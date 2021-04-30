«Ногу Свело!» сыграли единственный концерт отмененного по звонку тура

Группа «Ногу Свело!» устроила 23 апреля в мытищинском пабе «Шервуд» премьеру новой программы «Раzмороzка»

Собственно, с этого выступления должен был начаться одноименный тур, охватывающий преимущественно города Сибири. Однако где-то за неделю до концерта в Мытищах появилась информация, что сибирские гастроли отменили по чьему-то «звонку». С учетом того, что с начала пандемии к тому момента группа успела отыграть всего два концерта — в Москве и Питере - «Раzмороzка» получилась абсолютно эксклюзивной. Только вот радоваться этому факту как-то не получалось.

По поводу отмены Макс Покровский не скрывал своей досады и признавался, что никак не рассчитывал, готовясь к первому туровому концерту, что он одновременно станет и последним. В отличие от ноябрьского выступления в «Горбушке», где в числе прочих прозвучала «Матная песня», лидер «Ноги» перед номером «Молчание ягнят» признался, что он сегодня не собирается петь ни про «Х», ни про «З», чтобы не обострять и без того непростую ситуацию.

Зато группа вспомнила несколько хитов, поднимающих тему «разморозки» и перемещений в пространстве - «Идем на восток», «Сибирская любовь», «Московский романс», «Самурай», «Самолеты-поезда» и «Из Алма-Аты». Теоретически в этом списке могла бы оказаться и «Чукотка», но Покровский напомнил зрителям о том, что «уволил» ее некоторое время назад за ментальное создание постоянных косяков на концертах. Теперь же исключению из коллектива подлежал своенравный тюнер для настройки бас-гитары. Покровский даже посочувствовал зрителям, что они не смогут стать сегодня в гримерке свидетелями торжественного разбивания непокорного устройства.

Зрители однако не унывали, с энтузиазмом реагируя как на шлягеры, так и новые песни. Особенно Максима Покровского тронула бурная реакция на новинку «Телезвезда». А перед «Бензином» он выразил (сполна оправдавшуюся позже) надежду, что зрители будут петь сегодня во всю глотку, пояснив попутно, что употребляет слово «глотка» в единственном числе, так как публика своим исполнением образует единое целое.

С городом Мытищи у Макса Покровского связано многое. Лет восемь назад он участвовал в устроенной для журналистов экскурсии по местному пивному комбинату. Мытищи упоминаются также в песне «Клязьма», которую, правда, «Ногу Свело!» на этом концерте не сыграли. Но в качестве своеобразной компенсации Покровский поделился воспоминаниями о том, что его первую профессиональную бас-гитару (больше похожую на обрубок) сработал в рок-лабораторские времена мастер из Мытищ. Этот трогательный экскурс музыканты проиллюстрировали песней из тех времен «Поликлиника».

А напоследок «Ногу Свело!» сыграли англоязычную «We Wanna Show», и свято верилось, что шоу будет продолжаться — назло всем недругам и палкам в колесах!

