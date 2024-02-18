Алексей Навальный*: таинственная смерть, очевидные выводы

Смерть оппозиционера на Западе мгновенно стала новостью номер один. Ее тут же стали обсуждать на уровне президентов мировых держав, этот вопрос с подозрительной оперативностью вытащил на мировую повестку дня сам Байден

Известный оппозиционер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов - ред.) умер в тюрьме. Аккурат накануне выборов президента России. Эта смерть на Западе мгновенно стала новостью номер один. Ее тут же стали обсуждать на уровне президентов мировых держав. Мы попросили прокомментировать ситуацию нашего постоянного колумниста Игоря Моисеева.

– Какие есть версии происшедшего, Игорь Николаевич?

– Их несколько. И все примерно равнозначные. Версия первая. Это подарок английских или американских спецслужб Путину перед выборами. А так как сразу после смерти известного оппозиционера этот вопрос с подозрительной оперативностью вытащил на мировую повестку дня сам Байден, возможно, заказ исходил от него лично. Или от его окружения. К тому же это убийство ну очень в английском стиле. Англосаксы обожают сакральные жертвы. Создаешь оппозиционного тушканчика, прикормишь его, а в нужный момент выписываешь ему билет в один конец. После чего раздуваешь кадило на всю ивановскую: смотрите, что проклятый Мордор делает! Ничего личного – только политика. Чисто английское политубийство – классика жанра. Опыт у них по этой части накоплен колоссальный. Веками тренировались.

– В таком разрезе резонно возникает вопрос: насколько реально осуществить это технически? Как англичане добрались до далекой зоны, затерянной в снегах Ямало-Ненецкого округа? На лыжах? И вообще – вы не слишком демонизируете своих любимых англосаксов?

– Наоборот – я отношусь к ним с огромным уважением как к профессионалам, которые не боятся пускаться в самые рискованные авантюры и не боятся временных неудач. Нашей бы внешней разведке у них поучиться. Но давайте по порядку. Первое. История – даже новейшая – знает массу примеров, когда человека, сидящего за решеткой, доставали и отправляли в Страну вечной охоты либо его недруги, либо те, кому его смерть была выгодна.

– Можно хотя бы пару живых примеров – навскидку?

– Не вопрос. Помните, как наши спецслужбы спасли из английской тюрьмы нашего агента Кима Филби, приговоренного английским судом за шпионаж в пользу СССР к высшей мере наказания? По официальной версии, КГБ подкупил родственников ирландских боевиков, сидящих в той же тюрьме. И ирландцы устроили ему побег. Что там было на самом деле и как он вырвался из тюремных казематов – история умалчивает. Но факт такой был.

Второй пример. Жил-был в Америке во время Великой депрессии такой суперизвестный гангстер – Аль Капоне. Это был самый настоящий монстр. По самым разным источникам, он убил свыше пятисот человек. В основном, конечно, бизнесменов и таких же подонков общества, как он сам. Его упекли в тюрьму на острове Алькатрас, из которой никто никогда не убегал за все время ее существования. И так бы гангстер и полировал там нары до самой смерти. Но он, выражаясь терминологией американских спецслужб, stuck out his tongue («вывалил язык»). И начал что-то там рассказывать сокамерникам, которые должны были вскоре выйти на свободу. Тогда ему прямо в тюрьме по особому блату устроили встречу с очаровательной «ночной бабочкой», после которой гангстер заболел сифилисом. И умер. И тюремные врачи, как назло, проявили халатность. Не поспели вовремя. А им было приказано не торопиться с выводами. Вот так властями и спецслужбами США был решен вопрос с ненужным источником информации. Нет человека – нет проблемы.

А помните в 90-е нашумевшего киллера Александра Солоника? Он тоже каким-то таинственным образом сбежал из «Матросской тишины». В той ситуации его коллеги по криминальному бизнесу вроде бы подкупили охранника, недавно принятого в штат тюрьмы. Правда, сразу после этого побега охранник тоже таинственно исчез. Я думаю, ему сначала заплатили аванс, а после побега в качестве окончательного расчета вместо денег угостили свинцовой пилюлей.

– Да, но в этих случаях и зеки, и охранники были гражданами одной страны… Это намного упрощает дело.

– Да, нахождение в разных странах интересантов и потенциальной жертвы слегка усложняет дело. Но несильно. Кто в тюрьме окружал Навального? Зеки и охранники. Можно было к ним найти подход? Вполне. Выйти при желании, связях и деньгах можно было и на тех, и на других. А связи, желание и деньги у англосаксов на такие дела есть всегда. Причем и связи высокие, и деньги большие.

