Черный Кролик, БЕZ Б, Бригадный Подряд «Что будет завтра» (интернет-сингл)

Черный Кролик, БЕZ Б, Бригадный Подряд «Что будет завтра» (интернет-сингл)

Исполнитель: Черный Кролик, БЕZ Б, Бригадный Подряд, Название: «Что будет завтра», Стиль: рок, Год: 2025

"Что посеешь, то и пожнёшь"... Десятилетия господства общества потребления нивелировали смысл этой поговорки. Да и о чем вообще говорить, когда нынешнее поколение даже смутно представляет себе, что такое поговорки вообще. Но без понимания таких вещей у людей нет будущего. Об этом - новая песня группы "Черный Кролик", записанная ими совместно с товарищами по рок-сцене из Санкт-Петербурга - «БЕZ Б» и «Бригадный Подряд».

Получилось очень мрачно, но иначе до тех, кто все привык все получать на блюдечке с голубой каёмочкой, ничего не отдавая взамен, уже, видимо, и не достучаться. Гранж с монотонным басовым ритмом как нельзя лучше описывает те неприглядные места, в которых оказались требовательные обыватели. В первом куплете эти нахлебники сидят в болоте, палец о палец не ударят, чтобы выбраться оттуда, но при этом требовательно вопрошают у сильных мира сего: "Что будет завтра?"

Второй куплет очень напоминает коллизии сказки Корнея Чуковского "Краденое Солнце". Светило проглочено, тьма возобладала, но вместо того, чтобы вернуть его, каждый ожидает этого от неведомого спасителя. Вряд ли параллель с Чуковским случайна, потому что сказка эта не так проста, как кажется и, по одной из версий, была задумана автором, как пародия на пьесу Алексея Крученых "Победа над Солнцем", декорацией к которой изначально служил "Черный квадрат" Казимира Малевича.

Все это - приметы смутной переходной эпохи, которые как нельзя лучше описывают питерские панки. Напомним, что именно в Северной Столице была замечательная группа "Краденое Солнце", с которой сотрудничали музыканты команды "Бригадный подряд", которые приняли участие в записи "Что будет завтра". Последние не так давно выпустили альбом "Нечего бояться", а здесь они сравнивают обывателей, поддавшихся страху, с заплутавшими путниками, которые сами загоняют себя в овраг.

Финал песни парадоксален, но справедлив. Светлое завтра не может не наступить. Но иждивенцы его попросту не замечают, потому что они сами давно сформировали собственный ад, в который уже не проникают лучи надежды.

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