Сборник «BTR-VII»

Сборник «BTR-VII»

Исполнитель: разные, Название: «BTR-VII», Стиль: рок, Год: 2024

Издательство Bull Terrier Records любит и умеет создавать раритеты. Практически каждый свой релиз оно дублирует в виде лимитированного тиража тест-пресса с уникальным оформлением и (иногда) эксклюзивным материалом на диске. А каждый год лейбл издает итоговые сборники BTR с избранными песнями со своих же релизов.

Седьмая компиляция охватывает позиции в каталоге издательства с 61песни 70-ю. Открывается альбом авангардной живой версией песни гитариста «Гражданской обороны» Кузи УО «Господи, не надыть» с концерта в Рок-клубе 1997 года. Драматичная история о неудавшейся покупке с рук собрания сочинений Канта старенькими дедушкой и бабушкой обернута в прифанкованную аранжировку и длится больше десяти минут, на радость всем меломанам-библиофилам.

Практически все песни сборника так или иначе связаны с «Гражданской обороной». Другой гитарист группы Дмитрий Селиванов представлен здесь своим индустриальным проектом «Промышленная архитектура» и выносит свой решительный приговор «Политическому трупу». Много артефактов из раннего периода «ГО», включая коллаборацию Егопа Летова с одиозным «Адольфом Гитлером». В частности, здесь можно услышать курьезную версию «Страны дураков» с I Новосибирского фестиваля, заканчивающуюся безапелляционным наездом звукорежиссера Александра Кириллова на исполнителей.

Малоизвестный летовский проект «Враг народа» здесь представлен целыми двумя песнями - «Поперек» и «70 лет Октября». К тому же вторая из них (в ранее не изданной версии) обнаруживается еще и в бонусах в исполнении «Гражданской обороны». Песни гитариста «ГО» Евгения «Махно» Пьянова взяты как основного варианта его единственного альбома «Прошлогодний снег» («Побег»), так и с альтернативного — также выходившего на Bull Terier («Про патрон и лоскут солнца»).

Из напрямую не связанных с «ГО» фигурантов «BTR-VII» можно выделить Александра Непомнящего с ощетиненым «Нофутуристическим блюзом», «СПИД» с «Полисменом» и Веню  Д’ркина с ранней «Кто из нас остался в дураках». Но вот в бонусах Веня возвращает нас к летовской тусовке исполняя две песни Яки Дягилевой - «По трамвайным рельсам» (рЭльсам, как поет он) и «Печаль моя светла» почти в духе староанглийской баллады.  

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