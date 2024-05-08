Рейд «Счастье рядом» (интернет-релиз)

Рейд «Счастье рядом» (интернет-релиз)

Исполнитель: Рейд, Название: «Счастье рядом», Стиль: панк-рок, Год: 2024

Группа «Рейд» существует всего лишь с 2020 года. Но творчеством ее лидер Артем Шаповалов начал заниматься гораздо раньше, потому что альбом «Счастье» - это плод десятилетних исканий. По особой интонации и по терпимому взгляду на мир становится ясно, что это песни много повидавшего и пережившего человека, который не опустил рук и не озлобился, а стал только крепче. При этом он предпочитает не искать виноватых, а приходить к здравым решениям даже не в очень располагающих для этого ситуациях.

Материал релиза «Счастье рядом» отчетливо делится на две половины. В первой из них лирический герой настойчиво пытается разобраться, почему в нашей жизни все складывается именно так, а не иначе. Искренний и пытливый поиск ответов на вечные вопросы предполагает довольно энергичное музыкальное обрамление, поэтому лучше панк-рока здесь вряд ли что-то подойдёт. «Рейд» и использует этот стиль, не насилуя уши слушателей, а предлагая мелодичные песни с хорошо разбираемыми на слух текстами и любопытными гитарными партиями Эмиля Гребежа.

Две песни альбома довольно исчерпывающе описывают состояние современного мира. «Если» построена на дихотомиях: в первом куплете описаны ситуации с благополучным исходом, вроде «если есть война, значит будет мир». Во втором всё с точностью до наоборот: труд оборачивается ленью и т. п. Кажется, автор просто моделирует точку зрения оптимиста и пессимиста, но смысла бы в этом было бы мало, если бы не осуществленный в третьем куплете синтез. Фатальную цепь причинно-следственных связей легко разрывается с помощью безусловной любви: «Если полюбить — значит навсегда».

Схожий посыл обнаруживаем и в песне «Посмотри на мир». Только здесь уже обрисованы не абстрактные ситуации, а конкретные человеческие типажи. Кажется, лирический герой несколько обескуражен тем фактом, что пока кто-то идёт качаться в спортзал, другой отправляется грабить банк. Тут уж не обойдешься общими схемами и даже тезис о силе любви в чужую голову насильно не впихнешь. Но можно поменять к этому отношение, что и происходит в песне «Пора». Здесь интересно двоится значение заглавного слова, которое сначала обозначает замкнутый круг при мучительном ежеутреннем пробуждении на работу и прерывание этого замкнутого круга, когда приходит четкое понимание, что давно пора что-то менять. Одному это, как правило, не под силу. Но в песне «Друг» как раз речь о тех, кто всегда подставит плечо, а потому с ними ничего не страшно.

Так постепенно проясняется общий путь всех, кто преодолевает испытания и стремится расти над собой. Но в альбоме есть и указание на конкретные испытания, которые формировали Артема Шаповалова. Так, песня «Я вернусь» была самой первой в его творческом багаже и сочинялась автором в поезде, когда он ехал в Россию из охваченного вооруженным конфликтом родного региона. Из этой же серии — и открывающая условную вторую часть альбома баллада «Небо», написанная под накрывавшегося снарядами Луганском в 2015 году. Причем если «Я вернусь» - это квинтэссенция боли из-за расставания с краем детства, то в «Небе» уже ощутимо смирение перед Богом, который принимает в свои вечные обители всех безвинно погибших.

Такое созидательное отношение к жизни не могло остаться без ответа свыше. В финале альбома герой приходит к гармонии с собой и миром. Насыщенная клавишными партиями «Все будет хорошо» помогает надеяться и принимать мир таким, какой он есть. Ну а беззаботная зарисовка «Лето» (дуэт с Вячеславом Ширинкиным из Clockwork Times – учит ценить каждый момент в постоянном изменчивом потоке. Свидетельства такого выстраданного счастья дороги вдвойне.

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