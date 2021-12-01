«Ундервуд», 3 декабря, «Известия Hall»

«Ундервуд», 3 декабря в клубе «Известия Hall»

«Ундервуд» сыграет большой концерт 3 декабря в клубе «Известия Hall»!

В этом году мы вместе с вами отметим не только день рождения группы, но и первый серьезный юбилей альбома «Бабл-гам».

«Ангелы и аэропланы» и «Молодые львы», «Йога и алкоголь» и «Платье в горошек» — все эти хиты вы услышали в 2011 году, когда увидела свет эта яркая пластинка. Предлагаем отметить это дело большим драйвовым концертом. Вместе с вами споем песни, без которых не обходится ни одно наше выступление, а еще вспомним редкие треки из «Бабл-гама». И, конечно, найдем в программе место для других композиций из обширной дискографии «Ундервуда». 

До встречи 3 декабря в московском клубе «Известия Hall» на большом праздничном концерте группы «Ундервуд»!  

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