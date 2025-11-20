Фрау Крэк «Акустик + Бонус электроверсии»

Исполнитель: Фрау Крэк, Название: «Акустик + Бонус электроверсии», Стиль: акустик-рок, Год: 2025

Для тех, кто опрометчиво думал, что знает о сибирском олдскудьном андегаунде все, предназначен этот релиз. Группа «Фрау Крэк» из Новосибирска точно не на слуху, хотя образовалась еще в 1996-м и каким-то чудом дотянула до 2016-го, хотя ее существование верно названо в сопроводительных материалах к этому CD от «Выргорода» «мерцающим». Пикантность коллективу придает тот факт, что его возглавляет женщина — Анна Колькина, которую, опять же, вопреки стереотипам, как-то совершенно не тянет сравнивать с Янкой Дягилевой.

Грубо говоря, манера «Фрау Крэк» представляет собой нечто среднее между Умкой и «Аукцыоном». От первой — интерес к «обэриутам» и лихая бесшабашность. От вторых — тоже интерес к «обэриутам», забубенные вокализы и общая ассоциативность текстов с текучими и переменчивыми смыслами. К тому же Анюта Колькина поет обычно от лица мужчины, что тоже автоматически снимает с нее ответственность за содеянное героями.

В основу компиляции вошли акустические сессии 2005 года. Героиня песен Колькиной — предельно недружелюбна к нам всем. Игра словами начинается с первой же песни «Сутра», которая к тому же аккумулирует впечатления, которые накрывают обычно нас с утра. Позитивного тут мало, и небо кажется с овчинку. В песне «Плохой» подтверждается старая истина, что взгляд на мир зависит от нашего душевного устроения, и грязному все грязно.

Покой песням «Фрау Крэк» не свойствен вообще. Даже при описании медитативного пейзажа в «Зиме» героиню не покидает мечта о ржавом ноже. При этом желание оторваться от Земли доминирует во многих песнях, и лучшей диспозицией оказывается хождение «По потолкам». Но, опять же, и участь насекомых для «Фрау Крэк» не является эталонной, потому что в песне «Недо трогал» несчастный мотылек оказывается под колесами поезда. Не менее страшная участь ждет и «Собаку».

Мало добавляют к пониманию «Фрау Крэк» жанровые песни. «Диско» больше напоминает «Шизгару», а «Блюз» предельно далек классической формулы «хорошему человеку плохо». Несколько песен звучат в релизе в электрическом или электронном виде, но все равно их фактура остается при этом акустической. Термин хит к песням «Фрау Крэк» совершенно не применим, лишь «Игрушки» более-менее доступна для понимания. Или она таковой только кажется?..