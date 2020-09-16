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Духовность – категория экономическая

20:33 16.09.2020 , Сергей Глазьев
Сергей Глазьев
Сергей Глазьев. Стоп-кадр из видео в YouTube

Сергей Глазьев: «Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждет деморализация и деградация»

В настоящее время имперский мирохозяйственный уклад (МХУ), основанный на вертикально-интегрированных производственно-технологических транснациональных организациях, рефинансируемых за счет эмиссии фиатных (классических) денег под централизованным контролем, приходит в упадок.

Вслед за распадом СССР закатывается глобальное лидерство США. В КНР, Индии и других странах Юго-Восточной Азии формируется новый, интегральный МХУ, сочетающий стратегическое и индикативное планирование с рыночной самоорганизацией, государственный контроль за денежным обращением с кредитованием частных предприятий, государственную собственность на объекты инфраструктуры с частной собственностью в конкурентных отраслях.

Как в этих условиях поступит Россия?

По своему типу интегральный МХУ является конвергентным, сочетающим преимущества социалистической и капиталистической экономики. Государственное управление в нем на порядок сложнее, чем в СССР или в США. Государство выступает не как всезнающий организатор, как в СССР, и не как исполнительный комитет финансовой олигархии, как в США, а как дирижер, гармонизирующий интересы различных социальных групп на основе критерия роста общественного благосостояния.

Государственная идеология в КНР социалистическая, экономика – рыночная, политическое руководство осуществляет Компартия, а лидерами экономического развития являются частно-коллективные предприятия.

В Индии также можно видеть социалистические мотивы в государственной идеологии и практике управления, хотя политически она является самой большой в мире демократией с развитым частнопредпринимательским сектором.

По сути, в КНР построена образцовая модель нового МХУ с прагматичной идеологией, ориентированной на рост народного благосостояния. В этой модели отношения между трудом и капиталом перестают быть антагонистическими, так как регулируются и направляются социалистическим государством. Отношения собственности становятся более сложными и регулируются государством исходя из общественных интересов.

Место классовой борьбы занимает сотрудничество трудовых коллективов и работодателей, образцом которого является развитый государственный сектор. Государственно-частное партнерство определяет степень свободы частного предпринимательства и направляет его энергию на повышение народного благосостояния. 

Фактически в интегральном МХУ снимается антагонистическое противоречие между капитализмом и социализмом. Пользуясь приемами диалектической логики, можно было бы констатировать это как результат борьбы и единства противоположностей в синтезе качественно новой социально-экономической формации. Но это потребует кардинальной переработки всей формационной теории Маркса, претендующей на объяснение истории человечества.

Остается вопрос об окружающем нас мире стран и народов. Хотя в нашей духовной традиции присутствует идеологема всемирной отзывчивости, ярко проявившаяся в построении мировой системы социализма, история учит необходимости отличать своих от чужих.

Важной частью образа будущего должно стать воссоединение общего экономического и гуманитарного пространства народов, связанных с Россией общей исторической судьбой. Минимально необходимое условие для этого – успешное социально-экономическое развитие РФ и формирование привлекательного образа общего будущего. Без этого страна не сможет выполнять функцию главного локомотива евразийской интеграции. Но этого недостаточно. Важно доброжелательное восприятие общего исторического прошлого.

Охарактеризованная выше теория долгосрочного экономического развития, как указывалось, не распространяется далее XVI столетия. Существовавшее до Реформации в Европе и Великой смуты в России традиционное общество воспроизводилось по другим законам. Люди верили в Бога и неизменность сложившегося порядка вещей с циклическим воспроизводством основанной на сельском хозяйстве экономики, общинной организацией народной жизнедеятельности, сословным устройством общества и наследуемой верховной властью.

Последняя считалась данной непосредственно от Бога и, в силу своего непререкаемого авторитета, не могла не носить всемирный характер. По логике системной организации развития человечества более развитые сообщества людей поглощали менее развитые, формируя протогосударственные образования. Не частная собственность, а присущее любому живому организму стремление к экспансии делала успешные родоплеменные образования государствообразующими. Претендующая на консолидацию общества идеология должна ответить на роль нашего народа в этом процессе цивилизационного развития.

Следует признать, что существующие исторические мифы явно принижают роль русского народа в истории человечества. Чего стоит только нелепая варяжская теория происхождения русской государственности, сочиненная немецкими псевдоисториками, не знавшими даже русского языка.

Совершенно очевидно, что целью этой идеологической диверсии XVIII века было создание комплекса неполноценности и западного превосходства в русском общественном сознании. Она дополнялась кампанией по тотальному уничтожению древнерусских летописей и памятников культуры, которое было завершено сожжением Москвы в 1812 году.

В последующем, с подачи уже французских псевдоисториков, был запущен абсурдный по своему названию миф о татаро-монгольском иге, сочиненный в конце того же XVIII века польским иезуитом. Смысл этой идеологической диверсии, подхваченной советской историографией, заключался в создании рабского образа русского народа, привыкшего к угнетению и деспотии, от которых его якобы освободили большевики.

