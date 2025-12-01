Нормы морали feat. Азон, Дотла, Хи Ёнг «Не повезло» (интернет-сингл)

Исполнитель: Нормы морали feat. Азон, Дотла, Хи Ёнг, Название: «Не повезло», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Панк-культура зиждется на глубоком недовольстве собой и окружающим миром. Даже когда все вокруг относительно благополучно и стабильно, ее адепты вопиют об уходящей из-под ног земле. Классический пример — песня «Гражданской обороны» «Здорово и вечно», где Егор Летов, цитируя советскую песню «За себя и за того парня, уходит в лютый надрыв: «Обещает быть весна долгой / Ждёт отборного зерна пашня / И живём мы на земле доброй / Но нас нет, нас нет, нас нет, НАС НЕТ!».

Схожий эффект достигается и в новинке от группы «Норма морали». Песня пропитана ощущением праздника — притом, что герой оказывается не просто в стороне от торжеств но и, похоже, должен отправиться на тот свет. В песне удачно распределены роли. Сборы в запределье пронзительно описывают сами «Нормы морали». Павлу Захарову из группы «АЗОН» достался фрагмент о майском салюте. Ну а певица Хи Ёнг сожалеет в третьем куплете, что радость осталась лишь в кино. Пока панки естно поют о таких болевых точках, мир будет стоять.