Илья Гращенков: Государство переложило проблемы на плечи авиакомпаний и пассажиров
Ситуация с задержкой рейсов в аэропортах вызывает неоднозначную реакцию у общественности. Кто-то считает атаку БПЛА мелким вредительством со стороны вражеских сил, которая «на ход боевых действий не повлияет никак, а цель — хоть как-то навредить российским гражданам». Кто-то и вовсе считает, что «людям пора смириться» и принять наконец-то реальность. Так как аэропорты на юге страны вообще давно не работают и люди «спокойно приняли эти ограничения».
Вообще-то, атака БПЛА на гражданские объекты – это практика террора. Напомню, что согласно законодательству РФ, терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым воздействием, устрашением мирного населения или иными формами противоправных насильственных действий.
Таким образом, атаки призваны не просто напакостить, а посеять среди населения чувство страха. Отказ от поездок – это еще и отказ от социальных связей (домой или к родственникам), «рекреационных мероприятий» (отдых, туризм, лечение), деловых поездок и т.д. Коллапс в авиационной сфере не позволяет гражданам почувствовать себя в безопасности внутри своей страны, чего обычно и добиваются путем устрашения.
Здесь государство могло бы компенсировать чрезмерные нагрузки из-за требований безопасности путем проявления большей эмпатии к гражданам. Быстро переформатировать работу аэропортов (выпускать граждан на воздух, информировать их он-лайн, позволив уехать в город, предоставить бесплатно воду, закуски, развлечения и т.д.), мобилизовать альтернативный транспорт для доставки в Москву (например, автобусами, дополнительными поездами). Упростить страхование таких случаев, компенсировать их оперативно, включить в стоимость авиабилетов и т.д. Как минимум, бросить на эту работу несколько сотен волонтеров, в т.ч. психологов, которые могли бы просто успокоить пассажиров, вместо создания нервной атмосферы.
Призыв к смирению, скорее, работает в пользу тех, кто хотел бы запугать граждан, сведя их активность к ковидным временам. К тому же это серьезно ударит по туристическому сектору, и без того переживающему не лучшие времена (то недозаезд туристов, то их переизбыток, то экологические аварии, то логистические трудности и т.д.). Так что подобное «мелкое вредительство» как раз призвано подорвать эту сферу мирной жизни, которую сторонники экономики «военных рельсов» и вправду хотели бы свести к минимуму.
Государство вроде бы придерживается иной точки зрения, однако самоустраняясь от решения проблем, переложив их на плечи авиакомпаний и пассажиров. Будто бы одних заботит что-то иное кроме прибыли, а другие – такие самостоятельные люди, которые смогут о себе позаботиться в противостоянии с корпорациями.
Да, поезда в России тоже застревают, особенно на южных направлениях. Говорят, больше 100 поездов застряло только за эти сутки, а это десятки тысяч пассажиров. Так что у РЖД проблем не меньше, чем у коллег из авиации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
3 года прошло, а не научились сбивать дроны,даже огромные беспилотники. Позор. Сталин бы решил проблему за 3 месяца.
"Государство переложило проблемы на плечи авиакомпаний и пассажиров"
Это наверное потому, что:
1. Их никогда не интересовали проблемы народа
2. Они привыкли как раз свои проблемы решать за счёт народа.
3. Они вообще не способны решать внутренние проблемы страны.
Сейчас власть озаботилась исключительно сохранением своей власти, происки злого запада и многолетние социальные и этнические проблемы которые они не решали треть века, а только лишь наблюдали как они наслаиваются, стали для них прямой угрозой. Сейчас мы в парадоксальной ситуации, и народ и власть ощущают себя "врагами". Власть потому, что понимает, народ доводить, грабить и дурить столько лет не получится, но сильно хочется, привыкли так жить, а народ стал от них прятать денюшку и всё больше по тихому работают на себя, а народ потому, что видит- власти на них плевать, власть интересует только одно, выкачать из недр и народа как можно больше прибыли и сохранять этот статус бесконечно.
Государство оставило себе только три обязанности, отбирание налогов, взымание штрафов и придумывание запретов. От всего остального оно отпихивается как только может, эмитируя бурную и безрезультатную деятельность.
Это просто шедеврально - уже четвертый год как идёт война. Или вы с какой-то другой планеты? Даже удивительно как-то, чтобы так люди воспринимали войну. Это действительно нужно быть очень инфантильным человеком, чтобы не понимать таких элементарных вещей. Хотя, чего ещё можно ожидать от людей, которые всю свою сознательную жизнь живут с родителями. Вы думаете, что вас и дальше будут кормить и беречь? Только ради этого они увеличили численность населения планеты почти в восемь раз всего за каких-то сто лет? Серьезно? Вы даже ещё не представляете, что вас ожидает впереди. Это будет просто зашибись...
АТАКА Обломков