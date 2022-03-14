Глеб Самойлов разъяснил смысл песни «Как на войне» на дне рождения The Matrixx

Концерт Глеба Самойлова и The Matrixx в честь 12-летия проекта состоялся в «ГлавКлубе» 11 марта

Чтобы там ни говорили скептики и недоброжелатели Глеба Самойлова, но его The Matrixx оказался крепким орешкам. Аргументов в пользу жизнеспособности проекта можно привести массу, но один из них — регулярно проводимые концерты в честь дня рождения группы, которые обычно запоминаются надолго. Составляя программу для них Глеб Самойлов сне только старается представлять все периоды развития The Matrixx равномерно, но и потчует публику какими-нибудь «вкусностями» из арсенала «Агаты Кристи».

Как и на заре своей истории, старт концерту The Matrixx дал с помощью динамичной композиции «Такой день» из первого альбома «Прекрасное Жестоко». Условия, в которых проходило выступление, правда, не очень располагали к куражу образца 2010 года. Глеб Самойлов, признавшись, что у него сегодня плохое настроение, присел на подиум барабанщика Дмитрия «Снейка» Хакимова и в такой диспозиции спел и душераздирающую «Романтику», и язвительную «Москву-реку», и «агатовскую» «Трансильванию». А в «Задыхающемся» создавалось впечатление, будто исполнителю и впрямь не хватает воздуха.

Эмоциональный перелом концерта произошел во время песен о смерти «Синие цветы» и «Танцуй». Казалось, Глеб при их исполнении сбрасывал старую кожу и переходил на новый — запредельный — уровень. В «Триллере» зрители сполна насладились театром одного актера, когда Самойлов укоризненными жестами упрекал в неверности «игравшую с огнем» героиню песни. В «Готике» певец сымпровизировал «был хороший, ДОБРЫЙ человек» с такой непосредственностью, что ему все охотно поверили. На разрыв аорты прозвучала исповедальная «Здравствуй». Но Глебу этого накала показалась мало и он самокритично (если не сказать — по-самоедски) посетовал: «Такое ощущение, что я вам вру».

Если вдруг у кого-то и сложилось такое ощущение, то оно рассеялось в прах , когда зал дружно запел в «Космическом десанте»: «Стой, где стоишь — и, умирая, стой». В раритетной песне «Агаты Кристи» «Странное Рождество» пел на пределе возможностей: «За окном кого-то УБИВАЮТ!» «Пролившийся» на сцену огненный дождь из световых эффектов усугублял апокалиптичность посыла. Следом очень кстати прозвучали песни «Садо-мазо» и «Мы под огнем». Теперь публика была вполне готова к нервному центру всего концерта — еще одной редкой песни «Агаты Кристи» «Ни там, ни тут».

Не мог Глеб Самойлов остаться и в стороне от волнующей всех темы. В «Никто не выжил» он вместо канонического варианта начала третьего куплета («Опять война — и все так рады. Убили лучших, добили гадов»), эмоционально спел:

Получите-распишитесь: война!

И че — все рады?!

Убили лучших,

Добьем и гадов!

Когда же дошло дело до «Как на войне», он заметил, что это песня о любви, а вовсе не о том, о чем кто-то может подумать.

В праздничном (несмотря на на что) концерте принял участие бывший клавишник The Matrixx Константин Бекрев, сыграв в «Дыре», «Любовью» и «В дверь стучат» - с разыгоыванием забавной сценке и подбрасывании в карман «грамма». Глеб Самойлов очень иепло поблагодарил коллегу за участие, признавшись, что всегда рад его видеть, а после финальной «Я буду там» со сдержанным оптимизмом попрощался с залом: «Может быть, увидимся».

