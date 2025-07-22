Илья Гращенков: Государство переложило проблемы на плечи авиакомпаний и пассажиров

Коллапс в авиационной сфере не позволяет гражданам почувствовать себя в безопасности внутри своей страны, чего обычно и добиваются путем устрашения

Ситуация с задержкой рейсов в аэропортах вызывает неоднозначную реакцию у общественности. Кто-то считает атаку БПЛА мелким вредительством со стороны вражеских сил, которая «на ход боевых действий не повлияет никак, а цель — хоть как-то навредить российским гражданам». Кто-то и вовсе считает, что «людям пора смириться» и принять наконец-то реальность. Так как аэропорты на юге страны вообще давно не работают и люди «спокойно приняли эти ограничения».

Вообще-то, атака БПЛА на гражданские объекты – это практика террора. Напомню, что согласно законодательству РФ, терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населения или иными формами противоправных насильственных действий.

Таким образом, атаки призваны не просто напакостить, а посеять среди населения чувство страха. Отказ от поездок – это еще и отказ от социальных связей (домой или к родственникам), «рекреационных мероприятий» (отдых, туризм, лечение), деловых поездок и т.д. Коллапс в авиационной сфере не позволяет гражданам почувствовать себя в безопасности внутри своей страны, чего обычно и добиваются путем устрашения.

Здесь государство могло бы компенсировать чрезмерные нагрузки из-за требований безопасности путем проявления большей эмпатии к гражданам. Быстро переформатировать работу аэропортов (выпускать граждан на воздух, информировать их он-лайн, позволив уехать в город, предоставить бесплатно воду, закуски, развлечения и т.д.), мобилизовать альтернативный транспорт для доставки в Москву (например, автобусами, дополнительными поездами). Упростить страхование таких случаев, компенсировать их оперативно, включить в стоимость авиабилетов и т.д. Как минимум, бросить на эту работу несколько сотен волонтеров, в т.ч. психологов, которые могли бы просто успокоить пассажиров, вместо создания нервной атмосферы.

Призыв к смирению, скорее, работает в пользу тех, кто хотел бы запугать граждан, сведя их активность к ковидным временам. К тому же это серьезно ударит по туристическому сектору, и без того переживающему не лучшие времена (то недозаезд туристов, то их переизбыток, то экологические аварии, то логистические трудности и т.д.). Так что подобное «мелкое вредительство» как раз призвано подорвать эту сферу мирной жизни, которую сторонники экономики «военных рельсов» и вправду хотели бы свести к минимуму.

Государство вроде бы придерживается иной точки зрения, однако самоустраняясь от решения проблем, переложив их на плечи авиакомпаний и пассажиров. Будто бы одних заботит что-то иное кроме прибыли, а другие – такие самостоятельные люди, которые смогут о себе позаботиться в противостоянии с корпорациями.

Да, поезда в России тоже застревают, особенно на южных направлениях. Говорят, больше 100 поездов застряло только за эти сутки, а это десятки тысяч пассажиров. Так что у РЖД проблем не меньше, чем у коллег из авиации.