предсказаний клана Ротшильдов на 2022 год»
«Над Африкой полыхает. Судя по всему, Путин решил открыть для своих западных "заклятых друзей" второй фронт»
Разгром Ирана: три аспекта ирано-израильской войны
«Многие российские приватизированные гиганты живут только потому, что они получают колоссальные преференции и льготы из бюджета»
«На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения»
«Желая почтить память ветеранов, ошиблись»: «Молодая гвардия ЕР» возложила цветы нацистам
Лидер «Монгол Шуудана» отказался поздравлять жену «Водкой без пива»
Родовое проклятие сегодняшней российской власти: рост цен на продукты на 20-30% произошел, несмотря на их «заморозку»
Никол Пашинян, по мнению Пригожина - главная причина поражения армянского народа
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации