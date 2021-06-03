Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021
Тема форума в этом году - «Снова вместе. Экономика новой реальности». К участникам и гостям мероприятия обратился российский предприниматель Вячеслав Рудников
Уважаемые участники и гости форума!
Вы собрались в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить важные вопросы развития экономики страны. Говорите об инновациях, инвестициях, цифровизации, искусственном интеллекте и на многие другие умные темы глобальной технологической повестки, связанные с экономическим будущим страны.
Все это очень здорово и красиво.
Я приветствую вас на этом мероприятии, так сказать - смотре достижений и обсуждений экономических планов, где возможность красиво и эффектно себя подать является, вероятно, не последней целью форума. По крайней мере, феерическая атмосфера этого экономического карнавала может об этом свидетельствовать.
В целом вы говорите правильные слова. Особенно радуют выступления о необходимости улучшения инвестиционного климата и повышения деловой активности. Международный статус форума придаёт ему особую пикантность.
Было бы здорово - как пожелание на будущее, - чтобы такие форумы не "отрывались от земли" и помогали не только мечтать и грезить, но и решать важные для страны вопросы.
Немного о себе:
Я, Вячеслав Рудников, инженер-механик-исследователь, кандидат экономических наук, русский предприниматель, создавший "с нуля" за последние 30 лет суперуспешную бизнес-структуру в области информационных и инновационных технологий - более 20-ти компаний. Вот уже 8 лет нахожусь под сфабрикованным уголовным преследованием и жесточайшим прессом по заказу рейдера- миллиардера Александра Клячина, главы попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности, спонсора Большого театра. Государство в лице правоохранительных органов, прокуратуры и особенно судейского корпуса все эти годы обслуживало и продолжает обслуживать интересы этого "капитана бизнеса". Связи и грязные деньги для системы оказались намного-намного важнее закона и интересов общества и страны.
Год за годом Александр Клячин добавлял в копилку своих "доходов" миллионы долларов, украденных у меня, русского предпринимателя, доведя в этом году сумму похищенного до 200 млн долларов США. Что не смог у меня украсть он, с теперь уже состоянием в 1,6 млрд долларов (по данным "Форбс"), просто разрушил.
По ходу дела ограбив на миллиарды рублей Пенсионный фонд РФ через компанию "РедСис", сформированную им из похищенных активов в принадлежащей мне высокотехнологичной группе компаний "Эр-Стайл", с полным разрушением последней и потерей более 1000 рабочих мест. А также приложил руку к уничтожению передового российского интернет-поиска "Спутник", разработанного моей компанией, запуск которого стал главным событием Петербургского же экономического форума, только 2014 года.
Предполагаю, что Александр Клячин и такие, как он, в заметном количестве клубятся и резвятся на просторах форума, обучая страждущих тому, как и какими методами нужно делать бизнес в России.
Дорогие гости и участники!
Уверен, что к моим поздравлениям вам присоединится как минимум миллион предпринимателей, ограбленных, затоптанных и выброшенных за последние десять лет за борт сложившимся в стране режимом.
И они так же как и вы, считают, что бизнес и экономика - это прежде всего люди.
Удачи вам и не болеть!
Комментарии читателей Оставить комментарий
По ходу тама почти все международной ..генетической группы хуцпаны .
...Александра Клячина, главу попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности трогать нельзя: будет много вони.
...глас вопиющего в пустыне. .....в нигде, Россия - не исключение, трогать нельзя: вони будет не оберёшься.
Все решается не на шоу-форумах, а в штабе администрации президента. Форумы это выездная студия Останкино. Ни разу еще не было и не будет никогда репортажа с заседания администрации президента где варится вся кухня.
А ты в нашу дружбу не лезь!