Александр Иванов отметил свой лучший юбилей в Кремле

Концерт Александра Иванова «6:5 в мою пользу» состоялся в Государственном Кремлевском Дворце 13 марта 2026 года

Нетрудно догадаться, что в этот день певец отмечал на сцене свой юбилей: 65 лет ему стукнуло еще 3 марта. Праздник удался: зал был полон, а музыканты зажигали почти три часа без устали и перерывов. Как следует взбодрив зал для начала энергичными номерами «Москва» и «Я верю огню», Александр Иванов напомнил и о 40-летии своей группы «Рондо». Вернуться в столицу 80-х, когда здесь как раз образовался коллектив, помогла «Московская осень» питерского барда Михаила Шелега, особо подчеркнув, что, согласно тексту, в то время в барах наливали в долг. Сам Александр Иванов по случаю двойного юбилея довольствовался колой, пошутив, что в Кремле коньячок позволено употреблять лишь Владимиру Владимировичу да Дмитрию Анатольевичу.

Нескончаемыми потоками поклонники несли виновнику торжества пышные букеты цветов. Паломничество с дарами наблюдалось практически после каждой песни. «Да вы что, сговорились что ли? - восклицал по этому поводу Александр Иванов. - Так нельзя! Киркоров с Басковым плачут сейчас, ведь столько цветов - это их прерогатива. Мы-то поскромнее будем. Но на старости лет цветочный магазин я, может, открою. А вы и без того потратились, ведь сегодня в зале гости из Владивостока, Крыма и других городов России».

Богатая зрительская биография была представлена также Казанью, откуда приехали люди, которые подарили Александру Иванову новинку «Полчаса», также прозвучавшую со сцены Кремля. Впрочем, мыслями певец постоянно возвращался в Москву, попросив публику с помощью телефонов изобразить огни ночной столицы во время завораживающей песни Олега Митяева «В облаках у водопада». Получилось красиво.

Не секрет, что многие песни из репертуара Александра Иванова сочинил также Сергей Трофимов, который стал гостем концерта и в сопровождении «Сигма Оркестра» спел свою «Когда окончится война». Назвав Трофима лучшим автором, певец признался, что благодаря нему запел романсы и в качестве примера исполнил в симфонической обработке один из образчиков такого жанра «В те дни когда она была моей». Из той же серии оказалась и нечасто исполняемая «Я зову дождь» на стихи Марины Цветаевой и Александра Иванова и на музыку Вадима Голутвина. Исполняя слова о молитве, артист переходил на доверительный шепот, что действовало просто ошеломляюще. «Сигма Оркестра» помог ему также исполнить песню «Я здесь живу» (с видео рядом, изображающим среднестатистический интерьер советской квартиры). Из альбома «Грешной души печаль», но уже без симфонических инструментов, прозвучала также «Ночь», которую, по словам Александра Иванова, пришлось перекупить в 90-е у одной известной певицы. Еще одной вещью с той же пластинки «Я постелю тебе под ноги небо» музыканты поздравили дам с минувшим днем 8 марта.

Парень, который праздновал 13 марта свой день рождения, преподнес Александру Иванову модель морского судна, пояснив, что это — надувной корабль из одноименной песни «Рондо». Припас подарок и Владимир Пресняков, который не только спел с юбиляром «Я буду помнить», но и исполнил с «Рондо» «Зурбаган» из собственного репертуара. «Самый лучший мой юбилей — в Кремле!» - не уставал восклицать Александр Иванов. Но и в такой светлый день он не забывал о наших бойцах, которые в грязи и лишениях отстаивают на передовой ценности русского мира. Для них на бис Александр Иванов спел в камерной аранжировке с партией контрабаса от Дмитрия Рогозина «старую добрую московскую песню» «Темная ночь» из фильма «Два бойца».  

© KM.RU, Александра Воздвиженская
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Организации, запрещенные на территории Российской Федерации