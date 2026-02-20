Исполнитель: KREATOR, Название: «Krushers of the World», Стиль: thrash metal, Год: 2026

Месяц спустя после релиза 16-го студийного альбома KREATOR «Krushers of the World» первые эмоции улеглись — и теперь пластинку можно оценить более вдумчиво.

Сегодня лидеры немецкого трэша переживают убедительный период подъема и находятся в отличной форме. Фронтмену Милле Петроцца удалось собрать вокруг себя не просто сильных музыкантов, а настоящих единомышленников. Благодаря этому группа уверенно движется вперед, не оглядываясь на стенания «тру-фанов», мечтающих услышать «новый Endless Pain» или «Pleasure to Kill».

Как метко заметил бывший участник KREATOR Кристиан Гизлер: «Хотите услышать “Pleasure to Kill” — включите пластинку и слушайте на здоровье».

В самом деле, было бы странно ожидать от коллектива с более чем сорокалетней историей возвращения к звучанию времен, когда участники группы были лишь неопытными подростками. Такой шаг выглядел бы скорее движением назад, чем эволюцией.

Если же отойти от вечных споров о «правильном» периоде KREATOR, и не упираться в отдельные альбомы, то можно сказать, что каждый альбом сродни отдельной главе в книге под названием KREATOR. А потому сравнивать «Krushers of the World» с любым из них просто не целесообразно. Как новая глава книги она просто рассказывает свою историю, не изменяя, впрочем, основной линии повествования. Здесь нашлось место и мистике, и политическим аллегориям, и вполне человеческой, почти дружеской интонации.

Музыкально альбом продолжает курс, заданный «Phantom Antichrist» и «Gods of Violence». Неудивительно: за пультом вновь стоял шведский продюсер Йенс Богрен. За мелодическую составляющую, которую критикуют некоторые поклонники, отвечают гитарист Сами Или-Сириньо и басист Фредерик Леклерк, а также Франческо Феррини из Fleshgod Apocalypse, сотрудничающий с KREATOR со времен «Phantom Antichrist».

При этом мелодичность альбома не уходит в меланхолию «Endorama», хотя временами явно перекликается с ней. Скорее это изящная оправа, подчеркивающая мощь ударных Вентора, жесткость гитарных риффов и фирменную силу вокала Петроццы. Дополнительные краски добавляют приглашенные гости: Матиас Фарм из Millencolin и Бритта Герц из Hiraes. Голос Бритты особенно заметен в треках «Tränenpalast» и «Deathscream».

Название «Tränenpalast» («Дворец слез») может ввести в заблуждение тех фанов, которые следят за творчеством KREATOR по касательной. Исходя из названия можно подумать, что трек имеет некое отношение к истории или политике, так как именно так назывался пограничный пункт между Восточным и Западным Берлином, а ныне музей истории. Однако композиция является музыкальным «ремейком» фильмов «Суспирия» 1977 и 2018 годов. В текстовом плане трек ближе к версии Луки Гуаданьино, тогда как по атмосфере и музыкальной линии он явно наследует оригинальной ленте Дарио Ардженто. Благодаря такому сочетанию композиция превращается в своеобразный мост между двумя эпохами. Не последнюю роль играет и оригинальная музыка Goblin из «Суспирии» Ардженто, звучащая в треке.

К условно «мистическим» композициям альбома можно отнести и «Barbarian», который навеян мотивами Конана-варвара с довольно простым и наивным пассажем о клинке, мир приносящем. Но иногда, когда взор падает на то, что происходит вокруг, этот пассаж может звучать как последняя мольба, сродни «остановите Землю, я сойду».

В целом лирическая составляющая альбома не менее интересна, чем музыкальная. С инструментальной точки зрения особенно увлекательно наблюдать за внутренним диалогом композиций — за тем, как мелодические линии перетекают в трэшевую агрессию, как выстроены соло Сами, как работает ритмический рисунок Вентора и насколько органично звучит хор, усиливая смысловую нагрузку песен. С каждым новым прослушиванием «Krushers of the World» раскрывается все полнее. И не исключено, что при знакомстве с альбомом в цифровом формате слушатель улавливает далеко не все нюансы, которые способны проявиться на виниле при должном оборудовании.

Лирически пластинку и вовсе хочется разбирать построчно. Недаром Петроцца отмечал: «Мне куда ближе описывать сценарий… Я всего лишь один из наблюдателей этого мира, который все еще остается прекрасным местом для жизни». Именно такие «сценарии» и предлагает KREATOR — миры, где библейские образы сосуществуют с современной реальностью, а люди пытаются выстроить более светлое и справедливое будущее.

Утопия? Возможно. Но утопия не разрушающая, а созидающая. И именно в этом сегодня — главная сила и актуальность KREATOR.

P.S. Для поклонников «классического» KREATOR группа приготовила подарок - концертную запись шоу на 7000 Tons of Metal в 2023 году, где группа исполняла исключительно треки периода 1985-1990. Она доступна в digipack-изданиях «Krushers of the World» и подарочных бокс-сетах.