11:03 25.11.2025

Наиболее интригующим открытием агентства Bloomberg стало исчезновение из новой версии одного из самых обсуждаемых пунктов: о выделении $100 млрд из замороженных российских активов на программы восстановления Украины

Дональд Трамп, даже не заручившись российской поддержкой своего мирного плана, уже принялся его кромсать. После «женевского шабаша» оказалось, что из первоначальных 28 пунктов плана осталось всего 19.

Источники, осведомленные о ходе переговоров между США, Украиной и Евросоюзом, на которые ссылается Financial Times, подтверждают значительное сокращение плана.

Однако наиболее интригующим открытием агентства Bloomberg стало исчезновение из новой версии одного из самых обсуждаемых пунктов: о выделении $100 млрд из замороженных российских активов на программы восстановления Украины. Эта сумма должна была пойти на создание Фонда восстановления Украины под контролем США.

Ни собеседники Financial Times, ни официальные представители Украины и Евросоюза не уточнили полный список исключенных пунктов. Лишь Александр Бевз, советник офиса президента Украины, участвовавший в переговорах, подтвердил в интервью американскому изданию некие масштабные изменения.

— Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции. Финальные решения по самым проблемным вопросам будут принимать президенты, — написал Бевз в соцсетях. Позже эту информацию подтвердил и сам Владимир Зеленский, кратко отметивший: «Уже не 28».

Удаление упоминания о судьбе российских активов (пункт 14) является особенно чувствительным, пишет Financial Times. Именно этот пункт натовские хозяева Украины воспринимали как потенциальный источник давления на Россию.

И исчезновение пункта вызывает ряд вопросов: было ли это сделано по инициативе Трампа в стремлении сделать план более приемлемым для России? Или это результат активного лоббирования со стороны некоторых европейских стран, опасающихся юридических прецедентов и ответных мер со стороны России? А возможно, это попытка устранить потенциальные препятствия для будущих переговоров, когда Россия могла бы использовать этот пункт как повод для отказа от обсуждения?

Bloomberg выяснил, что изменения претерпели и другие части плана. Были исключены вопросы, напрямую не связанные с Украиной. В частности, положения пункта 13, касающиеся американо-российских отношений, поскольку они не имеют прямого отношения к украинскому конфликту и, соответственно, не влияют на мирное урегулирование.

Один из подпунктов гарантировал, что США и Россия заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве. Теперь такой гарантии нет, если верить Bloomberg.

Также, как пишет Bloomberg, изменился пункт 7, который касается вопроса членства Украины в НАТО. Киевский режим добивается, чтобы вопрос членства в НАТО решался по процедурам альянса (консенсусом государств-членов), что фактически исключает право вето на будущее расширение НАТО, которое было в первоначальном проекте мирного плана.

Однако для России, которая считает расширение НАТО угрозой своей безопасности, это неприемлемый сценарий.

Самыми горячими для Украины были территориальные вопросы (пункт 21, в котором было 4 подпункта). Они касались судьбы Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Но как изменились первоначальные положения мирного плана, непонятно. Bloomberg пишет, что Владимир Зеленский планирует обсудить их непосредственно с Дональдом Трампом.

Reuters, например, считает, что американцы изначально были готовы отказаться от самых спорных пунктов мирного плана, чтобы ускорить его принятие.

Россия была категорически против использования своих замороженных активов — это одна из главных «красных линий».

Помощник президента Юрий Ушаков уже назвал многие положения американского плана «вполне приемлемыми» для России, отметив, что он «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске».

Владимир Путин также заявил, что план США «может быть положен в основу окончательного урегулирования». Однако это касалось первоначального плана, в котором было 28 пунктов.

Reuters, Financial Times и другие издания отмечают, что Россия пока не получала конкретного предложения о начале обсуждения этого плана и ждет, что США выйдут на связь для очной встречи.

Тем временем Евросоюз и Великобритания уже подсуетились и разработали свой вариант мирного плана. В жалкой попытке сымитировать США европейцы придумали 24 пункта, пишет Reuters.

Но теперь это выглядит особенно жалким, учитывая, что от американского плана осталось всего 19 пунктов. В любом случае, даже если европейский план будет сокращен даже до одного пункта, Россия его не примет.

Автор: Константин Ольшанский