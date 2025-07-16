Из-за убытков фермеры в России начали массово уничтожать кур-несушек

12:25 16.07.2025

Фермеры в регионах массово уничтожают кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса., пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли, которые заявили о серьезных убытках.

Сразу два резонансных случая произошли с начала июля в Удмуртии и Краснодарском крае.

Так, в Удмуртии 3 тыс. несушек были выброшены на улицу. Как сообщают местные СМИ, неизвестные разгрузили фуру с курами на территории так называемой фермы, где нет ни помещений для содержания птицы, ни ограждений. Несушки разбежались по всему ближайшему населенному пункту и начали гибнуть от голода.

В Краснодарском крае произошел скандал на Новомышастовской птицефабрике, где на грани гибели из-за отсутствия корма оказалось около 150 тыс. кур. Причиной этому стали долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода. Как сообщают СМИ, это парализовало закупки кормов и выплату зарплат сотрудникам. В итоге несушки начали есть друг друга, что привело к гибели ряда птиц.

В Ассоциации «Народный фермер» подтвердили, что производители вынуждены идти на сокращение поголовья кур из-за серьезного снижения рентабельности.

«Падение цен началось до Пасхи, но наиболее резкое снижение произошло в конце мая — начале июня. В июне оптовая стоимость яиц первой категории составляла около 2 рублей за штуку (это крупный опт, нефасованная продукция). Сейчас цена немного восстановилась и составляет порядка 3,5 рубля. При этом себестоимость производства одного яйца находится в пределах 4–5 рублей в зависимости от региона и масштабов предприятия. Таким образом, производители несут серьезные убытки», — рассказала «Известиям» зампред объединения в Чувашии Ксения Сумкова.

В Минсельхозе готовят меры по выправлению ценовой ситуации, в том числе по установлению фиксированной стоимости яиц, при этом о фактах сокращения поголовья ведомству неизвестно.