«Железная» еда. Топ-5 продуктов для повышения уровня гемоглобина

22:28 24.10.2020

Гемоглобин – это железо-содержащий белок крови, который выполняет в организме функцию газообмена и поддержания обмена веществ в стабильном состоянии

Снижение гемоглобина может привести к развитию малокровия и анемии.

Есть немало причин, способных вызвать понижение уровня гемоглобина в крови:

• Глистные инвазии;

• Злокачественные патологии крови;

• Частое донорство;

• Дисбактериоз (у детей);

• Аутоиммунные заболевания;

• Неправильное питание;

• Нехватка ферментов, которые способствуют усвоению железа.

Уровень гемоглобина в крови человека меняется на протяжении жизни. Так, у новорожденных в первые недели жизни отмечается очень высокий уровень его содержания – 145-225 г/л. В течение полугода снижается до 110 – 135 г/л, и такой уровень считается в рамках нормы до 18-летнего возраста. Для мужчин норма гемоглобина в крови составляет 130-160 г/л. Для женщин – 120 – 145 г/л. Содержание в крови гемоглобина ниже уровня нормы свидетельствует о развитии анемии.

Симптомы пониженного уровня гемоглобина:

• Учащённое сердцебиение;

• Нарушение сна;

• Ломкость ногтей и появление на них белых пятен;

• Выпадение волос;

• Головокружение;

• Раздражительность и перепады настроения;

• Жажда;

• Цианоз или посинение носогубного треугольника;

• Ухудшение памяти;

• Частые головные боли;

• Потливость;

• Ощущение покалывания в конечностях;

• Слабость;

• Хроническая усталость;

• Нарушение менструального цикла у женщин;

• Судороги.

При обнаружении ряда таких симптомов необходимо срочно проконсультироваться у терапевта или гематолога. Врачи проведут необходимые исследования, определят уровень гемоглобина и назначат соответствующую терапию. При небольшом отклонении от нормы вполне реально повысить уровень гемоглобина в домашних условиях.

Так как гемоглобин железосодержащий белок, для его синтеза необходимы продукты в состав которых входят железо и аминокислоты. При налаживании рациона моментального эффекта от употребления железосодержащих продуктов не стоит. Первые результаты появятся только после 2-3х недель с начала коррекции рациона.

Важно!

Суточная норма потребления железосодержащих продуктов зависит от возраста и пола.

Дети с 1 года до 18 лет в сутки должны получать от 4 до 15 мг железа. Мужчины – 10-15 мг, женщины – 20 мг, беременные женщины – 30 мг, пожилые люди – 6-8 мг железа в сутки.

Пониженный гемоглобин часто советуют поднимать, употребляя в пищу гранат. Так ли это действенно на самом деле? Главное преимущество граната не в большом содержании железа, его в нем всего-навсего 1 мг/100 г продукта, а в том, что он полностью усваивается организмом. Для того чтобы с его с помощью повысить гемоглобин, нужно в течении двух месяцев каждый день съедать один гранат или выпивать 250 мл свежевыжатого сока. Пакетированный сок или нектар, который изготовлен из концентрата, большой пользы организму не принесет, потому что не обладает полезными свойствами.

При налаживании рациона следует знать, в каких продуктах содержится максимальный уровень железа.

Сушеные грибы

Лидером по содержанию железа на 100 г продукта выступают сушеные грибы. В них содержится 30 мг железа. Маслята, вешенки, шампиньоны – эти грибы легко найти в любом магазине. Ежедневно употребляя в пищу 50 г грибов можно забыть о пониженном уровне гемоглобина, потому что полностью покрывается суточная норма железа для взрослого человека.

Мясо и субпродукты

Регулярное употребление мяса и субпродуктов очень важно для восстановления и поддержания гемоглобина на уровне нормы. Индейка, свинина, баранина, говядина – должны обязательно входить в ежедневное меню любого человека. Также любой животный белок усваивается организмом на 20%, в то время как у растительных этот показатель в 4 раза ниже.

Больше железа содержится именно в темном мясе.

Говяжье мясо содержит больше всего железа на 100 г продукта – 3мг. В баранине содержится 2,3 мг, мясо индейки – 1,8 мг. Меньше железа содержит в себе свининое мясо – 1,5 мг/100г.

Лидер по содержанию железа – печень утки. В ней содержится до 30 мг на 100 гр продукта. В телячьей печени – 14 мг, в свиной – 12 мг, в куриной – 9 мг. Меньше железа содержится в говяжьей печени – 5-7 мг.

Отруби пшеничные

На 100 гр пшеничных отрубей содержится не меньше 15 мг железа. Чрезмерное употребление этого продукта способно вызвать проблемы в пищеварительной системе и расстройство желудка. Достаточно 1 столовой ложки в день, чтобы улучшить показатели крови.

Морепродукты и рыба

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В морской рыбе содержится 3 мг железа на 100 г продукта. В речной рыбе – 1 мг. Хорошо стимулируют рост гемоглобина и поддерживают в норме морепродукты. Съедая 100 г мидий, в организм поступает 6.7 мг железа. В устрицах содержится 7,2 мг, в осьминогах – 9,5 мг, моллюсках – 2,8 мг, кальмар – 1 мг железа.

Морская капуста

В 100 г морской капусты содержится 12 мг железа. Достаточно всего лишь 2-х столовых ложек в день, чтобы поддерживать гемоглобин в норме.

Для того, чтоб поднять гемоглобин нужно наладить рациональное питание. В ежедневном рационе должны присутствовать продукты, которые содержат витамин С. Содержится в шиповнике, цитрусовых, облепихе, черной смородине. Стоит отметить, что 100 г сухого шиповника содержит 11,5 мг железа. Также следует включать в рацион продукты, содержащие витамин В12. Содержится в твердом сыре, говядине, твороге.

При пониженном гемоглобине нужно уменьшить потребление молочных продуктов из-за содержащегося в них кальция, который затрудняет усвоение железа. Совсем отказываться не стоит, достаточно лишь только скорректировать рацион и не употреблять вместе с железосодержащими продуктами.

Следует отказаться от рисовой крупы. В состав входят дубильные вещества, которые сгущают кровь и препятствуют усвоению железа.

Перед составлением меню необходимо проконсультироваться у диетолога или терапевта.