Лукашенко на примере Трампа объяснил необходимость долго быть у власти

© Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Президент США Дональд Трамп ничего не успеет сделать за 4-летний президентский срок. Главе государства нужно больше времени. Об этом в интервью RT заявил белорусский президент Александр Лукашенко, пишет «Коммерсант».

«Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего, — сказал Лукашенко — У президента должно быть время».

Что касается текущих контактов Минска и Вашингтона, он подчеркнул, что ведет «диалог с американцами не против России, не против Китая».

Также «временщиками» Александр Лукашенко назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Многих западных политиков, по его мнению, отличает эта характеристика. «Они временщики. Пришли, схватили и ушли... Они не думают о народе Франции, Германии...» — сказал президент Белоруссии.

  1. 18.04.2026, 12:29
    Гость: Да

    Он провильно говорит! За большой срок можно таких дел наворотить, что потом сто лет разгребать придется.

Выбор читателей
Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
Украина предложила РФ продлить пасхальное перемирие
© KM.RU, Илья Шабардин
Минздрав планирует создать реестр россиян, отказавшихся от прививок
Путин подписал указ о создании общества изобретателей и рационализаторов
Избранное
«День лицемерия: Стояла задача не утверждения "дня единства" 4 ноября, а демонстративного унижения людей советско-социалистического менталитета»
Polina Mauer «Other Game» (Mood Video)
Памятник Сталину и украинские «кидалы»: как прошел «Большой разговор» Александра Лукашенко с прессой и НКО
Цыгэнг «Летняя» (рецензия на клип)
Кинопремьера «Эпидемия. Вирус 32»: Сам себе злобный гоблин
«К моменту своей физиологической смерти Горбачев был давно уже мертв – и политически, и нравственно»
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Билли Новик. Песни Егора Летова. День памяти, 21 февраля, «16 Тонн»
iOSTRA «Чувства» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Краш-тест»: мы так любим дешевые драмы
«Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?»
