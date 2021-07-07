Инвестиции в период коронавирусной истерии

19:37 7.07.2021

По итогам 2020 года количество частных фондовых инвесторов в России увеличилось в 2,3 раза и достигло 10 миллионов человек

В 2021 году тренд получил продолжение. Что стало причиной такого мощного притока частных инвесторов на фондовый рынок? Что руководит этими людьми и насколько велика вероятность того, что неопытный финансист скорее потеряет все деньги, чем приумножит накопления?

Об этом и многом другом мы поговорили с главным инвестиционным стратегом «Финансового брокера «Август» Игорем Исаевым.

- Неожиданным следствием коронавирусной пандемии стал небывалый всплеск интереса россиян к фондовому рынку. Если я ничего не путаю, статус профессионального инвестора сегодня уже имеет едва ли не каждый десятый житель страны.

- Да, это верная оценка ситуации. На сегодняшний день на одной только Московской бирже брокерские счета имеют более 11 миллионов россиян. Однако не совсем правильно считать, что всех этих людей к миру инвестиций подтолкнул именно коронавирус. На самом деле здесь гораздо правильнее говорить о целой совокупности факторов, а одним из главных побудительных мотивов выйти на биржу стало последовательное снижение в прошлом году ключевой ставки и, как следствие, процентов по банковским депозитам.

То есть, если в начале прошлого года максимальная доходность по рублевым вкладам составляла 6 процентов, что было сопоставимо с уровнем реальной инфляции, то уже к декабрю она опустилась до 3–3,5 процентов. При том, что даже уровень официальной инфляции «по Набиуллиной» по итогам года практически достиг 5 процентов. При этом все понимают, что эти цифры имеют мало общего с действительностью, а реальный уровень инфляции, по самым скромным оценкам, составил 10–15 процентов.

Еще одной новостью, которая подтолкнула людей попробовать свои силы на бирже, стало введение нового налога на проценты с больших вкладов. Поэтому нет ровным счетом ничего удивительного в том, что, не желая мириться с постепенным обесцениванием накоплений и снижением доходности депозитов, россияне менее чем за год вывели со своих счетов более полутора триллионов рублей. К настоящему моменту суммарный отток составил уже около двух триллионов рублей. И большая часть этих денег пришла именно на биржи.

- Откуда такая уверенность в своих силах? Почему люди вдруг решили, что у них все получится, ведь работа на бирже – это довольно рискованное занятие?

- Да, хорошая прибыль и риск потерять деньги ходят на бирже рука об руку, но ведь далеко не все становятся биржевыми инвесторами для того, чтобы рисковать в надежде на сверхдоходы. Очень многочисленная категория инвесторов видит свою основную цель в сохранении накоплений, а при такой постановке вопроса риск минимален.

Для этих целей прекрасно подходит индивидуальный инвестиционный счет, наличие которого дает право на получение налогового вычета в размере 13 процентов, и работа с облигациями федерального займа, доходность по которым превышает сегодня проценты по любому из банковских депозитов. Надежность таких вложений ничуть не ниже банковских вкладов, поскольку ответственность по этим ценным бумагам несет государство.

- Но ведь далеко не все инвесторы действуют столь же осмотрительно, слишком уж велик соблазн рискнуть и сорвать куш…

- Действительно, под действием поп-культуры и агрессивной рекламы со стороны некоторых недобросовестных компаний, буквально открывших настоящую охоту на неопытных инвесторов, у многих из них сложилось совершенно превратное представление о бирже, как о казино, в которое можно прийти, сделать несколько ставок и озолотиться. На самом деле практика показывает, что люди, руководствующиеся на бирже этой «стратегией», очень быстро лишаются всех средств и потом еще долго вспоминают этот печальный опыт, как страшный сон.

- Как в таком случае следует себя вести разумному инвестору?

- Любые действия на бирже должны быть осмысленными, а принимаемые решения – информированными. Прежде чем снимать деньги с депозита и перекладывать их на брокерский счет, нужно как минимум разобраться с терминологией, всеми условиями торговли на бирже, почитать специальную литературу и хотя бы на протяжении нескольких месяцев отслеживать колебания основных индексов. То есть самостоятельная биржевая торговля – это самая настоящая работа, которой нужно посвящать по несколько часов в день.

- Акции каких компаний, по вашему мнению, заслуживают сейчас наибольшего внимания?

- С вашего позволения я воздержусь от прямых рекомендаций, чтобы не быть заподозренным в рекламе, и выделю несколько направлений, которые в последнее время уже продемонстрировали хороший рост и, по всей видимости, продолжат двигаться вверх и дальше.

Коронавирусная пандемия не думает отступать, появляются все новые и новые штаммы, а это значит, что тренд на удаленную работу сохранится неопределенно долгое время. Соответственно, все сервисы, так или иначе связанные с удаленной работой и телекоммуникацией, продолжат пользоваться повышенным спросом, что обязательно найдет свое отражение в стоимости акций IT-компаний.

Второй год подряд все внимание мирового сообщества приковано к достижениям фармацевтических компаний, которые получают многомиллиардные инвестиции на разработку эффективных вакцин и лекарств от коронавируса. Учитывая, что пандемическая угроза до сих пор не устранена, инвесторам имеет смысл обратить внимание и на компании, представляющие эту отрасль.

Третье перспективное направление объединяет компании, так или иначе связанные с доставкой и логистикой. С началом эпидемии маркетплейсы де-факто подмяли под себя рынок и не ослабили своих позиций даже после снятия части карантинных ограничений. Вслед за этим вполне закономерно вырос спрос на услуги доставки и фулфилмента, что также не ускользнуло от внимания фондового рынка.

Автор: Ксения Никитина