Из-за убытков фермеры в России начали массово уничтожать кур-несушек

Фермеры в регионах массово уничтожают кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса., пишут «Известия» со ссылкой на представителей отрасли, которые заявили о серьезных убытках.

Сразу два резонансных случая произошли с начала июля в Удмуртии и Краснодарском крае.

Так, в Удмуртии 3 тыс. несушек были выброшены на улицу. Как сообщают местные СМИ, неизвестные разгрузили фуру с курами на территории так называемой фермы, где нет ни помещений для содержания птицы, ни ограждений. Несушки разбежались по всему ближайшему населенному пункту и начали гибнуть от голода.

В Краснодарском крае произошел скандал на Новомышастовской птицефабрике, где на грани гибели из-за отсутствия корма оказалось около 150 тыс. кур. Причиной этому стали долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода. Как сообщают СМИ, это парализовало закупки кормов и выплату зарплат сотрудникам. В итоге несушки начали есть друг друга, что привело к гибели ряда птиц.

В Ассоциации «Народный фермер» подтвердили, что производители вынуждены идти на сокращение поголовья кур из-за серьезного снижения рентабельности.

«Падение цен началось до Пасхи, но наиболее резкое снижение произошло в конце мая — начале июня. В июне оптовая стоимость яиц первой категории составляла около 2 рублей за штуку (это крупный опт, нефасованная продукция). Сейчас цена немного восстановилась и составляет порядка 3,5 рубля. При этом себестоимость производства одного яйца находится в пределах 4–5 рублей в зависимости от региона и масштабов предприятия. Таким образом, производители несут серьезные убытки», — рассказала «Известиям» зампред объединения в Чувашии Ксения Сумкова.

В Минсельхозе готовят меры по выправлению ценовой ситуации, в том числе по установлению фиксированной стоимости яиц, при этом о фактах сокращения поголовья ведомству неизвестно. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2025, 18:14
    Гость: Имрек

    Дотации для с/х существуют во всех развитых странах. СССР со времен "великого семилетия" тоже широко практиковал списание долгов, льготные цены, привлечение раб.силы в виде горожан. В Штатах с/х держится за счёт дешового труда нелегалов из Латинской Америки.

  3. 16.07.2025, 18:04
    Гость: Имрек

    Дотации с/х и рабский труд горожан. А в более ранний период- рабский труд совхозников и колхозников.

  5. 16.07.2025, 17:59
    Гость: все просто!

    "Яйцо столовое 90 коп./десяток,яйцо диетическое 1 категории-1р.30коп./десяток" - это для ВТОРОГО ЦЕНОВОГО ПОЯСА! "Николай" видимо жил в первом, там и сахар-рафинад стоил не 1р04коп за пачку, а 94коп.

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