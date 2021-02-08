В Челябинской области началась подготовка к весеннему призыву

15:17 8.02.2021

Весенняя призывная кампания будет проходить по всей России с 1 апреля до 15 июля

В Челябинской области начали готовиться к новой призывной кампании. Об этом рассказал военный комиссар Каслинского района Дмитрий Ласьков. В призывной комиссии собрали личные дела будущих новобранцев, вскоре молодым людям направят повестки для прохождения медицинского освидетельствования. Весенняя призывная кампания начнётся в России 1 апреля и завершится 15 июля.

Подготовка к призыву стартовала и в Рязанской области. В конце января губернатор региона Николай Любимов провёл совещание на тему организации и проведения весенней кампании. По словам главы области, при подготовке к новому призыву на военную службу необходимо учитывать прошлый опыт. Любимов отметил, что осенью в Рязанской области впервые не была выполнена норма призыва, и эта ситуация не должна повториться. «Все граждане, не имеющие право на освобождение или отсрочку, должны быть призваны и направлены в войска в соответствии с установленным заданием. Мероприятия по призыву граждан на военную службу весной текущего года должны пройти на более высоком уровне», — подчеркнул губернатор.

Как и осенний призыв, весенняя призывная кампания из-за COVID-19 будет проводиться с усилением мер безопасности. В военкоматах и на сборных пунктах сотрудникам и призывникам необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Перед отправлением в армию и после прибытия в воинскую часть призывники должны пройти тестирование на коронавирус. Также новобранцам будет предоставляться возможность сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V».

В армии солдат ожидают занятия по строевой подготовке, лекции, наряды и другие задачи. Чтобы быстрее адаптироваться к службе, новобранцы смогут проконсультироваться с военными психологами. Проживать военнослужащие будут в достаточно комфортных условиях. Сейчас в армии появляются современные казармы с душевыми, прачечными и комнатами отдыха. Спальные помещения обычно рассчитаны на нескольких человек. Улучшилось в последние годы и качество питания. В армейских столовых появились элементы шведского стола, рацион стал более питательным и разнообразным. Ежедневно повара в воинских частях готовят для бойцов несколько комплексов блюд на выбор. В обязательном порядке недельное меню включает супы, мясные изделия, несколько сортов рыбы, крупы, салаты и кисломолочную продукцию. Норма суточного довольствия на одного человека составляет более 4200 ккал.

В ходе осенней призывной кампании 2020 года на военную службу поступили 128 тысяч человек. Призыв проходил в период с 1 октября по 31 декабря. «Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 400 молодых ребят. В спортивные роты было направлено более 200 человек», — сообщили в Минобороны в конце прошлого года.

