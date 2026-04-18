Лукашенко на примере Трампа объяснил необходимость долго быть у власти

Президент США Дональд Трамп ничего не успеет сделать за 4-летний президентский срок. Главе государства нужно больше времени. Об этом в интервью RT заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет «Коммерсант».

«Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего, — сказал Лукашенко — У президента должно быть время».

Что касается текущих контактов Минска и Вашингтона, он подчеркнул, что ведет «диалог с американцами не против России, не против Китая».

Также «временщиками» Александр Лукашенко назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Многих западных политиков, по его мнению, отличает эта характеристика. «Они временщики. Пришли, схватили и ушли... Они не думают о народе Франции, Германии...» — сказал президент Белоруссии.