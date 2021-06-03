Открытое приветствие русского предпринимателя Вячеслава Рудникова участникам ХХIV Петербургского экономического форума 2021

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня

Тема форума в этом году - «Снова вместе. Экономика новой реальности». К участникам и гостям мероприятия обратился российский предприниматель Вячеслав Рудников

Уважаемые участники и гости форума!

Вы собрались в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить важные вопросы развития экономики страны. Говорите об инновациях, инвестициях, цифровизации, искусственном интеллекте и на многие другие умные темы глобальной технологической повестки, связанные с экономическим будущим страны.

Все это очень здорово и красиво.

Я приветствую вас на этом мероприятии, так сказать - смотре достижений и обсуждений экономических планов, где возможность красиво и эффектно себя подать является, вероятно, не последней целью форума. По крайней мере, феерическая атмосфера этого экономического карнавала может об этом свидетельствовать.

В целом вы говорите правильные слова. Особенно радуют выступления о необходимости улучшения инвестиционного климата и повышения деловой активности. Международный статус форума придаёт ему особую пикантность.

Было бы здорово - как пожелание на будущее, - чтобы такие форумы не "отрывались от земли" и помогали не только мечтать и грезить, но и решать важные для страны вопросы.

Немного о себе:

Я, Вячеслав Рудников, инженер-механик-исследователь, кандидат экономических наук, русский предприниматель, создавший "с нуля" за последние 30 лет суперуспешную бизнес-структуру в области информационных и инновационных технологий - более 20-ти компаний. Вот уже 8 лет нахожусь под сфабрикованным уголовным преследованием и жесточайшим прессом по заказу рейдера- миллиардера Александра Клячина, главы попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности, спонсора Большого театра. Государство в лице правоохранительных органов, прокуратуры и особенно судейского корпуса все эти годы обслуживало и продолжает обслуживать интересы этого "капитана бизнеса". Связи и грязные деньги для системы оказались намного-намного важнее закона и интересов общества и страны.

Год за годом Александр Клячин добавлял в копилку своих "доходов" миллионы долларов, украденных у меня, русского предпринимателя, доведя в этом году сумму похищенного до 200 млн долларов США. Что не смог у меня украсть он, с теперь уже состоянием в 1,6 млрд долларов (по данным "Форбс"), просто разрушил.

По ходу дела ограбив на миллиарды рублей Пенсионный фонд РФ через компанию "РедСис", сформированную им из похищенных активов в принадлежащей мне высокотехнологичной группе компаний "Эр-Стайл", с полным разрушением последней и потерей более 1000 рабочих мест. А также приложил руку к уничтожению передового российского интернет-поиска "Спутник", разработанного моей компанией, запуск которого стал главным событием Петербургского же экономического форума, только 2014 года.

Предполагаю, что Александр Клячин и такие, как он, в заметном количестве клубятся и резвятся на просторах форума, обучая страждущих тому, как и какими методами нужно делать бизнес в России.

Дорогие гости и участники!

Уверен, что к моим поздравлениям вам присоединится как минимум миллион предпринимателей, ограбленных, затоптанных и выброшенных за последние десять лет за борт сложившимся в стране режимом.

И они так же как и вы, считают, что бизнес и экономика - это прежде всего люди.

Удачи вам и не болеть! 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.06.2021, 16:43
    Гость: Ага...

    ...Александра Клячина, главу попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности трогать нельзя: будет много вони.

  3. 03.06.2021, 16:16
    Гость: Однако

    ...глас вопиющего в пустыне. .....в нигде, Россия - не исключение, трогать нельзя: вони будет не оберёшься.

  4. 03.06.2021, 15:50
    Гость: Серп и молот

    Все решается не на шоу-форумах, а в штабе администрации президента. Форумы это выездная студия Останкино. Ни разу еще не было и не будет никогда репортажа с заседания администрации президента где варится вся кухня.

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