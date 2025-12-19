Шах и Мат «Пикник на обочине» (ЕР)

Исполнитель: Шах и Мат, Название: «Пикник на обочине», Стиль: панк-рок, Год. 2025

«Шах и Мат» - группа молодая, но старающаяся блюсти собственую индивидуальность. Себя они аттестуют как коллектив родом из Валгаллы, что приличествует скорее металлистам, нежели панкам. А отсылок к другим группам в своем творчестве отнюдь не стесняются, а, напротив, всячески их педалируют («Кино», «Король и Шут», «ГО», «Сектор Газа» и др.), заявляя, что делают «рок про рок».

Это хорошо заметно уже по первой песни ЕР «Пикник на обочине» «Четыре аккорда». Здесь множество отвылок к группе «ЙОРШ» - от «Андеграунда» до «Шрамов». Хотя сама описанная ситуация, когда юные панки дают у костра свой первый концерт, достаточно стандартна.

Такой же стандартной кажется и тема песни «Семнадцать» - ностальгия по сейшенам, с которых, по большому счету, все начиналось. Здесь обращает на себя внимание деталь с календарем на стене как символом повседневной рутины, что может быть отсылкой к «Без меня» «Гражданской обороны». Как и герой Егора Летова, персонаж песни «Семнадцать» преодолевает тотальность земного притяжения и уходит после смерти в абсолютный свет.

Еще сложнее последняя песня «Пикник на обочине». С одной стороны, это все тот же панк-сейшн у костра. С другой, держа в уме сюжет романа Стругацких «Пикник на обочине», мы понимаем, что не все так просто. И на самом деле: пиршество разворачивается в период постапокалиптики. Можно снять эффектный фильм или клип: неформалы развлекаются у кострпа, а потом камера дает более общий план, и вокруг оказывается тотальная разруха.