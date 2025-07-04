Секрет «SPB FM Stereo. Vol 2»

Исполнитель: Секрет, Название: «SPB FM Stereo. Vol 2», Стиль: рок, Год: 2025

Иногда они возвращаются. И эти реюнионы могут даже выглядеть весьма впечатляюще. Группа «Секрет», потеряв по дороге Алексея Мурашова и Андрея Заблудовского, выпустила две части альбома «SPB FM Stereo». И если в первой из них доминировало притягательно хмурое питерское настроение, то во второй Маким Леонидов и Николай Фоменко вырываются вовне и устраивают феерическое путешествие по городам и странам, ни на миг не забывая при этом о порте приписки.

Экзотикой веет уже от первой песне «Monstera sheda la terra» о самом волшебном цветке. Музыка идеально бы подршла к какому-нибудь беззаботному американскому фильму типа «Красотки». Более драматичные ленты о любви следовало бы украсить такими песнями, как «Я живу в твоем сердце (посвящение Е. Викуловой)» и «Не забывай». Тем более — им присуще оркестровое звучание.

Из питерских пенатов «Секрет» решительно вырывается в задорной «Банзай», которая исполняется от лица экипажа пиратского судна. Возможно, их путь лежит в «Малибу», но вот тут-то как раз музыканты предостерегают от излишней романтизации заморских курортов, ведь падких на красивую жизнь героев песни ждет весьма незавидная участь.

Путешествие сквозь время осуществляется в песне «Мне 8 лет», содержащей разные ностальгические подробности, вроде вкуса черничного пирога. И здесь ощутим неповторимый питерский дух, ведь в ней ощутимо настроение знаменитой «Веточки кленовой» «Бригадного подряда», И там, и там ощутима грусть по временам, где родители живы-здоровы.

Песня «Сказка со счастливым концом», напротив, рассказывает о том, что пришло на смену беззаботному детству — цифровая реальность, непонятное генно-модифицированное мясо из бобов и постоянная тревога за завтрашний день. Но, как следует из названия, музыканты уверены, что все будет хорошо. Помогают им в этом, в частности, отсылки к собственным прежним песням. Уморительную бросай это дело можно считать продолжением «Папа был прав», где позиция родителя по отношению к отпрыску-неформалу скорректировалась. Ну а в «Не забывай» упоминается «Моя любовь на пятом этаже», чей разрушенный дом, возможно, положит начало чему-то новому.