Но на зеков выйти было гораздо проще, чем на охранников. Во-первых, у каждого сидящего зека на воле осталась какая-то родня. Получив список родственников (даже ограниченный), англичане наверняка проштудировали его вдоль и поперек. И выбрали потенциальных пособников. Одним посулили деньги, других убедили угрозами. Кто-то наверняка сломался. И в одной из передач передал родным сидельцам какой-нибудь быстродействующий и быстрорастворимый в организме яд. А в зоне применили его по назначению.

– А почему так резко занялись Навальным? Только из-за предвыборной повестки Путина?

– Не только. Им надо было быстро и позарез перебить послевкусие интервью Такера Карлсона. Принцип встречного огня, как на пожаре. Одна сенсация подавляется и убивается другой. Судите сами. До этого весь мир говорил о встрече Такера Карлсона и Путина. Только в соцсетях интервью набрало полмиллиарда просмотров. И сплошной позитив. С этим надо было что-то делать. Они и сляпали на коленке другую новостную повестку. И теперь весь мир говорит только о Навальном. И о том, какой Путин злодей и убийца. Иезуитский трюк, достойный настоящих английских джеймсов бондов.

– А есть еще другие варианты скоропостижной гибели?

– Есть и другие. Например, месть со стороны российских олигархов, многим из которых Навальный перешел дорогу и насолил очень даже конкретно. А олигархи – люди злопамятные и мстительные. И обид не прощают. Помните скандал Дерипаски с девушкой с пониженной социальной ответственностью по имени Настя Рыбка? Он же потом заставил-таки ее публично извиняться. И дело порой даже не в обнародовании коррупционных схем. Хотя это уже сам по себе повод для мести. Мстить могли и по личным мотивам.

– А почему мстить приспичило именно сейчас, накануне выборов?

– Ну, во-первых, когда смогли дотянуться, тогда и отомстили. Во-вторых, кто сказал, что все российские олигархи комплиментарно относятся к Путину? Спецоперация очень больно ударила многих из них по карману. Практически все они были вынуждены вложиться в оборонную промышленность, разработку новых технологий. А это очень немаленькие деньги. И отдачи от них нет.

А ведь многие из них имеют недвижимость на Западе. И счета в западных банках. Вот за эту недвижимость англосаксы их и прихватили. И сделали из них «спящих» агентов. Живой пример. У Михаила Фридмана англичане в своих банках арестовали 15 миллиардов евро – все, что было нажито непосильным олигархическим трудом в России. А как вам такая простенькая комбинация: мы возвращаем тебе, Михаил Маратович, один миллиард из твоих пятнадцати (говорят ему англичане), а ты взамен потратишь 10-20 миллионов, чтобы найти и оплатить труд людей, которые накануне выборов российского президента достанут Навального в тюрьме? Фридман, кстати, уже месяца четыре после ареста своих английских счетов в России трется. Что он здесь делает? Прелесть ситуации еще и в том, что англичане за эту акцию не потратят ни одного фунта стерлингов. За все заплатит «подопытный» олигарх. Чтобы вернуть миллиард, 10-15 миллионов выкинет на ветер как миленький.

И таких «фридманов» вокруг Кремля – воз и маленькая тележка. И поди разбери, кто из них невинный, как ромашка на лугу, кто «спящий», а кто уже проснулся…

Вариант третий. Тюрьма, как известно, не санаторий. Здоровья она никому еще не добавила. Она вообще не для этого придумана. У Навального за решеткой был миллион поводов впасть в депрессию. И действительно испортить себе здоровье. И тромб его от плохого самочувствия действительно мог оторваться. Так от накатившей депрессии в Лефортово в свое время скончался известный чеченский полевой командир Салман Радуев. Хотя его никто пальцем не трогал.

Вариант четвертый. Могли постараться (и перестараться) и сами охранники тюрьмы. Работники ФСИНа – публика специфическая. В массе своей – большие знатоки заблудших человеческих душ и анатомии человека. Вполне могли аккуратно вдарить дубинкой куда-нибудь по печени, не оставляя следов. И человек через пару недель тихо скончался на тюремных нарах. Но этот вопрос пусть теперь следователи изучают.

– А как вам версия о том, что это сделали наши?

– Ну, если только они – «цветущие идиоты» (blooming idiots), как говорят в МИ-6. Но таковых ни в МИДе, ни в Кремле, ни в наших спецслужбах нет. Как и гениев злодейства, как в том же МИ-6. А надо бы, чтобы были. Тогда, глядишь, и противостояния на Украине избежать бы удалось, и сотни тысяч славянских жизней сохранить. И даже Навальный жив бы остался. А мы даже Зеленского в его очередном «турне попрошайки» по всей Европе тронуть не решаемся.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