С такой исторической мифологией трудно претендовать на идейное лидерство в мире, которое, тем не менее, Россия демонстрировала в течение двух последних столетий. Необходимо скорейшее развенчание этих мифов и их искоренение из общественного сознания, которое должно чувствовать гордость за славное прошлое.

При сохранении самоуничижительной нынешней версии происхождения русской государственности через несколько десятилетий первооснова русского мира будет представляться в образе дикарей, которых воспитывали и обустраивали не только свирепые викинги и воинственные монголы, но и легендарные укры вместе с героическими турками.  

Темы: Международная политика
Источник: «Военно-промышленный курьер»
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 00:25
Гость: Сварог - государственники против троцкистов во власти

В последние 30 лет мы русские увидели что к руководству страной пришли новые поколения либерал-троцкистов, космополитов, аферистов и жуликов, для которых Россия является всего лишь источником получения сверхприбыли, а идеологией отвратительный лозунг: "родина там, где хорошо живется!". Пришло время высказывать всем свою позицию и доводить до народа правду о происходящем в стране.
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В данный момент неважно, кто ты – коммунист, либерал, националист или черносотенец. Мы все русские против коррупции и грабежа нашей страны сегодняшней псевдо-либеральной кастой космополитов, называющих себя либерал-реформаторами. По поводу власти... Мы против засилья космополитов и крипто-троцкистов во власти. Мы против конспирологии во власти. Мы все видим как Власть нагло и дико прессует популярных кандидатов от оппозиции, навешивает лживые ярлыки экстремистов, не допускает до выборов. По поводу расследования… Неважно, кто его провел - Следственный комитет, Прокуратура, Навальный, Жириновский, либерал или националист важны результаты. Пусть не все симпатизируют Навальному или Жириновскому. Нам важен не Навальный, а Медведев и стоящие за ним конспирологические антирусские структуры.
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Страна в тупике. Нет никакой внятной внутренней политики. Сегодняшняя власть ведет страну к катастрофе.
По большому России нужен другой план, другая стратегия развития. Нужна другая кадровая политика. Поднимайся страна. Все вместе встаем с колен.
17.09.2020, 00:22
Гость: кадет

Прогнивший режим власти и антирусское лобби крипто-троцкистов опять начинают метаться. Соотечественники давайте будем исходить из реальности и того обмана, который в течении последних 30 лет Правящая верхушка обрушивает на головы нашего русского народа.
01. Разгром экономики, науки, промышленности, медицины и образования
02. Превращение страны в сырьевую колонию Запада
03. Защита интересов воровской сырьевой олигархии паразитов общества
04. Преступный этнический отбор в высшие органы власти на местах и в центре
05. Преступная миграционная политика
06. Негласный запрет на внутренне развитие страны
07. Пенсионный геноцид народа
08. Нищета народа
09. Вывоз за пределы страны всех жизненных и финансовых ресурсов
10. Недопущение народных кандидатов до выборов(Платошкин, Навальный, Фургал, Быков)
11. Навешивание лживых ярлыков фашистов и экстремистов на представителей от русского народа
12. Фальсификации и манипуляции с голосами на выборах
13. Искажение статистики и манипуляции с фактическим состоянием дел в экономике(отсутствие роста, прыжки, скачки, догоним, перегоним)
17.09.2020, 00:08
Гость: Просто пожилой человек

С помощью словаря иностранных слов дочитал статью до конца. Спуститься бы Глазьеву с небес на землю, вспомнить русский язык, и не лепить куличики из того, что первое попалось под руки. А куличиков в статье налеплено много: чувствуются результаты тесного общения с Гайдаром, Кудриным, Игнатьевым, Чубайсом и другими, вместе с которыми была разрушена страна и образован экономический хаос, если и не первобытный, то 19 века. Ах да, из этого хаоса отечество вынесет иллюзорный интегральный МХУ, в которой центральным игроком как бы выступит государство, ему помогают с одной стороны крупные грабители - транснациональные компании (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ), а с другой жулики помельче - малый и средний национальный бизнес.
16.09.2020, 23:42
Гость: www

История виновата. Фигово написали. Рюрик просто гад. Потому через 1000 лет Горбатыи всю экономику под откос пустил, Ельцын добил, Путин в трубы превратил. Надо все переписать, сразу "прорыв" случиться, весь мир завалим производственными товарами.
16.09.2020, 23:21
Гость: Евгений В

Сергей Глазьев: «Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждет деморализация и деградация»
Это аксиома стабилизации и могущества любой страны. Но столько лет пробыл рядом с президентом и в окружении главных коррупционеров РФ, так и не смог им внушить прописные истины. Пристроился около кормушки советником, ни за что не отвечал, вел себя скромно и жил в свое удовольствие, иногда мягко предлагал что то, даже выступал с легкой критикой.
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